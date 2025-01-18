T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2023/33994 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/33994 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, İKİTELLİ Mahalle/Köy, K. Halkalı Çift Mevkii, 1386 Ada, 1 Parsel, B1/34/-/278 Nolu Bağımsız Bölüm Konu taşınmazın da bulunduğu sitede, kapalı otopark, sosyal tesis, süs ve yüzme havuzu, spor alanları, yeşil alanlar ve dinlenme yerleri bulunmaktadır. Sitede bulunan binalar, İskan alımı itibariyle yaklaşık 6 yaşındadır. Taşınmazın bulunduğu binaya projesinde ve mahallinde 1, Bodrum kat seviyesinden giriş sağlanmaktadır. Binanın dış cephesi kompozit dış cephe kaplamlı, bina içerisinde zeminler ve merdivenler mermer döşeme, duvarlar plastik boyalıdır. Binanın giriş kapıları alüminyum camlı kapıdır. Binada 2'si servis asansörü olmak üzere 6 adet asansör bulunmaktadır. B-I Blok binaya ait, 5.6.2017 tarih 300 No'lu Yapı Kullanma İzin Belgesi ile 16.07.2014 tarih 678 No'lu Yenileme Ruhsatı bulunmaktadır. İstanbul Küçükçekmece İlçesi,Atatürk Mahallesi,Güner Sokak Teknik Yapı Metropark Sitesi B 1 Blok Dış Kapı No 1/1B- 34. Kat Rezidans Daire İç Kapı No 278 İmar Arşiv Dosyası İncelenmesinden (Oda Sayısı 1+1 ),Net 40,58 m2,Brüt 59,42 m2 Alan ölçülerine sahiptir. Salon ve Mutfak Nişi 25,07 m2,YatakOdası 10,77 m2 Banyo 4,74 m2 -Net Toplam 40,58 m2)

Adresi : Atatürk Mahallesı, Güner Sokak, Metropark Sitesi Bı Blok, No:111 B, D:278 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 40,58 m2

İmar Durumu :Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 24.102023 tarihli yazısında Küçükçekmece ilçesi, Atatürk Mahallesi, 1386 Ada, ı parsel sayılı yer, 23052008- 20.02.2022 onay tarihli, 1/1000 ölçekli İkitelli Alt Bölge Revizyon Uygulama İmar Planı'nda, plan notlarının 2.13. Maddesi hükümlerine haiz, E: 1,75, PHİ (Prestij+Hizmet+İmalat) alanında kalmaktadır. Denilmektedir.

Kıymeti : 2.226.346,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 11:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 11:25

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2025 - 11:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 11:25