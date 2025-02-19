T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/676 Esas

DAVACI :FATMA YILDIZ

DAVALI : HASAN MUSTAFA GÜVENCİ Çamlıtepe Mah. Yeşil Sk. No: 16 D: Bodrum Kat Körfez/ KOCAELİ

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığından bahisle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı tarafından sunulan dava dilekçesinde özetle; miras bırakan Özer TÜRKMAYA' nın 18.12.2011 tarihinde vefat ettiğini, miras bırakanın 07/12/2011 tarihli Kadıköy 2. Noterliği 10026 vemiye numaralı düzenleme şeklinde ve 13.11.2011 tarihli el yazılı vasiyetnameleri İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi' nin 2021/214 Esas sayılı dosyası üzerinden karar verilmiş ve bu karar 18.04.2017 tarihinde kesinleştiğini, İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi' nin 18.04.2017 kesinleşme tarihli 2021/214 Esas sayılı dosyasında açılmasına karar verilen vasiyetnamenin tenfizine, Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Kadıköy ŞubesiNezdinde bulunan TR 50 0020 5000 0014 2068 8000 01 iban numaralı 1420688 hesap numaralı TL hesabında bulunan paranın tamamının Fatma YILDIZ'a ödenmesine karar verilmesi ,İstanbul Kadıköy 1. Bölge Hasanpaşa 133pafta 466 Ada,54 Parsel de kayıtlı 1.kat 4 nolu dairenin tapuda Fatma YILDIZ adına tesciline karar verilmesini, adli yardım talebinin kabulününe karar verilmesi talep ve dava etmiştir.

Yargılama aşamasında kendisine tebligat yapılamayan 13472515682 T.C Kimlik numaralı davalı Hasan Mustafa Güvenci' ye dava dilekçesinin tebliğinden itibaren HMK'nın 127. Maddesi uyarınca dava dilekçesine karşı 2 hafta içerinde cevap verebileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02174784

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