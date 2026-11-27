Milyonların gözü kulağı 2027 asgari ücretinde: Enflasyon farkı + gelir düzeyi artışı! Gözler yüzde 30 ve üzerine çevrildi
Milyonlarca çalışanın beklediği 2027 asgari ücret zammı için gözler aralık ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. SGK Uzmanı Emre Gülşen, yüzde 20, 25, 30 ve 35'lik zam senaryolarını değerlendirdi. Gülşen, en güçlü beklentinin yüzde 30'un üzerinde artış olduğunu belirterek net ücretin 36 bin 498 ile 37 bin 901 TL arasında olabileceğini söyledi.
2027 yılına girerken milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ikinci haftasında toplanması beklenirken, masadaki zam senaryoları ve konuşulan rakamlar da netleşmeye başladı. A Haber muhabiri Meral Dağlılar'ın sorularını yanıtlayan SGK Uzmanı Emre Gülşen, komisyon sürecinden enflasyon verilerine, yüzde 20'den yüzde 35'e kadar masadaki tüm olası zam oranlarını ve beklenen net rakam aralığını tek tek değerlendirdi.
KOMİSYON NE ZAMAN TOPLANACAK, MASADA KİMLER YER ALIYOR?
Asgari ücret takvimi ve komisyonun yapısına ilişkin detayları paylaşan SGK Uzmanı Emre Gülşen, "Aralık ayı yaklaşırken tüm gündem başlıkları asgari ücrete çevriliyor. Asgari ücret komisyonunun toplanmasına da çok az bir süre kaldı. Aralık ayının ikinci haftasında genellikle Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmış oluyor." ifadelerini kullandı.
Komisyonun bileşenlerine de değinen Emre Gülşen, "Öncelikle işçi heyetini temsilen TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu), işverenleri temsilen TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) ve hükümeti temsilen de Çalışma Bakanlığı yetkilileri yer alıyor. Ayrıca 5 tane de farklı sektörlerden asgari ücretli çalışan işçilerimiz komisyonun içerisinde yer alıyor." sözleriyle aktardı. Karar sürecinin işleyişini de anlatan Gülşen, "Aralık ayının ikinci haftası genellikle oturum toplanmış oluyor. Son haftasında da bir uzlaşı sağlanırsa eğer kamuoyuyla 2027 yılının asgari ücreti paylaşılmış oluyor. Eğer herhangi bir uzlaşı sağlanamazsa dördüncü oturum da düzenlenmesi mümkün olabiliyor." şeklinde konuştu.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET VE ENFLASYON HESABI
Mevcut rakamları ve enflasyon verilerini hatırlatan SGK Uzmanı Emre Gülşen, "Mevcuttaki asgari ücretimiz net olarak 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt olaraksa 33 bin 30 liraya tekabül ediyor." bilgisini paylaştı. 2027 oranlarına geçmeden önce Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine dikkat çeken Gülşen, "Enflasyon beklentisinde bir revizeye gidildi. Yüzde 28'lik enflasyon hedefi yüzde 29,5'a çıkarılmış oldu. Bir önceki yıla bakacak olursak, bir önceki yılda yıllık bazda enflasyonumuz yüzde 30,89 oranındaydı. Ancak asgari ücrete yüzde 27 oranında bir ücret artışı yapılmıştı. Dolayısıyla asgari ücret gerçekleşen enflasyonun 3 puan gerisinde kalmıştı. Bu yıl açıkçası bu farkın da biz kapatılacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
YENİ YILDA ZAMLI MAAŞLAR NE KADAR OLACAK? İŞTE MASADAKİ SENARYOLAR
Yüzdelik artış ihtimallerine göre ortaya çıkan net asgari ücret hesaplamalarını paylaşan SGK Uzmanı Emre Gülşen, "En düşük ücret artışımız yüzde 20 olarak karşımıza çıkıyor, 33 bin 690 lira net asgari ücrete tekabül ediyor. Yüzde 25'lik artış 35 bin 94 liralık bir asgari ücrete tekabül ediyor. Yüzde 30'luk bir artışta da 36 bin 498, yüzde 35'lik artışta ise 37 bin 901 liraya tekabül ediyor." sözleriyle aktardı.