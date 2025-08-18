T.C. LAPSEKİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/215 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çanakkaleİli, Lapseki İlçesi, Gazi Süleyman Paşa Mah.
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 122
PARSEL NO : 10
VASFI : Arazi
YÜZÖLÇÜMÜ : 19.038 m2'lik arazinin 17.247,61 m2'si
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI :KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Gazi Süleyman Paşa Mah. 122 ada 10 Parsellerde bulunan taşınmazın 19.038 m2'lik arazinin 17.247,61 m2'si için dosyamızda kayıtlı bulunan 119 hissedar adına kayıtlı bulunan taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğünün Kınalı- Tekirdağ Çanakkale Savaştepe Otoyolu yapımı projesi kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü adına kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/215 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13.08.2025
Basın No: ILN02278200
#ilan.gov.tr