İran medyasından yapay zekalı "lego savaşı" paylaşımı
Kainatın yaratılış amacı nedir?
Oğul Hamaney yönetiminde İsrail'e ilk saldırı
İran'ın Mücteba Hamaney kararı Trump'a meydan okuma mı?
Hegseth'in "kafir" dövmesi ve Amalek kehaneti
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İnancın nedenleri bilime dayandırılmalı mı?

Ramazan ayında ibadet, tefekkür ve içsel sorgulamanın artmasıyla birlikte insanın evrendeki yeri, hayatın amacı ve yaratılışın anlamı gibi sorular daha fazla gündeme geliyor. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında evren ve dinimiz arasındaki ilişki masaya yatırılırken İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ekrem Demirli ve Prof. Dr. Emre Onur Kahya modern bilim, evrenin oluşumu, insanın varlığı ve İslam dini açısındaki bağlantıyı ele aldı.

