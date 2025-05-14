T.C. İSTANBUL 28. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/389 Esas

Konu: Gaip Hk.

Davacılar, ALİ RAYDAN YALÇIN, LEYLA YALÇIN, SAVAŞ YALÇIN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacının kardeşi SİNAN YALÇIN 06/06/1991 tarihinden beri ulaşamadıklarını ve aradan geçen süre zarfında kendisinden herhangi bir şekilde haber alınmadığını beyan etmiş olup, aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SİNAN YALÇIN 6 ay içerisinde bilgisi olanların veya bizzat bu kişinin mahkememize müracaat etmeleri gerektiği, aksi halde SİNAN YALÇIN'ın GAİPLİĞİNE hükmedilecektir. 2. (İKİNCİ) İLAN OLUNUR. 07.03.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 35975150634

ADI SOYADI : SİNAN YALÇIN

BABA ADI : MUHARREM

ANA ADI : ŞEHRİBAN

DOĞUM TARİHİ : 26/09/1971

DOĞUM YERİ : KANGAL

Basın No: ILN02222687

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