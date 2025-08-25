T.C. KARS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/269

KARAR NO : 2023/278

Davacı Karayolları 18.Bölge Müdürlüğü aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

H Ü K Ü M :

1-Davanın KABULÜNE, Kars İli Susuz İlçesi Yolboyu Köyü 0 ada 2457nolu parsel sayılı taşınmazın davalılar adına kayıtlı hissenin (23/110 hisse) kamulaştırma bedelinin 211,68 TL olduğunun TESPİTİNE,

2-Tespit edilen Kamulaştırma bedeline dava tarihinden itibaren kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davacı kurumundan tahsili ile davalı tarafa ödenmesine,

3-211,68 TL olarak tespit edilen kamulaştırma bedelinin kararla birlikte kesinleşmesi beklenmeden davalı taraflara tapudaki hisseleri oranında veraset ilamındaki payları gözetilerek ödenmesine, bu hususta Kars Ziraat Bankasına müzekkere yazılmasına, tapu kaydında takyidat varsa bedele yansıtılmasına, ödeme yapılmış olması halinde tekerrür hususunun infazda gözetilmesine,

4-Kars ili, Susuz İlçesi, Yolboyu köyü 2457 parsel numaralı taşınmazın davalılar adına kayıtlı hissenin (23/110 hisse) tapu kaydının iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine YOL OLARAK TERKİNİNE, tüm takyidatlarından ari olarak idare adına TESCİLİNE, Fen bilirkişisinin çizmiş olduğu 13.03.2020 tarihli rapor ve krokinin karar eki sayılmasına,

5- Karardan bir suretin İİK 28 uyarınca Kars İl Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

6-Kararın gereğinin yerine getirilmesi için karardan bir nüsha eklenerek Kars Tapu Müdürlüğü'ne resen müzekkere yazılmasına, (müzekkereye Fen bilirkişisinin çizmiş olduğu 13.03.2020 tarihli rapor ve krokinin eklenmesine),

7-Güncel tapu kaydının, ölü maliklerin mirasçılık belgelerinin kararın eki sayılmasına,

8-Taşınmazın tapu kaydı üzerinde varsa haciz, ipotek vb. mükellefiyetlerin, bedele yansıtılmasına,

9-Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

10-Davacı tarafça yapılan yargılama giderinin 2942 sayılı yasanın 29. maddesi gereğince kendi üzerinde bırakılmasına,

11-Davalılar tarafından her hangi bir yargılama gideri yapılmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

12-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12055/17 numaralı başvuru sonucu verilen 23/10/2018 tarihli kararı ve Anayasa Mahkemesinin 2016/9364 başvuru numaralı, 01/06/2019 gün 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı da göz önüne alınarak, davacı idare lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

14-HMK'nun 333/1 maddesi uyarınca, artan gider avansının, yatıran tarafa iadesine,

Dair, tarafların yokluklarında tescil bakımından yasa gereği kesin, bedel yönünden mahkememize yazılı / sözlü başvuru ile zabıt katibince tutanağa geçirilmek suretiyle kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Erzurum BAM'a gönderilmek üzere istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği, Karar davacı Karayolları 18.Bölge Müdürlüğü vekili tarafından istinaf edilmiş olup, kararın ve istinaf dilekçesinin aramalara rağmen davalılar Ali Şahin Şimay ve Çetin Şimay'a tebliğ edilemediğinden

Kararın ve istinaf dilekçesinin ALİ ŞAHİN ŞİMAY VE ÇETİN ŞİMAY'a TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf etmeniz veya istinafa cevap vermeniz, vermediğiniz takdirde dosyanın bu haliyle Erzurum Bölge Adliyesine gönderileceği, Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.14/08/2025

