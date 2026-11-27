2027 yılına girerken milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ikinci haftasında toplanması beklenirken, masadaki zam senaryoları ve konuşulan rakamlar da netleşmeye başladı. A Haber muhabiri Meral Dağlılar'ın sorularını yanıtlayan SGK Uzmanı Emre Gülşen, komisyon sürecinden enflasyon verilerine, yüzde 20'den yüzde 35'e kadar masadaki tüm olası zam oranlarını ve beklenen net rakam aralığını tek tek değerlendirdi.

KOMİSYON NE ZAMAN TOPLANACAK, MASADA KİMLER YER ALIYOR?

Asgari ücret takvimi ve komisyonun yapısına ilişkin detayları paylaşan SGK Uzmanı Emre Gülşen, "Aralık ayı yaklaşırken tüm gündem başlıkları asgari ücrete çevriliyor. Asgari ücret komisyonunun toplanmasına da çok az bir süre kaldı. Aralık ayının ikinci haftasında genellikle Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmış oluyor." ifadelerini kullandı.