Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'ın Batum kentinde konuk ettiği karşılaşmada Filistin bayrağı, kaşkolu ve "İşgale İsyan, Filistin'e Özgürlük" pankartı açan siyah-beyazlı taraftarlara Gürcü polisi biber gazı ve jopla orantısız müdahalede bulundu. Yaşanan kaos nedeniyle mücadelenin 40 dakika boyunca durduğu olayları, A Haber Spikeri Cansın Helvacı, A Spor Spor Müdürü Cüneyt Şen ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem canlı yayında değerlendirdi.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de süren soykırıma ve ekrana getirilen çocuk görüntülerine dikkat çekilen yayında Cansın Helvacı ve Cüneyt Şen gözyaşlarını tutamazken, gözaltına alınan taraftarların serbest bırakıldığı ve devletin tüm kademelerinin devreye girdiği açıklandı.

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Yayının açılışında yaşanan müdahaleye sert tepki gösteren A Haber Spikeri Cansın Helvacı, "Daha çok dünyanın birçok noktasında bu şekilde karşılanacaksınız. Bundan kaçamayacaksınız, o kaşkollardan korkacaksınız, o renklerden korkacaksınız. Bunlar daha iyi günleriniz sizin." ifadelerini kullandı. Tribünlere özel bir ekibin yerleştirildiğine dikkat çeken Cansın Helvacı, "Özel bir ekip Gürcistan tarafından hazırlanmış, statta taraftarların arasına yerleştirilmiş. Yani taraftarın bunu açacağı belli. Burada siyasi bir savaş söz konusu değil; tüm dünyanın gözü önünde çocukların kanının aktığı bir noktada savaş yok, bir şey yok, soykırımdan bahsediliyor. Türk halkının görüşü belli, o bayrak açılacak zaten." sözleriyle aktardı.

Yaşananlara sessiz kalmayacaklarını vurgulayan A Spor Spor Müdürü Cüneyt Şen, "Dün akşam bir buçuk saate yakın A Haber'de her şeyi konuştuk, bu sabah yine konuşmaya devam edeceğiz çünkü susmayacağız. Özgür Filistin dememizden niye rahatsız oluyorlar? Çünkü yaptıklarının aslında farkındalar ve bunu örtmek istiyorlar. Futbola da bulaştırdılar bu terör yapılarını. Dün akşam gördük yaptıklarını, Beşiktaş taraftarı hiçbir şey yapmadı. Gürcü polisinin tutumu ayrı bir konu. Vardır orada da bir bit yeniği, vardır orada da bir Siyonist parmağı." şeklinde konuştu. Olayın arkasındaki bağlantının araştırılması gerektiğini belirten Cüneyt Şen, "Biz dün akşam A Haber yayınında bunu gündeme getirdik. Zaten İsrail tarafı daha öncesinde Gürcü polisini yetiştirme konusunda tırnak içerisinde yardımda bulunmuş, bir iş birliği söz konusu İsrail polisiyle Gürcistan polisi arasında. Bunların hepsi gün yüzüne çıkacaktır. Biz susmayacağız; Beşiktaş'ımızla, Fenerbahçe'mizle, Galatasaray'ımızla, Trabzonspor'umuzla her yerde varız ve her yerde bu zulme dur diyen bir Türkiye olacak. Bizi susturamazlar, biz her yerde o bayrağı açacağız." ifadelerini kullandı.

Olayın önceden kurgulandığını belirten Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Planlı, talimatlı bir iş işte. Özel bir kıyafet vardı, belli ki planlanmış. Cüneyt akşam stattaydı, konuştuk. Yani bunlar önceden talimatlanmış, planlanmış, donatılmış biber gazlarıyla ve taraftarın arasına salınmış. Onun cevabı zaten verilir Türkiye tarafından." sözleriyle aktardı.