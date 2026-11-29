"Trump'ın tebliğ ettiği gibi 1 Ocak'tan itibaren büyük bir patırtı kopacak gibi gözüküyor."

ABD'nin İran limanlarına yönelik tutumunun da sertleştiğine dikkat çeken Olçar, Washington yönetiminin İran limanlarına hiçbir geminin giriş yapmaması ve limanlardan hiçbir geminin ayrılmaması yönünde bir politika izlediğini aktardı.

Bölgede üç uçak gemisinin bulunduğunu ve bu gemilerde yaklaşık 220-225 farklı tipte uçak olduğunu ifade eden Olçar, fırkateyn, muhrip ve kruvazörlerin de bölgedeki varlığını sürdürdüğünü kaydetti. Ayrıca bölgeye yaklaşık 10 bin asker takviyesi yapıldığını belirten Olçar, askeri yığınaklanmanın tamamlandığını ve operasyonel planlamanın Ürdün'deki karargâhtan yürütüldüğünü söyledi.

ABD'nin bölgedeki askeri hazırlıklarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Olçar, 1 Ocak tarihinin kritik bir dönüm noktası olabileceğini söyledi. ABD'nin olası büyük çaplı saldırıya hazırlık kapsamında bölgedeki radar ve benzeri hedefleri şimdiden imha etmeye başladığını belirten Olçar, askeri birliklerin hala bölgede konuşlu olduğunu aktardı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun son bir ay içerisinde Keşm Adası'na çok sayıda radar ve lançer platformu yerleştirdiğini kaydeden Olçar, bu adımların hava savunmasını güçlendirmeye yönelik olduğunu söyledi. ABD 'nin ise denizden karaya fırlatılan sistemlerle bölgedeki İran radarlarını ve lançerlerini düzenli olarak hedef aldığını belirtti.

Mayınların deniz tabanında birbirine bağlandığını ve istenilen mesafeye göre ayarlanabildiğini aktaran Olçar, bu durumun özellikle petrol taşıyan ticaret gemileri açısından ciddi risk oluşturduğunu ifade etti.

Hürmüz Boğazı ve çevresindeki askeri gelişmeleri değerlendiren askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, İran 'ın özellikle Keşm Adası'nın güneyinde deniz mayınlarıyla bir abluka oluşturduğunu belirtti.

Husilerin bölgedeki konumuna ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulunan Olçar, "Husiler İsrail'in bana göre taşeronlarından bir tanesi. " dedi.

Babülmendep Boğazı'ndaki gelişmeleri de değerlendiren Olçar, Husilerin boğazın girişindeki bir adayı kontrol altına aldığını, bölgedeki milli kuvvetlerin ise Aden'e çekildiğini aktardı. Boğazın batı yakasında Somaliland'in bulunduğunu ve İsrail'in burada bir üs bölgesi kurduğunu belirten Olçar, doğu yakasındaki güç dengelerinin de değiştiğini ifade etti.

İsrail'in Irak üzerinden gerçekleştirilecek olası harekatın liderliğini üstlenmeye çalıştığını ifade eden Olçar, gelişmelerin artık yalnızca askeri operasyonlarla sınırlı kalmadığını, enerji tedariki ve ticaret yollarının kontrolünün de mücadelenin önemli bir parçasına dönüştüğünü söyledi.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin enerji ticareti üzerindeki etkilerinin Babülmendep Boğazı'nda da yeni gelişmeleri beraberinde getirdiğini belirten Olçar, İsrail'in bölgedeki askeri ve stratejik rolüne dikkat çekti.

KERÇ KÖPRÜSÜ'NE 4. SALDIRI! PUTİN'İN KIŞ VE DİNYEPER PLANI

Ukrayna'nın Kerç Boğazı'ndaki köprüye yönelik son saldırısını da değerlendiren Olçar, saldırının Kırım Yarımadası ile ana kara arasındaki ulaşım bağlantısını ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Köprünün hem demir yolu hem de kara yolu bölümünün zarar gördüğünü belirten Olçar, saldırıda SİHA'ların, Neptün füzelerinin ve farklı tiplerde Flamingo füzelerinin kullanıldığını aktardı.

Söz konusu saldırının Kerç Köprüsü'ne yönelik dördüncü saldırı olduğunu ifade eden Olçar, köprünün hasar görmesinin Kırım'a ulaşım açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası misilleme planlarını da değerlendiren Olçar, yaklaşan kış mevsiminin Ukrayna açısından kritik bir dönemi beraberinde getireceğini belirtti. Ukrayna'nın özellikle ısınma ve elektrik ihtiyacının artacağına dikkat çeken Olçar, Rusya'nın elektrik dağıtım noktalarını, üretim merkezlerini ve trafoları hedef alabileceğini söyledi.

Olçar'a göre Putin, enerji altyapısına yönelik saldırıların ardından Dinyeper Nehri üzerindeki dört veya beş stratejik köprüyü de hedef alarak Ukrayna'nın doğusu ile batısı arasındaki bağlantıyı kesmeyi planlayabilir.

Rusya'nın olası misilleme stratejisini değerlendiren Olçar, şu ifadeleri kullandı:

"Putin, elektrik hatlarını vurduktan sonra Ukrayna'nın doğusu ve batısıyla aradan geçen o büyük Dinyeper Nehri üzerindeki dört beş stratejik köprüyü vurabilir ve doğu-batı bağlantısını kesebilir diye düşünüyorum."

KÜRESEL ENERJİ KRİZİNDE TÜRKİYE'NİN ELİ GÜÇLÜ! ABD'NİN HESAPLARINI BOZAN AVANTAJ

Küresel enerji tedarik hatlarındaki gelişmeleri değerlendiren Olçar, dünyadaki üç ana enerji akış noktasında yaşanan sıkışmaya dikkat çekti. Orta Doğu petrolü ve doğal gazının Hürmüz ve Kızıldeniz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmaya çalışıldığını belirten Olçar, Rus gazının ise yaptırımlar nedeniyle Batı'ya geçemediğini ve büyük bölümünün Çin'e yöneldiğini ifade etti.

Türkiye'nin enerji güvenliği açısından mevcut süreçten olumsuz etkilenmediğini vurgulayan Olçar, ülkenin hem kendi üretimi hem de farklı ülkelerden sağladığı kaynaklarla enerji tedarikini sürdürdüğünü söyledi. İran ve Nijer'den LNG tedarikinin yanı sıra TürkAkım, Mavi Akım ve Bakü üzerinden doğal gaz akışının devam ettiğini belirten Olçar, petrol tedarikinde de herhangi bir sorun yaşanmadığını dile getirdi.

Türkiye'nin dış politikada kendi çıkarlarını koruyabilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade eden Olçar, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinin bağımsız karar alma sürecini güçlendirdiğini söyledi. ABD ve Avrupa karşısında güçlü ve özgün bir politika izleyebilmenin önemine dikkat çeken Olçar, Türkiye'nin enerji alanındaki alternatiflerinin önemli bir stratejik avantaj sağladığını vurguladı.

Türkiye'nin enerji çeşitliliğinin ABD'nin bölgedeki hesaplarını sınırlandırdığını belirten Olçar, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı: