T.C. MANİSA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/21 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, HOROZKÖY Mahalle/Köy, 1480 Ada, 21 Parsel,

Adresi : Atatürk Mah. Dericiler Cad. No:24 Yunusemre / MANİSA

Yüzölçümü : 316,00 m2

İmar Durumu :Yunusemre Belediye Başkanlığının bila tarih ve 80369 sayılı yazılarında; Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.08.2023 tarih ve 707 sayılı kararı ile onaylanan Manisa İli, Şehzadeler ve Yunusemre İlçe Merkezleri 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nda "Mevcut Konut Alanı Yüksek(301-600 KİŞİ/HA)" içerisinde kaldığı ve 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı onayı sonrasında, üst kademeli plana uygun olacak ve raporu ile bir bütün oluşturacak şekilde, Yunusemre İlçe merkezi ve Yunusemre ilçesine ait muhtelif mahallelere ilişkin yapılacak olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Birden çok hissede birden çok haciz vardır. (Devam eden hacizlerden dolayı borç var ise satış bedelinden ödenecektir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 10:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 10:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 10:10

31/07/2025

Basın No: ILN02274101

#ilan.gov.tr