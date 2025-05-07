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GAZİANTEP 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/249

KARAR NO: 2024/380

DAVALI: TANJU ERTEN - TC kimlik no : 349.....010 - Mehmet Sıddık ve Herdem oğlu, ../../1989 doğumlu.

Davacı tarafından aleyhinize mahkememizde açılan velayetin değiştirilmesi davasının yapılan açık yargılaması sırasında belirtilen adresinize çıkartılan tebligatların iade edilmesi nedeniyle yargılama sonucu verilen gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu kapsamda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜNE,

2-Tarafların müşterek çocukları ../../2019 Şahinbey doğumlu 560.....650 T.C. Kimlik numaralı AZRA ERTEN'in velayetinin TEDBİREN davacı anne MERYEM ERTEN'e (TC: 350.....926) verilmesine,

3-Tarafların Müşterek çocukları ../../2016 Şahinbey doğumlu 443.....912 T.C. Kimlik numaralı UMUT ÖKKEŞ ERTEN'in velayetinin TEDBİREN davacı anne MERYEM ERTEN'e (TC: 350.....926) verilmesine,

4-Çocuk Umut Ökkeş ERTEN yönünden vasilik dosyası olan Gaziantep 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2016/1302 E. 2017/331 K. Sayılı dosyasına vasilik kararının kaldırılması hususunda İHBARDA BULUNULMASINA,

5-Harçlar kanunu uyarınca 427,60 TL başvurma ve 427,60 TL peşin harç olmak üzere toplam 855,20 TL harcın davacı MERYEM ERTEN'e tahsili ile hazineye gelir kaydına,

6-Resmi ödenekten karşılanan 2 adet fiziki tebligat bedeli olan 240,00 TL yargılama giderinin davacı MERYEM ERTEN'den tahsili ile hazineye gelir kaydına,

Dair; gerekçeli Kararın tebliğden itibaren iki hafta içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.13/04/2025

Basın No: ILN02218236

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