18 Ağustos 2025, Pazartesi
T.C. MAZIDAĞI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. MAZIDAĞI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Sayı : 2025/90 Esas 08.08.2025 Konu : Gaiplik İlanıAşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İHSAN ESEN'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 08.08.2025
GAİPTC KİMLİK NO : 42451797986
ADI SOYADI : İHSAN ESEN
BABA ADI : ABDURAHMAN
ANA ADI : SULTAN
DOĞUM TARİHİ : 02/01/1966
DOĞUM YERİ : ÖMÜRLÜ KÖYÜ MAZIDAĞI/MARDİN
Basın No: ILN02278169
#ilan.gov.tr