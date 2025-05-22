T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2024/13 Esas

KARAR NO : 2024/36



5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/01/2024 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesi gereğince 6.000 TL ve 20 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan sanık KIRGIZİSTAN uyruklu, Temırbolot ve Dyıchena oğlu 09/03/1993 d.lu, MARLIS TEMIRBOLOT ULUU hakkında kararverilmiş olup sanığın adresinekararın tebliğ işlemi yapılamamıştır.



İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile iki hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.20.05.2025

Basın No: ILN02227538

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