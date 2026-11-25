Okulların açılması ve havaların soğumasıyla birlikte çocuklarda grip ve üst solunum yolu enfeksiyonları yaygınlaşıyor. A Haber'e konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şefika İbrahimli, özellikle çocuklarda artan hastane başvurularına dikkat çekerek bilinçsiz antibiyotik kullanımına karşı uyardı. Grip ve soğuk algınlığında antibiyotiğin etkili olmadığını vurgulayan uzman isim, bağışıklığı güçlendiren önlemleri ve geçmeyen öksürüğe karşı uygulanabilecek doğal yöntemleri anlattı.

Havaların soğumasıyla birlikte kapalı alanlarda geçirilen sürenin artması ve okulların açılması, özellikle çocuklarda hastalıkların hızla yayılmasına yol açtı. Grip vakalarındaki artışı ve ailelerin merak ettiği başlıkları A Haber muhabiri Kübra Tepeci ile canlı yayında değerlendiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şefika İbrahimli, soğuk algınlığı ve gripte antibiyotik kullanımına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Dr. İbrahimli, bağışıklığı güçlendirmenin yollarından geçmeyen öksürüklere karşı uygulanabilecek doğal yöntemlere kadar anne-babaların dikkat etmesi gereken kritik noktaları paylaştı. GRİP VAKALARINDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR! ANTİBİYOTİKLER ETKİLİ OLMUYOR MU? GRİP VAKALARINDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR Okulların yeniden açılmasıyla birlikte hastalıklarda ve hastanelere yapılan başvurularda belirgin bir yükseliş yaşanıyor. A Haber muhabiri Kübra Tepeci, soğuyan havalarla kapalı ortamlarda geçirilen vaktin arttığını belirterek tatil sonrası okula giden çocukların kısa sürede yeniden hastalanabildiğini hatırlattı ve hastanelerdeki yoğunluğu sordu. Okul döneminin başlamasıyla vaka sayılarında artış yaşandığını doğrulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şefika İbrahimli, "Kesinlikle okul başladı demek bizim hasta profilinde bir artışa sebep oluyor" ifadelerini kullandı. Çocukların toplu halde kapalı alanlarda bulunmasının bulaşı kolaylaştırdığını belirten Dr. Şefika İbrahimli, "Çünkü çocuklar bir ortamda beraber zaman geçiriyorlar, hep kapalı alandalar, okuldalar, kreşteler ve böyle durumlarda bir hasta bir sürü hastanın bulaşmasına ve viral yüklerin artmasına sebep oluyor" sözleriyle aktardı. Bu süreçte hastanelere başvuran çocuklarda görülen hastalıklara da değinen Dr. Şefika İbrahimli, "Bu aralarda bize gelen hastalar arasında gripler, influenzalar, bazı çocuklarda Covid hala gördüğümüz durumlardan bir tanesi" değerlendirmesinde bulundu.

ANTİBİYOTİK GRİBE KARŞI ETKİ GÖSTERMİYOR MU? Hastalıklardaki artışla beraber en çok merak edilen konuların başında her ateşlenme ve soğuk algınlığında antibiyotik kullanılıp kullanılmayacağı geliyor. Bu konuda aileleri net bir dille uyaran Dr. Şefika İbrahimli, "Kesinlikle her soğuk algınlığında, her ateşlenmede bir antibiyotik kullanımı önermiyoruz" ifadelerini kullandı. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının büyük çoğunluğunun virüs kaynaklı olduğuna dikkat çeken Dr. Şefika İbrahimli, "Her ateşi çıktı diye illa da antibiyotik kullanmamıza gerek yok. Çünkü genelde üst solunum yolu enfeksiyonları viral hastalıklardır ve bunların tedavisinde de biz antibiyotik önermiyoruz. Tabii ki hastanın ateşi uzadığında bir doktor muayenesinde, gerekli durumlarda antibiyotiği doktor önerisiyle kullanmanız gerekiyor" sözleriyle aktardı. Ailelerin evde önceden kalan ilaçlara yönelmesinin ciddi riskler taşıdığını vurgulayan Dr. Şefika İbrahimli, "Bazen aileler 'evde antibiyotik vardı, geçen hasta oldu antibiyotikten kalmıştı, şimdi de ateşlendi hemen bir antibiyotiğe başlayayım' isteğinde oluyorlar ama bu çok doğru bir durum değil" dedi. Bilinçsiz ilaç kullanımının yol açtığı tehlikeye de işaret eden Dr. Şefika İbrahimli, "Hem de bu şimdiki dönemde özellikle de Türkiye'de dünyaya göre antibiyotik kullanımı artmasıyla beraber çocuklarda antibiyotiğe dirençlerin de yarandığını görüyoruz. Gereksiz antibiyotik kullanımı gerekli zamanda antibiyotik kullanımında artık bir direncin, daha güçlü bir antibiyotik kullanımı ihtiyacına sebep oluyor. O yüzden biz önermiyoruz böyle bir antibiyotik kullanımını" ifadelerini kullandı. Viral hastalıklarda antibiyotik yerine destekleyici bakımın önemine vurgu yapan Dr. Şefika İbrahimli, "Daha çok viral hastalıklarda bol su tüketmesi, istirahat etmeleri, daha böyle viral hastalıkları takviye edici ilaçlar diyoruz, C vitaminiyle yüksek beslenmeleri daha çok öneririz" şeklinde konuştu.

GRİP MEVSİMİ GELDİ, ANNE-BABALAR NE YAPMALI? Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve virüslerden korunmak için günlük alışkanlıklara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Şefika İbrahimli, alınması gereken temel önlemleri sıraladı. Hijyen ve ortam havalandırmasının öncelikli olduğunu ifade eden Dr. Şefika İbrahimli, "Öncelikle bağışıklığımızı artırmak için virüslerden kaçınmamız, korunmamız lazım. Bunun için el hijyenine dikkat etmemiz lazım. Kapalı ortamda zaman geçirdiğimiz için havalandırmamız, sık sık cam pencere açmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Beslenme ve uyku düzeninin de çocuk hastalarda büyük önem taşıdığını vurgulayan Dr. Şefika İbrahimli, "Onun dışında beslenmemize dikkat etmemiz lazım. Daha vitaminden yüksek oranda meyveler, sebzelerle beslenmemiz lazım ve uyku düzenine dikkat etmemiz lazım genelde çocuk hastalarda" sözleriyle aktardı.