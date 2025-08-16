T.C.

BURSA

12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı:2024/497 Esas

Konu: Tebliğ



İLAN

BURSA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 2024/497 ESAS SAYILI DOSYASI



DAVALI : İsmail ve Auguste Marie'den olma 11/02/1968 doğumlu, 32128236962 T.C. Kimlik numaralı DESTAN ROLF LİL

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Davacı Mehmet Hamdi Eraslan, Bursa ili, Osmangazi İlçesi, Alacahırka Mahallesi, 5971 Ada, 11 Parsel sayılı taşınmazın davacı Mehmet Hamdi Erslan'a ait olduğu, tebligat yapılamaması ve adres belirlenememesi nedeniyle ilanen "tebliğden itibaren iki hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazları ileri sürmeniz, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürelen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, ayrıca HMK'nın 318 maddesi gereğince tüm delillerin açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmeniz, elinizde bulunan delilleri dilekçenize eklemek ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı bilgilere yer vermek zorunda olduğunuz İHTAR OLUNUR" ayrıca duruşmanın bırakıldığı 24/09/2025 günü saat 10:50'de mahkememizde hazır olmamanız veya bir vekil ile temsil edilmemeniz halinde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve karara bağlanacağı hususu DAVA DİLEKÇESİ YERİNE KAİM olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02278084

#ilan.gov.tr