Bakan Işıkhan A Haber'e açıkladı! Emekliye ilave iyileştirme çalışması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan milyonları yakından ilgilendiren emekli aylıklarına dair açıklamayı A Haber'e yaptı. Bakan Vedat Işıkhan, 17 milyon emekliyi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. A Haber'e konuşan Bakan Işıkhan, mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Işıkhan, emekliler arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, alım gücünü iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde durduklarını ifade etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, A Haber'e yaptığı açıklamada emeklilerin refah seviyesinin yükseltilmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin önemli mesajlar verdi.
EMEKLİLER İÇİN MALİ İMKANLAR OLUŞTURULUYOR
Bakan Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'emeklilerimizin durumunu iyileştirecek' mali imkanları oluşturuyoruz. Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız. Refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
YASAL ARTIŞLARA İLAVE İYİLEŞTİRME
Emeklilere yönelik yürütülen çalışmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:
"Mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz. Emeklilerimiz arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, alım gücünü iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde duruyoruz."