T.C.

GÜLŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

GAİPLİK İLANI



Sayı :2025/121 Esas

Gaip olduğu iddia edilen kişi Nevşihir İli, Gülşehir İlçesi, Oğulkaya nüfusuna kayıtlı, Mehmet ve Meryem'den olma, 30/07/1960 doğumlu 45004751466 T.C Kimilik numaralı MUSTAFA ÇEKİÇ'e davacı taraf Gaiplik Kararı verilmesini talep ve dava etmiştir. 04/11/2025 günü saat 09:00 itibari ile duruşma günü verilmiş olup; Aşağıda açık kimlik bilgisi bulunan ve gaip olduğu ileri sürülen MUSTAFA ÇEKİÇ hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda ( ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde ) mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02222680

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