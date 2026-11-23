"GÜÇ BİRLİĞİ İLE HİZMETE DEVAM" Yeni siyasi durağını ve kararını değerlendiren Candan Yüceer, "Tabii 2,5 yıldır yaklaşık Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet veriyorum. Bu süreçte bir karar aldık. Kararımızın en büyük motivasyonu, gerçekten Tekirdağ'ımıza daha fazla hizmet getirebilmek, merkezi yönetimle iş birliğimizi güçlendirebilmek ve Tekirdağ'ın hakkını, hukukunu inşallah güç birliği içinde daha fazla hayata geçirebilmekti" sözleriyle aktardı.

AK Parti'ye katılan Yüceer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve kendisini sıcak bir şekilde karşılayan AK Parti ailesine yürekten teşekkür ederek Tekirdağ için daha fazla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

"AYRIM YAPMADAN 11 İLÇEYE HİZMET" Geride kalan süreçte asla "oy vermiş, vermemiş" ayrımı yapmadan çalıştıklarını belirten Yüceer, "Kimsenin kimliğine, yaşam şekline bakmadan 11 ilçemizi, 373 mahallemizi aynı şekliyle, eşit bir şekilde hizmet etmek için çabaladık, çaba gösterdik. Bu saatten sonraki beklentimiz tabii ki hem merkezi yönetimin birlik ve güç birliği, ilişkilerimizi güçlendirmenin, bu sinerjiden bu hizmetlerin daha hızlanması ve artmasıdır" şeklinde konuştu.

Hemşehrilerinin taleplerini hiçbir bekleme olmadan tek tek hayata geçirmek istediğini vurgulayan Yüceer, AK Parti ailesine de teşekkür ederek, "İnşallah bu süreç Tekirdağ'ımız için hayırlı olacak. Tekirdağ'ımıza her anlamıyla gerek yerel yönetimler eliyle gerek merkezi yönetim güç birliğiyle inşallah hak ettiği hizmetleri daha fazla götürebileceğiz" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'ın çok özel, tarımı ve sanayisi güçlü, aynı zamanda çok hızlı göç alan, bununla beraber bazı sorunları da olan bir il olduğunun altını çizen Yüceer, "Altyapıdan içme suyuna, çevreden tarıma, sanayiden sosyal belediyeciliğe kadar gerçekten her alanda çok sorunu olan ve çözüm bekleyen de bir şehir. İşte bu noktadaki birliktelik, bu güç birliği çok kıymetli. Ben kendi adıma, bugünden sonra daha çok çalışacağız inşallah" değerlendirmesinde bulundu.

"ÖNCELİĞİMİZ ALTYAPI VE ULAŞIM"

Yeni süreçte öncelikli projelerin ne olacağı sorusuna da yanıt veren Yüceer, "Tekirdağ'ımızın özellikle içme suyu başta olmak üzere altyapı sorunları, ulaşım sorunları, çevre sorunları var. Elbette her şehrin ihtiyaç duyduğu yaşam alanları ihtiyaçları var. Önceliklerimiz tabii ki yapısal altyapı başta olmak üzere, ulaşım başta olmak üzere sorunlarımızın çözülmesi. Ama bununla beraber Tekirdağ'ımızın daha yaşanabilir, sosyal yaşam alanlarıyla, sosyal destekleriyle, hem tarımsal hem sosyal desteklerimizi ve ulaşımdaki projelerimizi merkezi yönetimimizle de güç birliğiyle inşallah hızla çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ BİR İL, GÜÇLÜ BİR ŞEHİR

Tekirdağ'ın sahip olduğu zenginlikleri değerlendiren Candan Yüceer, "Benim hayalim, Tekirdağ'ın potansiyeli gerçekten çok güçlü bir il, çok güzel bir şehir öncelikle. Bunu daha ortaya çıkarabilmek, tarımı çok güçlü, sanayisi çok güçlü, bir yandan da güzel bir sahilimiz var. 233,5 kilometrelik sahili olan Marmara'nın güzel bir şehriyiz. Bir yandan da yeşili, doğası olan bir şehiriz" sözleriyle kentin sahip olduğu eşsiz değerleri özetledi.

YAŞAM KALİTESİ VE REFAH ARTIYOR

Şehrin sahip olduğu potansiyeli daha görünür kılmak istediklerini vurgulayan Yüceer, "Dolayısıyla işte bu potansiyelleri daha çok ortaya çıkan, daha tanınan, daha bilinen ve yaşam kalitesi, huzuru, refahı daha artmış bir il. Bu potansiyelleri inşallah biz çıkaracağımıza eminiz. Çünkü gerçekten Tekirdağ bunu fazlasıyla hak eden bir il" ifadelerini kullandı.

ANKARA İLE GÜÇ BİRLİĞİ

Partisinin yeni toplantısına katıldığını ve bundan sonraki süreçte Ankara ile daha sıkı bir iş birliği içerisinde olacaklarını aktaran Yüceer, "Tabii, hani tabii ki gideceğiz. Sağ olsun vekillerimiz de bu konuda, onlar zaten Ankara'dalar. Onlar Ankara'da inşallah, bizler de onlarla beraber burada hem yerel yönetimin gücüyle, dediğim gibi birleştirerek gitmemiz gerektiği yerde tabii ki daha fazla gideceğiz," ifadeleriyle Ankara ile yürütecekleri çalışma modelini aktardı.