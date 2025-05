T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/103 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyü

ADA NO : 186

PARSEL NO : 167

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 264,95 m2

MALİKLERİ : Süleyman TAŞ, Resul TAŞ, Şirin TAŞ, Celal TAŞ, Mehmet Emin TAŞ,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/105 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyü

ADA NO : 186

PARSEL NO : 173

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 237,40 m2

MALİKLERİ : Mizbah AKDENİZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/107 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyü

ADA NO : 186

PARSEL NO : 189

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 191,30 m2

MALİKLERİ : Ekrem TAŞ, Muhterem TAŞ, Necat TAŞ, Kutbettin TAŞ,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/109 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyü

ADA NO : 187

PARSEL NO : 1

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 122,67 m2

MALİKLERİ : Mehmet Şakir YASAK, Ahmet YASAK, Mehmet Sait YASAK, Nezir YASAK,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/111 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Konuklu Köyü

ADA NO : 105

PARSEL NO : 6

VASFI : Bağ

YÜZÖLÇÜMÜ : 4726,30 m2

MALİKLERİ : Erhan ALSAÇ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/113 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Konuklu Köyü

ADA NO : 105

PARSEL NO : 5

VASFI : Bağ

YÜZÖLÇÜMÜ : 3376,13 m2

MALİKLERİ : Ferman YAYIK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/85 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyü

ADA NO : 186

PARSEL NO : 157

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 196,69 m2

MALİKLERİ : Eşref BOZKUŞ, Suphi BOZKUŞ, İhsan BOZKUŞ,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

T.C.KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/87 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyü

ADA NO : 186

PARSEL NO : 161

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 311,03 m2

MALİKLERİ : Rüstem ALU, Mehmet Reşit ALU, Talat ALU, Rıdvan ALU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

T.C.KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/89 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyü

ADA NO : 186

PARSEL NO : 143

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 1073,00 m2

MALİKLERİ : Mehmet Şakir YASAK, Ahmet YASAK, Mehmet Sait YASAK, Nezir YASAK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/91 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyü

ADA NO : 186

PARSEL NO : 153

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 303,91 m2

MALİKLERİ : Suphi BOZKUŞ, Eşref BOZKUŞ, İhsan BOZKUŞ,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/93 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyü

ADA NO : 186

PARSEL NO : 147

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 600,35 m2

MALİKLERİ : Mehmet Şakir YASAK, Ahmet YASAK, Mehmet Sait YASAK, Nezir YASAK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/95 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyü

ADA NO : 123

PARSEL NO : 17

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 53,26 m2

MALİKLERİ : Şakir YASAK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/97 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyü

ADA NO : 186

PARSEL NO : 175

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 399,06 m2

MALİKLERİ : Zeki DİNAR, Abdulkadir DİNAR,, Ziya DİNAR, Melice DİNAR, İhsan DİNAR, ÇİMEN DİNAR, Memduh DİNAR, Mehmet ALİ DİNAR,, Mehmet Fatih DİNAR, Selma DİNAR, Aygül DİNAR, Gülten DİNAR, Remziye DİNAR,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

T.C. KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/99 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyü

ADA NO : 123

PARSEL NO : 15

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 78,38 m2

MALİKLERİ : Mehmet Şakir YASAK, Ahmet Yasak, Nezir Yasak Mehmet Sait Yasak

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

T.C.KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/100 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyü

ADA NO : 186

PARSEL NO : 145

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 404,04 m2

MALİKLERİ : Yusuf AKDENİZ, Nizamettin AKDENİZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

T.C.KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/102 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyü

ADA NO : 186

PARSEL NO : 163

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 457,52 m2

MALİKLERİ : Ziya DİNAR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

T.C.KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/104 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyü

ADA NO : 186

PARSEL NO : 169

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 1818,65 m2

MALİKLERİ : Fatih AKDENİZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

T.C.KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/106 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyü

ADA NO : 186

PARSEL NO : 171

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 1641,60 m2

MALİKLERİ : Atilla AKDENİZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

T.C.KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/108 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyü

ADA NO : 186

PARSEL NO : 184

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 862,16 m2

MALİKLERİ : Mizbah AKDENİZ, Haki AYDOĞDU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

T.C.KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/110 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Konuklu Köyü

ADA NO : 105

PARSEL NO : 103

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 2724,72 m2

MALİKLERİ : Mehmet Nesim YAYIK

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

T.C.KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/112 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Konuklu Köyü

ADA NO : 123

PARSEL NO : 47

VASFI : Sulanabilir tarım arazisi

YÜZÖLÇÜMÜ : 4085,72 m2

MALİKLERİ : Ömer Şimşek

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

T.C.KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/114 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Konuklu Köyü

ADA NO : 105

PARSEL NO : 4

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 3906,82 m2

MALİKLERİ : Ekrem ALSAÇ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

T.C.KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/84 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyü

ADA NO : 110

PARSEL NO : 16

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 180,17 m2

MALİKLERİ : Fırat AKDENİZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

T.C.KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/86 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyü

ADA NO : 186

PARSEL NO : 159

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 208,73 m2

MALİKLERİ : Kerem BOZKUŞ, Ömer BOZKUŞ, Mehmet Emin BOZKUŞ,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

T.C.KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/88 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyü

ADA NO : 186

PARSEL NO : 165

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 569,24 m2

MALİKLERİ : Mizbah AKDENİZ, Zeki DİNAR, Abdulkadir DİNAR, Ziya DİNAR, Melice DİNAR, İhsan DİNAR, Çimen DİNAR, Menduh DİNAR, Mehmet Ali DİNAR, Mehmet Fatih DİNAR, Selma DİNAR, Aygül ÇETİN gülten DİNAR, Remziye DİNAR,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

T.C.KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/90 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyü

ADA NO : 186

PARSEL NO : 149

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 167,72 m2

MALİKLERİ : Şeyhmus AKDENİZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

T.C.KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/92 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyü

ADA NO : 186

PARSEL NO : 155

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 150,16 m2

MALİKLERİ : Mehdin BOZKUŞ, Mehmet Salih BOZKUŞ, Nezahat BOZKUŞ, Saibe BOZKUŞ,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

T.C.KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/94 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyü

ADA NO : 186

PARSEL NO : 151

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 99,54 m2

MALİKLERİ : Mehmet Salih DİNAR,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

T.C.KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/96 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyü

ADA NO : 186

PARSEL NO : 182

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 2310,59 m2

MALİKLERİ : Fırat AKDENİZ, Kinyas AKDENİZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

T.C.KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/98 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyü

ADA NO : 123

PARSEL NO : 19

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 79,82 m2

MALİKLERİ : Yusuf AKDENİZ, Nizamettin AKDENİZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Basın No: ILN02223620

#ilan.gov.tr