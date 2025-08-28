T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.68276025-2020/1247-Ceza Dava Dosyası 12.08.2025

İ L A N

SANIK: MARINE GUNIA, Lonıa ve Nelı kızı, 08/11/1961 GÜRCİSTAN doğumlu,

SANIK: KRISTINE GEGUCHADZE, Mamuka ve Marına kızı,19/11/1982 RUSTAVİ doğumlu,

Sanıklara tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın ve itiraz dilekçesinin tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 2020/1247 Esas, 2021/380 Karar, 09/03/2021 tarihli ilamında sanıklar hakkında özetle;

Sanıklar MARINE GUNIA ve KRISTINE GEGUCHADZE hakkındaki mahkememizin 2010/553 Esas 2014/108 Karar sayılı ilamı ile 5607 sayılı yasaya muhalefet etmek suretiyle kaçakçılık suçundan verilen cezalarına ilişkin mahkumiyet hükümlerinin ORTADAN KALDIRILMASINA,

1-Sanıklar MARINE GUNIA ve KRISTINE GEGUCHADZE'nın üzerine atılıkaçak ve bandrolsüz tütün mamullerini bu özelliğini bilerek ticari amaçla bulundurma suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan5607 sayılı Kanunun3/18-son maddesi yollamasıyla3/5 maddesi gereğincesanıkların sonuç ceza olarak ayrı ayrı 10 AY HAPİS VE 1 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-5237 Sayılı TCK'nun 52/2 maddesi uyarınca sanığın ekonomik durumu ve diğer şahsi halleri göz önüne alınarak bir gün karşılığı takdiren 20,00 TL esas alınmak suretiyle sanığın 1 gün adli para cezası karşılığı toplam 20,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA

3-Sanıklar hakkında hükmedilen kısa süreli hapis cezasının sanığın sosyal ve ekonomik durumu ile suçun işlenmesindekiözellikler gözetilerek 5237 sayılı TCK'nın 50/1-a maddesi uyarınca adli para cezasına çevrilmesine, SANIKLARIN 300 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-Sanıkların kişiliği, suçun özelliği göz önüne alınarak sanığa verilen 300 gün adli para cezasının TCK 50/1-a ve 52/2 maddeleri uyarınca taktiren günlüğü 20 TL den paraya çevrilerek sanıkların 6.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5-Sanıkların ekonomik ve sosyal durumu göz önüne alınarak verilen adli para cezasının sanıktan TCK 52/4 maddesi uyarınca taktiren birer ay ara ile 24 eşit taksitde tahsiline,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz kanun yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği,Ayrıca Mahkememizin2020/1247 Esas, 2021/380 Karar, 09/03/2021 tarihli ilamı, Tarım ve Orman Bakanlığı vekili Av.Mehmet Cebeci tarafından verilen 03/06/2021 tarihli itiraz dilekçesi ile itiraz edildiği hususu ilan olunur.

