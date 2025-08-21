ISPARTA 2.(SULH HUKUK MAHKEMESİ) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

İLAN

Isparta İli, Atabey İlçesi, İslamköy Köyü, 158 ada 4 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan Mustafa Bayraktar'ın tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendisine kıymet takdiri raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olup; Memurluğumuzun 2025/20 Ort.Gid.Satış dosyasında 10/07/2025 tarihinde yapılan kıymet taktiri sonucu bilirkişiler tarafından ibrâz olunan 31/07/2025 tarihli kıymet taktir raporunda; satışa konu Isparta İli, Atabey İlçesi, İslamköy Köyü, 158 ada 4 parsel sayılı 585,57 m2 yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği ev olan taşınmazın değerinin 1.761.787,50 TL olarak bildirilmiş olup, söz konusu raporun hissedar Mustafa Bayraktar'ın ilânın gazetede yayımlandığı tarihten 7 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren de İİK'nun 128/a maddesi uyarınca 7 günlük yasal süre içerisinde Isparta Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesinde kıymet taktirine itiraz edilebileceği hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02280255

