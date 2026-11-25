Kılıçdaroğlu A Haber’in sorularını yanıtladı! İşte kulisleri hareketlendiren çıkış: “Parti içi meseleler…”
Cumhuriyet Halk Partisi'nde ertelenen kurultay takvimi ve genel başkanlık tartışmaları sıcaklığını korurken, parti kurmaylarının çıkışları ve A Haber ekranlarında uzman gazetecilerin yaptığı değerlendirmeler siyaset gündemine damga vurdu. TBMM'de kurultay takvimine ve parti içi çıkışlara ilişkin soruları yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu “Parti için meseleler partide konuşulur dedi. Gazeteciler Zafer Şahin, Yusuf Alabarda ve Ercan Gürses ise Oğuz Kaan Salıcı'nın kurultay çağrısını, delege dengelerini ve partideki olası senaryoları masaya yatırdı.
CHP'de parti içi hesaplaşma yeniden alevlenirken gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Özgür Özel'in "CHP'yi geri alacağız" sözleri ve Oğuz Kaan Salıcı'nın kurultay takviminin güncellenmesine yönelik çıkışı sonrası sessizliğini bozan Kılıçdaroğlu A Haber'e konuştu.
KILIÇDAROĞLU A HABER'İN SORULARINI YANITLADI
CHP'deki kurultay takviminin güncellenmesi ve ertelenmesine ilişkin tartışmalar sürerken A Haber muhabirinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yönelttiği sorulara Kemal Kılıçdaroğlu mesafeli yanıtlar verdi. Oğuz Kaan Salıcı'nın kurultay takviminin güncellenmesine yönelik açıklaması sorulduğunda Kılıçdaroğlu, "Parti içi meseleler partide konuşulur arkadaşlar." yanıtını verdi. Özgür Özel'in "Cumhuriyet Halk Partisi'ni geri alacağız" yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Kılıçdaroğlu, "Hayır, herhangi bir değerlendirme yok." ifadelerini kullandı.
KURULTAY TAKVİMİNİN ERTELENMESİNE TABANDAN İLK İSYAN
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, kurultay takviminin ertelenmesinin doğru olmadığını savunarak kurultayın bir an önce yapılması gerektiğini ifade etti. Salıcı, yaptığı açıklamada, "Ne gerekçe olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere meşruiyetini yargı kararlarından alan bir yönetimle giremez. Yargı kararıyla gelen yönetim kurultayda demokratik meşruiyetini kazanmak için daha neyi bekliyor?" sözleriyle parti yönetimine çağrıda bulundu.
Salıcı'nın bu açıklamalarının ardından bazı il başkanlarının Kılıçdaroğlu'na destek mesajları yayımladığı, Faik Öztrak'ın ise Salıcı'nın hamlesini "fırsatçılık" olarak nitelendirdiği hatırlatıldı.
KILIÇDAROĞLU 4-5 KASIM DERSLERİYLE SAHADA
A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Zafer Şahin, Oğuz Kaan Salıcı'nın uzun yıllardır genel başkanlık potansiyeli taşıyan isimlerden biri olduğunu ve eleştirilerini Kılıçdaroğlu'na yüz yüze de dile getirdiğini belirtti.
Kılıçdaroğlu'nun delege hâkimiyetine dikkat çeken Şahin, "Kemal Bey bir kez hata yaptı ve partiyi kaybetti. O hatayı da nasıl yaptı bilmiyorum ama bu parti içi iktidar savaşlarında Kemal Kılıçdaroğlu ormanda 10 kaplan gücünde olan bir çizgi roman kahramanı vardı, Kemal Bey öyle. 10 kaplan gücünde. Bizde de kolay kolay sadece siyasi partilerde değil, derneklerde, birliklerde ve vakıflarda mevcut başkanlar ve ekipleri yönetimi kaybetmiyorlar. Çünkü delegeleri onlar belirliyor. Kemal Bey'in normal şartlarda, 4-5 Kasım 2023 kurultayından çıkardığı derslerle bundan sonra bir kurultay kaybedeceğini zannetmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Şahin ayrıca, seçime kadar Kılıçdaroğlu'nun koltuğunun sağlam göründüğünü, öte yandan partide değişim isteyen ekiplerin ve Ekrem İmamoğlu ekseninde yeni bir parti hazırlığı ihtimalinin de gündeme gelebileceğini ifade etti.