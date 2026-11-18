Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilere ve küresel güç dengelerine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Şi, Çin-Rusya ilişkilerinin zorlu süreçlere rağmen sağlamlığını koruduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki kapsamlı iş birliğinin somut adımlarla daha da derinleştirilmesi gerektiğini söyledi.

ÇİN-RUSYA İLİŞKİLERİNE VURGU

Şi Cinping, Çin ile Rusya arasındaki ilişkilerin zorlu dönemlere rağmen sağlamlığını koruduğunu belirterek, iki ülkenin uzun vadeli stratejik perspektifle hareket ettiğini ifade etti.

Çin lideri, kapsamlı iş birliğinin derinleştirilmesi için daha somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Şİ'DEN ÇOK KUTUPLU DÜNYA ÇAĞRISI

Küresel düzende güç dengelerinin değişimine de değinen Şi, Çin ve Rusya'nın çok kutuplu dünya düzenine yönelik eğilime öncülük etmesi ve bu süreci ilerletmesi gerektiğini söyledi.

Şi'nin açıklamaları, Pekin ve Moskova'nın uluslararası sistemde daha dengeli ve çok merkezli bir güç yapısının oluşturulmasına yönelik ortak yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu.