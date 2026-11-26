Kredi kartı sahipleri dikkat! Yıl sonunda siliniyor: Puanlarınızı kurtarmanın yolları belli oldu
Kredi kartlarında yıl boyunca biriken bonus, chip-para, mil ve ödül puanları için yıl sonu uyarısı yapıldı. Mali Müşavir Mustafa Genç, bazı bankalarda kullanılmayan puanların 31 Aralık 2026 saat 23.59 itibarıyla silinebileceğini belirterek kart sahiplerine bakiyelerini kontrol etme çağrısında bulundu. Peki, puanlar nasıl kontrol edilir ve silinmeden nasıl kullanılır?
Yıl sonu yaklaşırken kredi kartlarında biriken puanlar için geri sayım başladı. Bonus, chip-para ve diğer ödüllerin yıl sonunda silinebileceği uyarısı yapıldı. Peki, biriken puanları kullanmak için son tarih ne zaman? Yıl bitmeden puanlarını değerlendirmek isteyen kart sahiplerinin merak ettiği detayları A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve konuğu Mali Müşavir Mustafa Genç aktardı.
MİLYONLARCA KART SAHİBİNE PUAN UYARISI
Kart kullanıcılarının yıl içinde yaptığı harcamalar karşılığında kazandığı ödüllere dikkat çeken Mali Müşavir Mustafa Genç, "Milyonlarca kredi kartı kullanıcısının sosyal yaşamının içerisinde, alışverişinde, giyiminde, kuşamında, ticaretinde kullanmış olduğu kartlarla ilgili puan, mil, ödül vesaire gibi tanımlanan bazı alışveriş karşılığı oranlar var" ifadelerini kullandı. Bu puanların artık düşük oranlarda olmadığını ve ciddi meblağlara ulaştığını vurgulayan Mustafa Genç, kullanıcıların birikimlerini kaybetmemek için önlem alması gerektiğini belirtti.
KREDİ KARTI PUANLARI SİLİNİYOR MU?
Puanların geçerlilik süresine ilişkin önemli bilgiler paylaşan Mali Müşavir Mustafa Genç, "Bunları yıl sonuna kadar kullanmaları gerekiyor. Bir kısmı sözleşme gereği devam etmiş olsa da çoğunluğu maalesef yıl sonu 31 Aralık 23.59 tarihi itibarıyla kullanmazsa kredi kartı sahipleri, maalesef bu puanlar kaybolmuş oluyor" sözleriyle uyardı. Sürecin işleyişini anlatan Mustafa Genç, "31 Aralık 2026 saat 23.59'dan önce harcanmayan tüm ödül puanlar banka havuzuna geri dönecek" ifadelerini kullandı.
PUANLAR NASIL KONTROL EDİLİR VE KURTARILIR?
Kullanıcıların puanlarını nereden kontrol edip nasıl harcayabileceklerini sıralayan Mali Müşavir Mustafa Genç, "Bankanın mobil uygulamasından kontrol edecek kredi kartı veya banka kartı sahiplerimiz. Market veya giyim mağazalarında alışverişlerinden düşmek suretiyle veya mobil bankacılık üzerinden elektrik, su, doğalgaz gibi faturalarını ödeyerek bakiyelerinden yararlanmak suretiyle bunlardan düşmüş olabilirler" sözleriyle aktardı. A Haber muhabiri Kübra Tepeci de yayını izleyenlerin banka uygulamalarına girip "puan" yazdıklarında karşılarına bilgilendirme sayfasının çıktığını hatırlattı.
Bunun üzerine Mali Müşavir Mustafa Genç, "Bankalarına, mobil bankacılığa girerek veya alışveriş yaptıkları zaman kartlarının puanlarını ilgili firmadan ne kadar puan olduğunu taratarak oradan da öğrenebilir. Mobil bankacılıktan da kontrol ederek bunları takip edebilir" ifadelerini kullandı.