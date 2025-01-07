ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

İ L A N

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALENİN KONUSU: 6306 sayılı Kanun kapsamında afet (deprem) riski altındaki yapıların dönüşümünde afet riski alanların tahliyesinde, tasfiyesinde, inşasında, rezerv ve riskli alanlarda yapılacak olan Belediye Hizmet Binaları, Eğitim Yapıları, Dini Tesis Alanları, Kültür Tesisleri, Sosyal Donatı, Engelsiz Yaşam Alanları, Spor Salonları vb. yapıların inşasında, Riskli Alan, Rezerv Alan ve Riskli yapıların bulunduğu alanlarda kamulaştırma işlemlerinde kullanılmak amacıyla aşağıda tapu bilgileri ve niteliği belirtilen Esenler Belediyesi'ne ait 4 adet Asma Katlı ve Depolu Dükkân, İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tarafından 16/01/2025 günü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereğince yapılacak ihaleyle satılacaktır.

SIRA NO TAPU KAYIT LARINDA MAHALLE/KÖY ADA PARSEL BLOK KAT DÜKKAN NO NİTELİK BRÜT ALAN (M2) MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE GÜNÜ VE SAATİ 1 Atışalanı 1656 2 A1-1 ZEMİN 5 Asma Katlı ve Depolu Dükkan 180,13 23.416.900,00 TL 702.507,00 TL 16.01.2025 Saat:10:00 2 Atışalanı 1656 2 A1-2 ZEMİN 2 212,72 27.653.600,00 TL 829.608,00 TL 16.01.2025 Saat:10:30 3 Atışalanı 1667 2 A2 ZEMİN 3 210,28 27.336.400,00 TL 820.092,00 TL 16.01.2025 Saat:11:00 4 Atışalanı 1667 2 A2 ZEMİN 8 208,32 27.081.600,00 TL 812.448,00 TL 16.01.2025 Saat:11:30

İhale Esenler Belediye Başkanlığınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereğince yapılacaktır. İhale Komisyonu Belediye Encümeni'dir.

Şartname, Belirtilen adreste görülebilir ve her bir dükkân için ayrı ayrı olmak üzere 30.000,00 TL (Otuz Bin Türk lirası) karşılığı T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ BİRLİK MAH. M. AKİF İNAN CD. NO: 6-8 ESENLER / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

İhale yeri: Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN Şehir Düşünce Merkezi Binası Giriş kat Encümen Salonu (15 Temmuz Millet Bahçesi İçi) 15 Temmuz Mah. Sultan Abdülhamid Han Cad. No: 11 Esenler/İstanbul

İhaleye katılabilmek için;

a) İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya süresiz Geçici Teminat Mektubunu ibraz edecektir.

b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında, şartname satın almak zorundadır ve şartları da kabul etmiş sayılır.

c) Gerçek Kişiler için, T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus cüzdanı sureti, İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

d) İsteklinin, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

f) İsteklinin, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g) Şirket ya da şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir.

h) İhale dosyasını idareden satın aldığına dair (şartname bedeli) makbuzu.

ı) İsteklinin ortak girişim olması halinde, her bir girişimci yukarıda (Tüzel veya Gerçek kişi) belgeleri ayrı ayrı sunacaklardır.

Tebligata elverişli adrese sahip olmak, 2886 sayılı ihale kanunu ve ilgili yönetmelik'te belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanunun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.

Teklifler, ihale gününden bir gün önce, 15.01.2025 tarihi saat 17:00'ye kadar T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ BİRLİK MAH. M. AKİF İNAN CD. NO: 6-8 ESENLER / İSTANBUL adresine elden teslim edilecektir.

İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Basın No: ILN02150504

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