İLAN

T.C. KEMER 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/477 Esas

DAVALILAR : 1- HATİCE ERKAL Yeni Mah. Tutulgan Sok.Kemer/Antalya/ ANTALYA

2- HAVVANA ERKAL Yeni Mah. Tutulgan Sok. Kemer/Antalya/ ANTALYA



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adreste davalıya ulaşılamadığı. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından inceleme tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğinizde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için hazırlık yapmanız duruşmaya gelmediğinizde diğer tarafın yargılamaya devam etmesi istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, HMK 139 1/b-c-ç'de sayılan ve tensip tutanağının 2. bendindeki hususların İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içerisinde yerine getirilmesi (tanık isim ve adreslerinin bildirilmesi) aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağına, inceleme tutanağının yayım tarihinden itibaren yedi (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılmak üzere davalı HATİCE ERKAL ve HAVVANA ERKAL'e ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02217898

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