KİLOMETREKAREYE YAKLAŞIK 3 BİN KİŞİ DÜŞÜYOR İstanbul'un bazı ilçelerinde nüfus yoğunluğunun kent ortalamasını aştığını belirten Öz, "Türkiye genelinde kilometrekare başına ortalama 112-113 kişi düşerken, bu rakam İstanbul ortalamasında 2 bin 900 ila 3 bine yaklaşıyor. Belli ilçelere baktığınızda ise bu yoğunluk çok daha yüksek rakamlara tekabül ediyor.

Bu kadar insanın daracık bir alanda iç içe yaşamasının ürettiği çok temel problemler var. Nüfus katlandıkça kanalizasyon ve su gibi altyapı hizmetlerinin yanı sıra kültürel ve sosyal devlet hizmetlerinin buralara ulaştırılması da son derece güç bir tablo oluşturuyor" dedi.