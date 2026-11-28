İslam Memiş'ten altında 2027 uyarısı! Yılın ilk üç çeyreği için tahminini açıkladı
Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından gram altın yeniden 6 bin liranın üzerine çıktı. A Haber canlı yayınında piyasaları değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, altında kritik destek ve direnç seviyelerini açıklarken 2027 yılının ilk üç çeyreğine ilişkin dikkat çeken öngörülerini paylaştı. Gelecek yıl da zikzaklı bir piyasa beklediğini belirten Memiş, altın borcu olanlara ve düğün hazırlığı yapanlara mevcut fiyatların fırsat sunabileceği mesajını verdi.
Altın fiyatlarında yaşanan sert iniş çıkışlar yatırımcıların yakın takibinde yer alırken, gram altın yeniden 6 bin lira seviyelerinin üzerine tırmandı.
A Haber canlı yayınında piyasalardaki son tabloyu değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, kasım ayındaki düşüşün nedenlerinden Fed kararına, 2027 yılına dair zikzak uyarısından borcu olanlar ve düğün planlayanlar için dikkat çeken fırsat mesajlarına kadar kritik açıklamalarda bulundu.
"GEÇEN HAFTA ÇÖKÜŞ OLDU"
Soruyu yanıtlayan Finans Analisti İslam Memiş, "Kasım ayı içerisinde altın tarafında yaşanan sert düşüşler çok dikkat çekiciydi. Geçen hafta adeta bir çöküş oldu. 3 bin 430 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Tabii ki burada yapay zeka şirketlerinden kaynaklı nakit ihtiyacından dolayı yatırımcılar ciddi bir anlamda bütün piyasalarda satış yapmıştı." sözleriyle aktardı.
PİYASALAR TOPARLIYOR
Hafta sonuna yaklaşırken piyasanın yeniden toparlandığını belirten İslam Memiş, "Bu haftanın sonunda yine yükselişle haftayı tamamlıyoruz. Ons altın ve gram altın tarafında yüzde 2,5 civarında bir değer artışı var. Kapalıçarşı piyasasında şu an gram altın TL fiyatı 6 bin 110 lira seviyesinde. Uluslararası piyasalarda ons altın 3 bin 643 dolar seviyesinden kapanış yaptı. Burada yaklaşık 200 dolar civarında, gram tarafta da 200 lira civarında bir değer artışıyla haftayı tamamladık." ifadelerini kullandı.
FED FAİZ KARARI VE ALTINDA KRİTİK SEVİYELER
Piyasalardaki belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çeken İslam Memiş, "Yine belirsizlikler devam ediyor. Şimdi yine Amerika'da tarım dışı istihdam verisi ve Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararını takip etmeye devam edeceğiz. Piyasalar Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımını kesin olarak fiyatladı." şeklinde konuştu.
Kısa vadeli teknik görünüme de değinen İslam Memiş, "Altın tarafında yine kısa vadeli dalgalanmayı takip etmeye devam ediyoruz. Aşağıda 3 bin 500 dolar destek seviyesi var, yukarıda 3 bin 750 dolar direnç seviyesi var. Bu bant aralığında biraz daha oyalanma bekliyoruz. Orta ve uzun vadeye baktığımız zaman gerçek bir savaşı, gerçek bir enflasyonu satın almadı." değerlendirmesinde bulundu.