İstanbul'da nüfus alarmı: Kilometrekareye 3 bin kişi düşüyor! Uzman isim A Haber'de "mutlaka yapılmalı" diyerek uyardı
Yaklaşık 16 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık metropolleri arasında yer alan megakent İstanbul'da demografik baskı alarm veriyor. Başta Esenyurt olmak üzere kentin yoğun ilçelerindeki kontrolsüz nüfus artışının yarattığı sosyolojik ve ekonomik tahribatı A Haber canlı yayınında değerlendiren Sosyolog İsmail Öz, fahiş kira artışlarından altyapı yetersizliklerine ve kilitlenen şehir trafiğine kadar yaşanan krizlerin perde arkasını çarpıcı verilerle anlattı.
Yaklaşık 16 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık metropolleri arasında yer alan İstanbul'da nüfus yoğunluğu, barınma, ulaşım ve altyapı hizmetlerini etkiliyor.
A Haber canlı yayınında konuşan Sosyolog İsmail Öz, nüfusu Avrupa'daki bazı ülkeleri aşan Esenyurt başta olmak üzere kentin yoğun ilçelerinde yaşanan sosyolojik ve ekonomik sorunları değerlendirdi.
BAĞCILAR'DAN ESENYURT'A İSTANBUL'UN DEĞİŞEN NÜFUS HARİTASI
İstanbul'un demografik yapısındaki değişimi anlatan Öz, "İstanbul'un en büyük nüfusa sahip ilçesi geçmişte Bağcılar'dı, ardından bu durumu bir dönem Küçükçekmece ile paylaştılar.
Bugün ise zirvede Esenyurt yer alıyor. Esenyurt son dönemde yüksek katlı yapılaşmalarla çok ciddi bir dönüşüm yaşadı ve farklı ülkelerden, farklı aidiyet ve inançlara sahip çok çeşitli toplulukların bir araya geldiği bir nüfus yapısı ortaya çıktı. Dünya tarihinde nüfusun aşırı arttığı ya da dramatik şekilde düştüğü yerlerde her zaman derin sosyolojik ve siyasi problemler yaşanmıştır" ifadelerini kullandı.