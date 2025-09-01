T.C. MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/323-325-327-329-331-333-335-337-339 sayılı dosyaları

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş) tarafından mahkememizin;

1)2025/323 Esas sayılı dosyasından malik Şahsenem Akalın aleyhine Ordu ili Mesudiye ilçesi Beyağaçmahallesi144 ada 10 parsel numaralı taşınmazın 19,71 m² ve 14,76 m² lik kısmında,

2)2025/325 Esas sayılı dosyasından malik İsmail Okutan aleyhine Ordu ili Mesudiye ilçesi Beyağaç mahallesi 144 ada6 parsel numaralı taşınmazın 51,29 m² lik kısmında,

3)2025/327 Esas sayılı dosyasında malik Ali Ergin Gürsoy, Ülker Gürsoy ve Yetkin Gürsoy aleyhine Ordu ili Mesudiye ilçesi Beyağaç mahallesi 144 ada 3 parsel numaralı taşınmazın 8,31 m² ve 228,50m² lik kısmında,

4)2025/329 Esas sayılı dosyasından malik Ahmet Faruk Okutan, Ayfer Bozyurt, Belgin Aydemir, Hesna Gürsoy, Mehmet Ali Okutan, Zarife Okutan ve Mustafa Okutan aleyhine Ordu ili Mesudiye ilçesi Beyağaç mahallesi 130 ada 38 parsel numaralı taşınmazın 58,23 m² lik kısmında,

5)2025/331 Esas sayılı dosyasından malik Fatma Duman ve Fatma Kılıç aleyhine Ordu ili Mesudiye ilçesi Beyağaç mahallesi 130 ada 33 parsel numaralı taşınmazın 323,21 m² lik kısmında,

6)2025/333 Esas sayılı dosyasından malik Ahmet Akpınar, İbrahim Akpınar ve Mehmet Akpınar aleyhine Ordu ili Mesudiye ilçesi Beyağaç mahallesi 145 ada11 parsel numaralı taşınmazın 21,90 m² ve 721,05m² lik kısmında,

7)2025/335 Esas sayılı dosyasından malik Osman Akyürek aleyhine Ordu ili Mesudiye ilçesi Beyağaçmahallesi126 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 17,33 m² lik kısmında,

8)2025/337 Esas sayılı dosyasından malik Mehmet Okutan aleyhine Ordu ili Mesudiye ilçesi Beyağaçmahallesi207 ada 22 parsel numaralı taşınmazın 130,98 m² lik kısmında,

9)2025/339 Esas sayılı dosyasından malik Fatma Okutan ve Sunay Demirci aleyhine Ordu ili Mesudiye ilçesi Beyağaçmahallesi207 ada 16 parsel numaralı taşınmazın 610,46m² lik kısmında,

Pilon yeri KAMULAŞTIRMASI ve DAİMİ İRTİFAK hakkı kurulması amacıyla; kamu yararı kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumun TEDAŞ olduğu, davalı/ davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti TEDAŞ'a yöneltmesi gerektiği, davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan TEDAŞ adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Mesudiye Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.

