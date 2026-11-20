Katılım sürecinde kendisini samimiyetle karşılayan Başkan Erdoğan'a ve AK Parti ailesine teşekkür eden Yüceer, paylaşımında memleket sevgisi ve hizmet sorumluluğuna dikkat çekti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, AK Parti 'ye katılmasının ardından bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın taktığı rozetle yeni bir siyasi yolculuğa adım attığını belirten Yüceer, yeni dönemde önceliğinin Tekirdağ'a hizmet etmek olduğunu vurguladı.

(Foto: ahaber.com.tr)

"DEĞİŞMEYEN TEK BİR ÖNCELİĞİM VAR: TEKİRDAĞ"

Siyasetin merkezinde her zaman insanın, memleket sevgisinin ve hizmet sorumluluğunun bulunduğunu ifade eden Yüceer, Tekirdağ'ın potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışacağını belirtti.

Yüceer, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozetle yeni bir siyasi yolculuğa adım attık.

Beni büyük bir samimiyetle karşılayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti ailemize ve bu süreçte emeği, desteği ve güveniyle yanımda olan herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Benim için siyasetin merkezinde her zaman insan, memleket sevgisi ve hizmet sorumluluğu oldu.

Bugün de değişmeyen tek bir önceliğim var: Tekirdağ.