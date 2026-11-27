Filistin'e destek rahatsız etti planlı talimat devreye girdi! A Haber'den sert çıkış: "O renklerden korkacaksınız"
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde dün akşam oynadığı maçta, Filistin'e destek veren taraftara Gürcü polisi biber gazı ve jopla müdahale etti. 40 dakika duran maçtaki olayı Faruk Erdem ile A Haber'de değerlendiren Cansın Helvacı ve Cüneyt Şen, Gazze görüntüleri karşısında gözyaşlarını tutamadı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'ın Batum kentinde konuk ettiği karşılaşmada Filistin bayrağı, kaşkolu ve "İşgale İsyan, Filistin'e Özgürlük" pankartı açan siyah-beyazlı taraftarlara Gürcü polisi biber gazı ve jopla orantısız müdahalede bulundu. Yaşanan kaos nedeniyle mücadelenin 40 dakika boyunca durduğu olayları, A Haber Spikeri Cansın Helvacı, A Spor Spor Müdürü Cüneyt Şen ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem canlı yayında değerlendirdi.
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de süren soykırıma ve ekrana getirilen çocuk görüntülerine dikkat çekilen yayında Cansın Helvacı ve Cüneyt Şen gözyaşlarını tutamazken, gözaltına alınan taraftarların serbest bırakıldığı ve devletin tüm kademelerinin devreye girdiği açıklandı.
BEŞİKTAŞ TARAFTARINA ORANTISIZ GÜÇ! ÖZEL EKİP PLANLI MI HAZIRLANDI?
Yayının açılışında yaşanan müdahaleye sert tepki gösteren A Haber Spikeri Cansın Helvacı, "Daha çok dünyanın birçok noktasında bu şekilde karşılanacaksınız. Bundan kaçamayacaksınız, o kaşkollardan korkacaksınız, o renklerden korkacaksınız. Bunlar daha iyi günleriniz sizin." ifadelerini kullandı. Tribünlere özel bir ekibin yerleştirildiğine dikkat çeken Cansın Helvacı, "Özel bir ekip Gürcistan tarafından hazırlanmış, statta taraftarların arasına yerleştirilmiş. Yani taraftarın bunu açacağı belli. Burada siyasi bir savaş söz konusu değil; tüm dünyanın gözü önünde çocukların kanının aktığı bir noktada savaş yok, bir şey yok, soykırımdan bahsediliyor. Türk halkının görüşü belli, o bayrak açılacak zaten." sözleriyle aktardı.
Yaşananlara sessiz kalmayacaklarını vurgulayan A Spor Spor Müdürü Cüneyt Şen, "Dün akşam bir buçuk saate yakın A Haber'de her şeyi konuştuk, bu sabah yine konuşmaya devam edeceğiz çünkü susmayacağız. Özgür Filistin dememizden niye rahatsız oluyorlar? Çünkü yaptıklarının aslında farkındalar ve bunu örtmek istiyorlar. Futbola da bulaştırdılar bu terör yapılarını. Dün akşam gördük yaptıklarını, Beşiktaş taraftarı hiçbir şey yapmadı. Gürcü polisinin tutumu ayrı bir konu. Vardır orada da bir bit yeniği, vardır orada da bir Siyonist parmağı." şeklinde konuştu. Olayın arkasındaki bağlantının araştırılması gerektiğini belirten Cüneyt Şen, "Biz dün akşam A Haber yayınında bunu gündeme getirdik. Zaten İsrail tarafı daha öncesinde Gürcü polisini yetiştirme konusunda tırnak içerisinde yardımda bulunmuş, bir iş birliği söz konusu İsrail polisiyle Gürcistan polisi arasında. Bunların hepsi gün yüzüne çıkacaktır. Biz susmayacağız; Beşiktaş'ımızla, Fenerbahçe'mizle, Galatasaray'ımızla, Trabzonspor'umuzla her yerde varız ve her yerde bu zulme dur diyen bir Türkiye olacak. Bizi susturamazlar, biz her yerde o bayrağı açacağız." ifadelerini kullandı.
Olayın önceden kurgulandığını belirten Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Planlı, talimatlı bir iş işte. Özel bir kıyafet vardı, belli ki planlanmış. Cüneyt akşam stattaydı, konuştuk. Yani bunlar önceden talimatlanmış, planlanmış, donatılmış biber gazlarıyla ve taraftarın arasına salınmış. Onun cevabı zaten verilir Türkiye tarafından." sözleriyle aktardı.
MAÇ NEDEN GÜRCİSTAN'DA OYNANDI? GÖZALTINA ALINANLARIN SON DURUMU NE?
Karşılaşmanın neden Gürcistan'da oynandığına ilişkin prosedürü anlatan A Spor Spor Müdürü Cüneyt Şen, "Kendi evimizde oynama hakkımız da var, o seçme şansını veriyor bize UEFA. Ama onları buraya getirmek hiç doğru değil, devletimiz de buna gerek görmedi. Beşiktaş Kulübü yöneticileri de en yakın nokta olarak Gürcistan'ı tercih ettiler. Çünkü vizesiz bir ülke, aslında dost bir ülke. Dostluğumuz da hala devam ediyor, birkaç kendini bilmez polis yüzünden Gürcülere düşman olacak değiliz. Bizim lafımız o dün akşam taraftara eziyet eden polislere." sözleriyle aktardı.
Yaralı ve gözaltına alınan taraftarların son durumunu da paylaşan Cüneyt Şen, "Dün akşam itibarıyla serbest bırakıldılar. Devletimiz zaten hemen hem Dışişleri hem İçişleri hem Spor Bakanımız devreye girdi. Cumhurbaşkanımız doğrudan Beşiktaş Başkanı'nı aradı ki dün akşam Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek başlamıştı sözlerine. Bütün bakanlıklarımız devrede, hiçbir sorun yok. Tüm taraftarlarımız dönüyorlar. Muhteşem bir karşılama da Beşiktaş'ı bekliyor." şeklinde konuştu. Cüneyt Şen ayrıca bir önceki akşam Galatasaray taraftarı ve Başkanı Dursun Özbek'in sergilediği duruşa da değinerek, "Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA'nın İsrail'in şikayeti üzerine kendilerini cezayla tehdit ettiğini açıkladı ve ne ceza verecekseniz verin dedi. Onlar da dik bir duruş sergiledi, stadın tamamını pankartlarla donattı." ifadelerini kullandı.
UEFA'DAN BEŞİKTAŞ'A CEZA GELECEK Mİ? İŞTE İŞLEYECEK RESMİ PROSEDÜR
Gazze'deki görüntüleri ekrana getiren A Haber Spikeri Cansın Helvacı, "Çarşı'nın verdiği ya da bütün taraftarların, Türkiye'nin verdiği maçtaki tepki neyeydi? İşte bu görüntülereydi. Benim takımlarım UEFA'nın düzenlediği bir organizasyonda dünyanın kanayan yarasına bayrak açtı, onların özgür olması gerektiğini söyleyen bir pankart açtı. Hakaret, küfür vesaire bulunmuyor işin içerisinde. Şimdi o bizim asker selamımıza ceza kesen UEFA, bu korkaklar için bize ne gibi yaptırımlar uygulayacak? Bir de bunun üzerine UEFA çekinmeden yaptırım mı uygulayacak?" ifadelerini kullandı.
Resmi sürecin nasıl işleyeceğini anlatan A Spor Spor Müdürü Cüneyt Şen, "Ne gelirse gelsin. Bu çocuklar için yapılmış eylemden sonra ne gelirse gelsin ama resmi prosedür şöyle işliyor: UEFA raporları isteyecek, kendi temsilcileri vardı maçta, hakem raporunu bekleyecek. Bu raporların incelenmesinin ardından ev sahibi takım Beşiktaş olduğu için ki dün akşam statta da maç boyunca ceza Beşiktaş'a gelecek sakin olalım anonsları yapıldı ama sakin olabilmesi mümkün değildi tabii oradaki taraftarımızın o kadar biber gazını, jopu yerken. Dolayısıyla bu raporların ardından bir ceza gündeme gelecek. Geçmişte de bu tarz cezaları kesmek için Türk takımlarına çok hevesli olan UEFA'nın ben büyük bir ceza vereceğini düşünmüyorum ama bu kadar tepkiden sonra herhalde para cezası veya seyircisiz oynama olur. Yani maçın iptali, puan silme tarzı veya Avrupa'dan men edilme gibi cezaların gelmesini olası bulmuyorum. Bu çocuklar için ne ceza gelirse gelsin gerekirse hep birlikte öderiz." sözleriyle aktardı.