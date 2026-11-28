2027 İÇİN ZİKZAK PİYASA UYARISI VE YIL SONU BEKLENTİSİ

Gelecek yıl için yatırımcılara uyarılarda bulunan Finans Analisti İslam Memiş, "Ama yine 2027 yılı için yine yatırımcıları sık sık uyarıyoruz. Yine 2027 yılında 2026 yılına benzer dalgalı bir piyasa bizi bekliyor olacak. O yüzden birikimleri çeşitlendirmek, uzun vadeli bir strateji belirlemek, sert hareketlerde panik yapmamak oldukça kıymetli olacaktır." ifadelerini kullandı.

2026 yılında yaşanan sert hareketleri hatırlatan İslam Memiş, "Yine 2026 yılında altın tarafında çok sert hareketler gördük. Yılın ilk çeyreğinde tarihi zirveler gördük, ondan sonra satışlar, ondan sonra yükselişler. Bu zikzak piyasası 2027 yılında yine devam edecek." sözleriyle aktardı.

Yıl sonu beklentisini ve jeopolitik riskleri de değerlendiren İslam Memiş, "Yıl sonuyla alakalı beklentimiz yine biraz daha toparlanmaya yönelik ama Orta Doğu'da yine savaşa dair belirsizlikler devam ediyor. Bu belirsiz ortamda hedef vermekten ziyade yatırımcının soğukkanlı bir şekilde beklemesi gereken bir süreçten geçtiğimizi özellikle belirtmek isterim. Yine uzun vadeli bir planlama yapmak kıymetli olacaktır." şeklinde konuştu.

2027 yılına dair çeyreklik öngörüsünü paylaşan İslam Memiş, "2027 yılının ilk çeyreğinde yükseliş, ikinci çeyreğinde düşüş, yine üçüncü çeyreğinde yükseliş türünde böyle bir zikzak piyasa bizi bekliyor. Bugünden daha güçlü bir altın piyasası, gümüş piyasası görür müyüz? Evet ama dediğim gibi geniş bant aralığında dalgalanan bir trende hazır olmak lazım. Özellikle savaş devam ediyor, yine nakit ihtiyacı artmaya devam ediyor. Bu ortamda da Fed'in de faiz artırımını koyduğumuz zaman yine dalgalı bir piyasaya karşı yatırımcının kendini koruması lazım." ifadelerini kullandı.