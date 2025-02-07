T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2024/550 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/550 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İstanbul ili Fatih ilçesi Hoca Paşa mahallesi 11 ada 47 parsel '4 ve Çekme' Katta yer alan Ana taşınmaz niteliği 'depo ve dükkanı olan kargir otel' olan bağımsız bölüm niteliği 'otel' olan taşınmazın 1/9 hissesi. Adresi: Hocapaşa Mahallesi, Hocapaşa Sokak, Hotel Şirin Palas, No: 25 Fatih/İstanbul

Kıymeti : 2.919.444,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 10:15 Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 10:15 Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2025 - 10:15

31/01/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02168661

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