İ L A N

T.C. DENİZLİ 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/295 Esas

KARAR NO: 2025/172

Davacı Zeki Akkan tarafından davalılar Mehmet Altıntaş ve Ş.Ç. aleyhine mahkememizde açılan Kiralananın Tahliyesi(İcra) davasının yapılan açık yargılaması sonunda 18.02.2025 tarihinde verilen karar gereğince ;

HÜKÜM:

1-Davanın kabulüne,

Davalının "Asmalıevler Mah. 6676 Sk. No:18 D:6 Pamukkale/Denizli" adresindeki taşınmazdan tahliyesine,

2-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 12.000 TL maktu vekalet ücretinin davalılardan eşit oranda alınarak davacıya verilmesine,

3-Alınması gereken 615,40 TL karar ilam harcından başlangıçta peşin olarak alınan 427,60 TL harcın mahsubu ile bakiye 187,80 TL'nin davalılardan alınarak Hazine'ye gelir kaydına,

4-Davacı tarafından yapılan 427,60 TL peşin harç, 195,80 TL başvuru harcı ve 17.375,00 TL yargılama gideri olmak üzere toplam 17.998,40 TL'nin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

5-Kararın taraflara tebliğ gideri mahsup edildikten sonra bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Dair, istinaf parasal sınırı göz önünde tutularak kesin olarak karar verilmiş olup, iş bu kararın davalı Mehmet Altıntaş'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/05/2025

Basın No: ILN02218083

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