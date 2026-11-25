CHP'deki kurultay takviminin güncellenmesi ve ertelenmesine ilişkin tartışmalar sürerken A Haber muhabirinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yönelttiği sorulara Kemal Kılıçdaroğlu mesafeli yanıtlar verdi. Oğuz Kaan Salıcı'nın kurultay takviminin güncellenmesine yönelik açıklaması sorulduğunda Kılıçdaroğlu, "Parti içi meseleler partide konuşulur arkadaşlar." yanıtını verdi. Özgür Özel'in "Cumhuriyet Halk Partisi'ni geri alacağız" yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Kılıçdaroğlu, "Hayır, herhangi bir değerlendirme yok." ifadelerini kullandı.

KURULTAY TAKVİMİNİN ERTELENMESİNE TABANDAN İLK İSYAN

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, kurultay takviminin ertelenmesinin doğru olmadığını savunarak kurultayın bir an önce yapılması gerektiğini ifade etti. Salıcı, yaptığı açıklamada, "Ne gerekçe olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere meşruiyetini yargı kararlarından alan bir yönetimle giremez. Yargı kararıyla gelen yönetim kurultayda demokratik meşruiyetini kazanmak için daha neyi bekliyor?" sözleriyle parti yönetimine çağrıda bulundu.

Salıcı'nın bu açıklamalarının ardından bazı il başkanlarının Kılıçdaroğlu'na destek mesajları yayımladığı, Faik Öztrak'ın ise Salıcı'nın hamlesini "fırsatçılık" olarak nitelendirdiği hatırlatıldı.