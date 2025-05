İstanbul Anadolu 15. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2021/1221 Esas



Mahkememizin 14.03.2023 tarihli ara kararı gereğince alınan bilirkişi raporunun davalı Tuba Kaçan'a tebliğine karar verilmiş olup;

Bilirkişi tarafından sunulan;

İzmir, Urla, Denizli mah. Yalı cad. kapı no : 157- Tapu bilgisi : Urla - Buruncuk mevkii 2 pafta no, 195 parsel yönünden

"Dava dosyası, dosyaya sunulan bilgi ve belgeler ile kayıtlar üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu, Hukuki değerlendirmeler Sayın mahkemenin takdirinde olmak üzere yukarıdaki açıklamalar gereğince,

a) Davacının 21.01.2019 tarihli kira sözleşmesi gereği 21.01.2019-21.01.2024 dönemi için peşin ödemiş bulunduğu kira bedelinden, sözleşmenin feshi nedeniyle iadesini talep edeceği kira bedelinin 109.322,95.TL (talep: 97.217,46:TL) olarak hesaplandığı,

b)Sözleşmenin 16/b maddesi gereğince, fesih tarihinden itibaren 1 ay içerisinde bakiye dönem kirası iade edileceğinden davalının temerrüt tarihinin 13.03.2020 tarihi olduğu ve bu tarihten itibaren ticari faiz talep edilebileceği görüş ve kanaatine varılarak takdir Sayın Mahkemeye bırakılmıştır." şeklindeki rapor,

İlgiliye tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/05/2025

Basın No: ILN02227540

#ilan.gov.tr