ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'deki tarihi buluşması, yeni bir “Yalta” düzeninin kurulup kurulmadığı sorusunu gündeme taşıdı. Üç nükleer gücün aynı masada buluşmasını A Haber ekranlarında değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, küresel güç mücadelesine dikkat çekerek “Coğrafi ve jeopolitik kaynakların paylaşımı söz konusu” diyerek çarpıcı tespitlerde bulundu.

Dünyanın gözü bu zirveye çevrildi! Üç nükleer güç aynı masada buluşurken, küresel dengeleri değiştirecek kritik zirve dünya gündemine oturdu. Trump, Cinping ve Putin'in Çin'deki buluşmasını uzman isim A Haber'de değerlendirdi. YENİ DÜNYA DÜZENİNİN ÜÇ NÜKLEER GÜCÜ AYNI MASADA! "YENİ KUTUPLAR NETLEŞTİ" YENİ DÜNYA DÜZENİNİN KUTUPLARI BELİRLENDİ Zirvenin ekonomik boyutunun ötesinde üç nükleer gücün bir araya gelişinin askeri ve jeopolitik anlamının sorgulanması üzerine değerlendirmelerde bulunan Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, "Görünürde bir ekonomik birlikteliğin boyutları belki tartışılacak ama aslında öyle değil. Üç liderin bir araya gelmesi; dünyanın küresel politikalarında kimin neyi nasıl yaptığı, kimin gücünün ne kadar olduğu ve politikaları belirleyenlerin ne derece etkili olduğunun tartışılacağı bir zemin sunuyor." ifadelerini kullandı.

Süreci tarihi dönüm noktalarıyla kıyaslayan Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, "İkinci Dünya Harbi'nin sonucundaki Yalta Konferansı'nda dünyanın parselizasyonu revizyonistler ve statükocular arasında nasıl gerçekleştiyse, bu zirve de yeni dünya düzeninde önümüzdeki uzun vadede belki onun ilk başlangıcı olacak. Çünkü çok kutuplu bir dünya düzenine doğru gidiş var ve o kutuplar bu toplantıda artık netleşti; Çin, Rusya ve Amerika bunun en baş aktörleridir." sözleriyle aktardı. "COĞRAFİ VE JEOPOLİTİK KAYNAKLARIN PAYLAŞIMI…" Kaynakların paylaşımına dikkat çeken Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, "Sanırım burada coğrafi ve jeopolitik olarak kaynakların kullanımının bir paylaşımı var. Amerika, Asya-Pasifik ve bunların arasında kalan bir Rusya tablosu mevcut. Bu kaynakların ve taşınmasını sağlayan enerji hatlarının ne ölçüde şekilleneceği, olası bir krizde askeri ve politik uygulamaların nasıl ortaya çıkacağı konuşuluyor. Dolayısıyla bu ülkelerin ellerindeki nükleer güç de temel belirleyici faktör olacaktır." dedi.

TARİHİ YALTA BENZETMESİ: İNGİLTERE GÖLGEDE KALMIŞTI Yalta Konferansı'nda Nazi Almanyası gibi somut bir düşmana karşı ABD, İngiltere ve Rusya'nın masada yer aldığı hatırlatılarak bugünkü zirvenin hedeflerinin sorulması üzerine Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, "Yalta'da Almanya'nın ötesinde, savaş sonrasındaki dünyanın ve özellikle Avrupa'nın nasıl şekilleneceği belirleniyordu. 1945 yılı İkinci Dünya Harbi'nin son aşamalarıydı; Almanya'nın yenilgisi henüz resmiyete kavuşmamıştı ancak neticelenmek üzereydi. Dolayısıyla Doğu Avrupa'da, yani Rusya ile Avrupa arasındaki ülkelerin geleceğine dair bir parselizasyon söz konusuydu." ifadelerini kullandı. O dönemde inisiyatifin dağılımına değinen Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, "Fikri paylaşım üç lider üzerinden yapıldı ve son noktayı Sovyet Rusya koydu. Çünkü Rusya gerçekten inisiyatifi ele almış ve harbin sonunda çok güçlü bir konuma ulaşmıştı. İngiltere ise Amerika'nın gölgesinde kalarak ve Amerika sayesinde Avrupa'nın Alman işgalinden kurtulmasının bir örneğini teşkil etmişti. Dolayısıyla İngiltere'nin Yalta'da küresel konumundan biraz daha düştüğünü, Amerika ve Rusya'nın ise öne çıktığını görmüştük." değerlendirmesinde bulundu.