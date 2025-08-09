T.C. GÖLKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğüvekilleri Av. Esra Dölcü tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan tel altına isabet eden kısımlarda irtifak haklarının, direklerin isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet haklarının tapuda İdare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1.Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 06.06.2023 tarih ve 20-1163 Numaralı Kamulaştırma Kararı gereğince belirtilen taşınmazların bir kısmının mülkiyet bir kısmının da irtifak hakkı şeklinde kamulaştırılmasına karar verildiği,

2.Kamu Yararı Kararlarının, Enerji ve Tabii Genel Müdürlüğü TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün 05.06.2025 tarih ve E-97487896-752.99-1343446sayılı OLUR'u ile onaylandığı,

3. Kamulaştırma Bedellerinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Gölköy Şubesine yatırılacağı,

4.Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

5.Duruşmaların aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Gölköy Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı; Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,

6. Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

7. Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

8. Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan İdare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

DOSYA NO MALİK İLÇE MAHALLE ADA/PARSEL KAM. M² İRTİFAK HAKKI M² 2025/148 Esas Sadi Çakır Gölköy Akçalı 126/8 7.10 29.64 2025/149 Esas Sadi Çakır Gölköy Akçalı 126/110 79.85 79.85 2025/150 Esas Abdullah Aydın ve ark. Gölköy Akçalı 406/28 225.57 225.57 2025/151 Esas Kıymet Çakır Gölköy Akçalı 126/106 411.45 411.45 2025/152 Esas Cihan Çakır ve ark. Gölköy Akçalı 126/105 1151.25 1151.25 2025/153 Esas Gençağa Durmaz Gölköy Akçalı 126/102 6.61 163.96 2025/154 Esas Enver Sırtbaşı ve ark. Gölköy Akçalı 406/83 5.29 338.98 2025/155 Esas Aysel Hüryılmaz ve ark Gölköy Akçalı 406/2 13.77 13.77 2025/156 Esas Aysel Hüryılmaz ve ark Gölköy Akçalı 406/85 384.48 384.48 2025/157 Esas Ekrem Şahin ve ark. Gölköy Akçalı 406/1 124.02 124.02 2025/158 Esas Nevzat Şahin Gölköy Akçalı 395/41 3.66 398.94 2025/159 Esas Seyhan Şahin Gölköy Akçalı 395/44 4.84 141.49 2025/160 Esas İsa Köse ve ark. Gölköy Akçalı 407/269 6.07 55.47 2025/161 Esas Arzu Köktener ve ark. Gölköy Akçalı 407/267 117.13 117.13 2025/162 Esas Ferda Köse Gölköy Akçalı 407/259 171.79 171.79 2025/163 Esas Kemal Köse Gölköy Akçalı 407/258 4.76 355.99 2025/164 Esas Salim Köse Gölköy Akçalı 407/240 3.69 486.94 2025/165 Esas Kemal Köse Gölköy Akçalı 407/239 48.01 48.01 2025/166 Esas Şevket Köse Gölköy Akçalı 402/72 272.93 272.93 2025/167 Esas Erol Köse Gölköy Akçalı 402/74 4.84 191.78 2025/168 Esas Ekrem Emir Gölköy Akçalı 309/39 7.92 375.95 2025/169 Esas Kamil Çakır Gölköy Akçalı 208/1 4.84 1362.72 2025/170 Esas Kamil Çakır Gölköy Akçalı 305/3 10.46 10.46 2025/171 Esas Şener Uzun Gölköy Akçalı 286/26 11.90 358.42 2025/172 Esas Cemal Çakır Gölköy Akçalı 286/37 15.14 245.90 2025/174 Esas Ferda Köse Gölköy Akçalı 407/266 115.32 115.32

Basın No: ILN02274167

#ilan.gov.tr