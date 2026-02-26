CANLI YAYIN
Kurtuluşun anahtarı Ramazan! 27 Şubat Cuma hutbesinde bağımlılıkla mücadele çağrısı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 27 Şubat 2026 tarihli Cuma hutbesinde Ramazan ayının bağımlılıklardan arınmak için büyük bir fırsat olduğu vurgulandı. Hutbede alkol, uyuşturucu, dijital kumar ve dijital bağımlılığın aile ve toplum üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekildi.

Türkiye genelinde camilerde okunacak olan 27 Şubat 2026 tarihli Cuma hutbesinde, Ramazan ayının manevi arınma ve kötü alışkanlıklardan kurtulma açısından sunduğu imkânlar ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan hutbede, bağımlılığın sadece bireysel değil toplumsal bir tehdit olduğu vurgulandı. Özellikle alkol, uyuşturucu, dijital kumar ve dijital bağımlılığın aile yapısını zedelediği ifade edildi.

RAMAZAN: YENİ BİR BAŞLANGIÇ İÇİN FIRSAT

Hutbede, Ramazan ayının insan için bir muhasebe zamanı olduğuna dikkat çekildi. Yüce Allah'ın kullarına tövbe ve arınma fırsatı sunduğu hatırlatıldı. Ramazan'ın, kötü söz ve davranışları terk etmek, hayatı yeniden düzenlemek için önemli bir imkan olduğu ifade edildi.

Bağımlılığın basit bir alışkanlık olmadığı belirtilen hutbede, "İnsanı sahte mutluluk ve geçici hazların esiri haline getiren bir hastalık" tanımı yapıldı. Bağımlılığın, kişiyi günaha sürükleyebileceği, şiddete yöneltebileceği ve aile düzenini bozabileceği vurgulandı.

ALKOL VE UYUŞTURUCU UYARISI

Hutbede, bağımlılıkların başında alkol ve uyuşturucu maddelerin geldiği açık şekilde dile getirildi. Bu maddelerin aklı ve iradeyi zayıflattığı, insanın bedenini ve ruhunu çürüttüğü ifade edildi. Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) şu hadisine yer verildi:

"Sakın içki içme. Çünkü içki her kötülüğün anahtarıdır."

DİJİTAL KUMAR VE BORÇ SARMALI

Hutbede günümüzün en yaygın tehlikelerinden biri olarak dijital kumar gösterildi. Küçük miktarlarla başlayan bu alışkanlığın zamanla büyük kayıplara yol açtığı ifade edildi. Dijital kumarın kişiyi borç batağına sürükleyebileceği, evini ve arabasını satmak zorunda bırakabileceği belirtildi. Bu durumun aile bağlarını zayıflattığı ve toplumsal huzuru tehdit ettiği vurgulandı.

KUR'AN'DAN NET UYARI: "ONLARDAN UZAK DURUN"

Hutbede Kur'an-ı Kerim'den ayetlere de yer verildi. Özellikle Maide Suresi'nin 90. ayeti hatırlatıldı. Ayet-i kerimede şöyle buyruluyor:

"Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz."

Kur'an-ı Kerim'in beşinci suresi olan ve Medine döneminde indirilen Maide Suresi'nde yer alan bu ayet, içki ve kumarın açık şekilde yasaklandığını bildiren temel hükümlerden biri olarak kabul ediliyor. Hutbede bu ayetle, bağımlılıkların dini açıdan kesin bir şekilde yasaklandığına işaret edildi.

SESSİZ TEHLİKE EVLERİN İÇİNDE: DİJİTAL BAĞIMLILIK

Hutbede yalnızca madde bağımlılıkları değil, dijital bağımlılık da gündeme taşındı. Bu bağımlılığın gençleri olduğu kadar anne ve babaları da etkilediği belirtildi.

Dijital bağımlılığın insanı yalnızlaştırdığı, dikkati dağıttığı ve hayatı yüzeyselleştirdiği ifade edildi. Alışveriş siteleri, sanal oyunlar ve dijital eğlencelerde harcanan zamanın büyük bir kayıp olduğuna dikkat çekildi.

"ELİNİZİ UZATIN": BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE TOPLUMSAL SORUMLULUK

Hutbede bağımlılıklardan korunmanın en etkili yolunun bu alışkanlıklara hiç başlamamak olduğu belirtildi. Ancak bağımlılığa düşen kişilerin dışlanmaması gerektiği de açıkça ifade edildi. Zararlı alışkanlıkların müptelası olanlara destek olunması, onların kötü çevrelerin insafına terk edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Son bölümde Ramazan ayının bereketinden istifade edilerek yeni bir başlangıç yapılması çağrısı yapıldı. İnsan hayatının bağımlılıklarla çürütülecek ya da dijital mecralarda tüketilecek kadar değersiz olmadığı hatırlatıldı.

27 ŞUBAT CUMA HUTBESİ TAM METNİ

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE RAMAZAN BİR FIRSATTIR

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz, hayatımızda tertemiz bir sayfa açalım, hatalarımızı gözden geçirelim, günahlarımıza tövbe edelim diye bazı zamanları bizlere ikram etmiştir. İşte içerisinde bulunduğumuz Ramazan-ı şerif, Allah'ın sevdiği bir kul olmak, kendimize çekidüzen vermek, varsa kötü söz ve davranışlarımızı terk etmek için büyük bir fırsattır.

Aziz Müminler!

Bu haftaki hutbemizde rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı şerifi vesile kılarak; aileleri mutsuzluğa ve insanlığı felakete sürükleyen bağımlılık tehlikesine dikkatlerinizi çekmek istiyoruz. Bağımlılık, basit bir alışkanlık değildir. İnsanı sahte mutluluk ve geçici hazların esiri haline getiren bir hastalıktır. Kişinin; zamanını heba ederken günaha dalmasına, şiddete yönelmesine, hatta kendisinin ve ailesinin canına kastetmesine sebep olan büyük bir tehdittir.

Kıymetli Müslümanlar!

Her biri bir diğerinden tehlikeli olan bağımlılıkların başında alkol ve uyuşturucu maddeler gelmektedir. Bu iki illet; aklı ve iradeyi zayıflatmakta, insanın bedenini ve ruhunu içten içe çürütmektedir. Ailede huzur ve mutluluğu yok etmekte; yuvaları dağıtmakta, ocakları söndürmektedir. Allah Resûlü (s.a.s) bir hadis-i şeriflerinde, "Sakın içki içme. Çünkü içki her kötülüğün anahtarıdır" buyurarak bu tehlikeye dikkatlerimizi çekmektedir.

Değerli Müminler!

Günümüzde iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla hanelerimize kadar giren bir başka bağımlılık ise dijital kumardır. Üzülerek ifade edelim ki, dijital kumar, toplumun azımsanmayacak bir kesimine sirayet etmiş durumdadır. Çok küçük miktarlarla başlanan dijital kumar, kişinin; evini ve arabasını satmasına, bütün imkânlarını bu yolda tüketmesine, borç batağına sürüklenmesine sebebiyet vermektedir. Aile bağlarının kopmasına neden olmaktadır. Cenâb-ı Hak bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır: "Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz."

Aziz Müslümanlar!

Sadece gençleri ve çocukları değil, anne ve babaları da esaret altına alan bir diğer bağımlılık ise dijital bağımlılıktır. Dijital bağımlılık; dikkati dağıtmakta, kişiyi yalnızlaştırmaktadır. İnsanların acısını, "Yardım edilmesi gereken bir durum" olmaktan çıkarıp "Seyredilen bir içerik" haline getirebilmektedir. Dijital bağımlılık sebebiyle; alış veriş sitelerinde, sanal oyun ve eğlencelerde vakitler israf, ömürler zayi edilmektedir.

Kıymetli Kardeşlerim!

Aklı örten her türlü maddeden, kumar ve dijital bağımlılıklardan korunmanın en etkili yolu, bu kötülüklere hiç bulaşmamaktır. Gençlerimize ve çocuklarımıza sevgi ve güven temeline dayalı bir aile ortamı sunmaktır. Bütün tedbirlere rağmen bir şekilde zararlı alışkanlıkların müptelası olan kardeşlerimize elimizi uzatmak, onları kötülerin insafına terk etmemektir. Ayrıca kendi rahatımız için çocuklarımızın eline telefon ve tablet tutuşturmamaktır. Yemek yemeleri, bir köşede sessiz kalmaları için yavrularımızı zararlı oyun, çizgi film ve eğlencelerle baş başa bırakmamaktır.

Aziz kardeşlerim!

Ramazan-ı şerifin bereketinden istifade ederek hayatımızı gözden geçirelim. Zararlı alışkanlıklardan kurtularak yeni bir başlangıç yapalım. Unutmayalım ki, insan hayatı, bağımlılıklarla çürütülecek, dijital mecralarda tüketilecek kadar önemsiz ve değersiz değildir.

