Yıl sonu yaklaşırken kredi kartlarında biriken puanlar için geri sayım başladı. Bonus, chip-para ve diğer ödüllerin yıl sonunda silinebileceği uyarısı yapıldı. Peki, biriken puanları kullanmak için son tarih ne zaman? Yıl bitmeden puanlarını değerlendirmek isteyen kart sahiplerinin merak ettiği detayları A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve konuğu Mali Müşavir Mustafa Genç aktardı.

MİLYONLARCA KART SAHİBİNE PUAN UYARISI

Kart kullanıcılarının yıl içinde yaptığı harcamalar karşılığında kazandığı ödüllere dikkat çeken Mali Müşavir Mustafa Genç, "Milyonlarca kredi kartı kullanıcısının sosyal yaşamının içerisinde, alışverişinde, giyiminde, kuşamında, ticaretinde kullanmış olduğu kartlarla ilgili puan, mil, ödül vesaire gibi tanımlanan bazı alışveriş karşılığı oranlar var" ifadelerini kullandı. Bu puanların artık düşük oranlarda olmadığını ve ciddi meblağlara ulaştığını vurgulayan Mustafa Genç, kullanıcıların birikimlerini kaybetmemek için önlem alması gerektiğini belirtti.