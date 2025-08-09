Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/608 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/608 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Geçit Mah., 6302 Ada, 11 Parsel nolu 791,73 m² yüzölçümlü "Altı Katlı Betonarme Apartman Ofis İşyeri ve Arsası" vasfındaki taşınmazda yer alan,kat irtifakı kurulmuş olan, 136/2470 arsa paylı, 2.Kat, 7 Nolu Bağ. Bölüm (Konut)olup borçlu şahıs adına kayıtlıdır.

Taşınmaza ve Mülkiyete ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; Beyan; Yönetim Planı : 08/06/2017-Beyan; ...KM ne Çevrilmiştir.- Beyan; AT...KM ne Çevrilmiştir. açıklaması bulunmaktadır

. Satışa konu borçluya ait taşınmaz Geçit Mah., Şht. Ayhan Yıldız Cad., No:142, Geçit Park 2 Evleri, 3. Kat D:7 Osmangazi/BURSA adresinde yer almaktadır. Satışa konu taşınmaz ayrık nizam inşa edilmiş açık otopark alanı mevcut olan bir binada yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina betonarme karkas inşaat tarzında yapılmış olup 2 bodrum+zemin+3 normal+çatı kat olmak üzere toplam 6 kattan oluşmaktadır. Binanın giriş(1.bodrum) katında ticari amaçlı kullanılan dükkanlar ile zemin ve normal katlarında mesken amaçlı kullanılan daireler mevcut olup asansör bulunmaktadır. Bina dış cephe duvarları sıvalı ve boyalı, köşeleri cam giydirme cepheli, giriş kapısı demir doğramalı ve camlı, merdiven basamak ve sahanlıkları mermer kaplıdır. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmazın içine girilmiş olup halihazırda mesken amaçlı kullanıldığı anlaşılmıştır. Taşınmaz bina girişinin üst arka kısmında yer almaktadır. Daire Şht. Ayhan Yıldız Caddesine cephelidir. Daire mimari projesine göre antre, 3 oda, salon, mutfak, banyo, e.banyo ve balkondan müteşekkildir. Dairenin giriş kapısı çelik kapılı, duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı, antre ve mutfağın zemini seramik, odaların ve salonun zemini laminant parke kaplı olup salonun tavanında alçıpan havuz detayları bulunmaktadır. Oda kapıları amerikan panel, pencereleri antrasit renkli çift camlı pvc profildir. Mutfakta alt üst dolap mevcut olup tezgah mermerittir. Islak hacimlerin (Banyo, e.banyo) zemini ve duvarları tamamen seramik kaplı olup banyoda dolap, klozet ve duşkabin bulunmaktadır. Dairenin ısıtma sistemi doğalgaz kombili ve kalorifer peteklidir. Projesinden farklı olarak fiiliyatta balkonunun bir kısmının salon hacmine katıldığı gözlemlenmiştir. Kıymet takdirinin yapılması istenilen taşınmazın Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında; Osmangazi Belediye Başkanlığı yazı ekinde yer alan onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 76,36 m², katlarının toplam brüt kullanım alanı yaklaşık 118,00 m² olarak hesaplanmıştır. Balkonun bir kısmının salon hacmine katılmasıyla fiili net kullanım alanı 100,96 m² olmuştur. Genellikle mesken amaçlı kullanılan ayrık/bitişik nizam 5-6 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Şht. Aydın Yıldız Caddesine cephe, Bursa Çevre Yoluna 118 m, Mudanya Yoluna 500 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 13,20 km uzaklıkta bulunmaktadır.

İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Banka lehine ipotek, 150/c şerhi,kamu haczi ve icrai haciz vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 12:30 Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2025 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 12:30 Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 12:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

