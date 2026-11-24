Bakan Işıkhan A Haber'e açıkladı! Emekliye ilave iyileştirme çalışması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan milyonları yakından ilgilendiren emekli aylıklarına dair açıklamayı A Haber'e yaptı. Bakan Vedat Işıkhan, 17 milyon emekliyi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. A Haber'e konuşan Bakan Işıkhan, mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Işıkhan, emekliler arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, alım gücünü iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde durduklarını ifade etti.