Sahur Vakti’nde “umut” mesajı: Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin

Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, kötü zamanların insan psikolojisinde daha baskın hissedildiğini ancak gerçekte umudun her şartta insanın imdadına yetişen en güçlü duygu olduğunu söyledi. Sahur Vakti programında Kur’an-ı Kerim’den ayetlerle “ümitsizlik” kavramını açıklayan Kaan, Allah’ın rahmetinden ümit kesmenin yasaklandığını vurgulayarak, tövbe ve istiğfarın insanı ayağa kaldıran manevi güç olduğunu ifade etti.

Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, zor zamanlarda insanın en büyük dayanağının umut olduğunu belirterek, Kur'an-ı Kerim'de "Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin" çağrısına dikkat çekti. Kaan, tövbe ve istiğfarın mümini diri tuttuğunu, umut duygusunun ise insanı hem manevi hem psikolojik olarak ayakta tuttuğunu ifade etti. RAMAZAN'DA SABIR VE UMUT REÇETESİ "KÖTÜ ZAMANLAR DAHA FAZLA GİBİ GELİR AMA…" Zor dönemlerin insana daha yoğun yaşanıyormuş gibi geldiğini belirten Doç. Dr. Enver Osman Kaan, kötü zamanlarda insanın en büyük dayanağının umut olduğunu söyledi, "Sanki kötü zamanlar iyi zamanlardan daha fazladır gibi geliyor, halbuki öyle değildir. Ama kötü zamanlarda insanın imdadına yetişen bir duygu vardır; umut duygusu. Ümitvar olmak insanın imdadına yetişir" sözleriyle umudun psikolojik gücüne dikkat çekti.

"ALLAH'IN RAHMETİNDEN ÜMİT KESMEYİN" Kaan, Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve en çok umut aşılayan ayetlerden biri olarak Zümer Suresi'ndeki ayeti hatırlattı, "Kul yâ ibâdiyellezîne esrafû alâ enfusihim lâ taknetû min rahmetillâh, innallâhe yagfiruz-zunûbe cemîâ, innehû huvel gafûrur rahîm" ayetini aktararak, "Cenab-ı Hak burada 'Ey kendilerine yazık eden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin' diyor" ifadelerini kullandı. "Esrafû" kelimesinin israf kökünden geldiğini vurgulayan Kaan, "Kendilerini bozuk para gibi harcayan, hesapsızca hareket eden kullarım diyor ve hemen arkasından 'Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin' buyuruyor" sözleriyle ayetin anlamını detaylandırdı. "KUNUT" VE "KUNÛT" AYRIMINA DİKKAT Arapçadaki harf farklılıklarının anlamı tamamen değiştirebildiğini belirten Kaan, "Kunut kelimesi ümit kesmek demektir. Bir de sonu farklı harfle biten kunût vardır, ikisini karıştırmamak lazım" diyerek kavramsal ayrımın önemine işaret etti. Vitir namazında okunan kunut dualarına da değinen Kaan, "Allahumme iyyâke na'budu; ey Allah'ım yalnız sana ibadet ederiz. Ve leke nusallî; namazı sadece senin için kılarız. Ve nescud; sana secde ederiz. Ve ileyke nes'â; sana koşarız. Ve nahfid; sana yakınlaşmak için fırsat ararız. Ve nercû rahmeteke; rahmetini ümit ederiz" sözleriyle duanın anlamını tek tek açıkladı. "İnne azâbeke bil kuffâri mulhik" bölümüne de dikkat çeken Kaan, bunun rahmetten uzak kalmanın bir sonuç olduğunu ifade etti.