T.C. LAPSEKİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/215 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çanakkaleİli, Lapseki İlçesi, Gazi Süleyman Paşa Mah.

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 122

PARSEL NO : 10

VASFI : Arazi

YÜZÖLÇÜMÜ : 19.038 m2'lik arazinin 17.247,61 m2'si

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI :KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Gazi Süleyman Paşa Mah. 122 ada 10 Parsellerde bulunan taşınmazın 19.038 m2'lik arazinin 17.247,61 m2'si için dosyamızda kayıtlı bulunan 119 hissedar adına kayıtlı bulunan taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğünün Kınalı- Tekirdağ Çanakkale Savaştepe Otoyolu yapımı projesi kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü adına kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/215 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13.08.2025

Basın No: ILN02278200

