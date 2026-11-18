CANLI Üç nükleer gücün liderleri Çin'de buluşuyor! Trump, Putin ve Şi Cinping aynı masaya oturacak
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, küresel siyasetin geleceğini etkileyebilecek tarihi üçlü zirve için Çin'de bir araya geliyor. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Şıncın kentinde gerçekleşecek kritik buluşmada nükleer silahsızlanma, İran savaşı ve büyük güçler arasındaki stratejik dengelerin gündeme gelmesi bekleniyor. Putin ve Şi, tarihi görüşme öncesinde ikili temaslarına başladı.
Dünya siyasetinde gözler Çin'e çevrildi! ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 19 Kasım Perşembe günü Çin'in Şıncın kentinde tarihi bir üçlü zirvede bir araya gelmeye hazırlanıyor. Üç nükleer gücün liderlerini aynı masada buluşturacak kritik görüşme, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek.
İŞTE APEC ZİRVESİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞECEK 3'LÜ ZİRVEDEN ANBEAN GELİŞMELER
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Şİ'DEN PUTİN'E ÇOK KUTUPLU DÜNYA MESAJI: ÇİN-RUSYA İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLMELİ
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilere ve küresel güç dengelerine ilişkin önemli mesajlar verdi.
Şi, Çin-Rusya ilişkilerinin zorlu süreçlere rağmen sağlamlığını koruduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki kapsamlı iş birliğinin somut adımlarla daha da derinleştirilmesi gerektiğini söyledi.
ÇİN-RUSYA İLİŞKİLERİNE VURGU
Şi Cinping, Çin ile Rusya arasındaki ilişkilerin zorlu dönemlere rağmen sağlamlığını koruduğunu belirterek, iki ülkenin uzun vadeli stratejik perspektifle hareket ettiğini ifade etti.
Çin lideri, kapsamlı iş birliğinin derinleştirilmesi için daha somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.
Şİ'DEN ÇOK KUTUPLU DÜNYA ÇAĞRISI
Küresel düzende güç dengelerinin değişimine de değinen Şi, Çin ve Rusya'nın çok kutuplu dünya düzenine yönelik eğilime öncülük etmesi ve bu süreci ilerletmesi gerektiğini söyledi.
Şi'nin açıklamaları, Pekin ve Moskova'nın uluslararası sistemde daha dengeli ve çok merkezli bir güç yapısının oluşturulmasına yönelik ortak yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu.
Şİ VE PUTİN ÇİN'DE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Şıncın'da düzenlenecek tarihi üçlü zirveden bir gün önce, çarşamba günü Çin'de görüşmelere başladı. Görüşme, Çin ve Rusya devlet medyası tarafından duyuruldu.
Şıncın'da düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen görüşme, Çin ve Rusya liderlerinin yalnızca bu yıl içinde beşinci kez bir araya gelmesi anlamına geliyor.
PUTİN'DEN TARİHİ ÜÇLÜ ZİRVE ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN MESAJ: BÜYÜK KAZANIM BEKLİYORUM!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştireceği üçlü zirveden önemli kazanımlar beklediğini söyledi. Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen 2026 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) CEO Zirvesi'nin açılışında konuşan Putin, küresel ekonomideki parçalanmaya ve askeri-siyasi risklere dikkat çekti. Rus lider, sorunların çözümünde izolasyon yerine ortaklığın önemini vurguladı.
PUTİN: KÜRESEL EKONOMİ PARÇALANMIŞ DURUMDA
APEC CEO Zirvesi'nin açılış töreninde konuşan Putin, küresel ekonominin parçalı bir yapıya büründüğünü ve askeri-siyasi risklerin arttığını belirtti.
Bu süreçte ülkelerin birbirlerinden uzaklaşmak yerine iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini ifade eden Putin, APEC'in yapıcı görüş alışverişi için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.
TRUMP VE Şİ İLE GÖRÜŞMEDEN BÜYÜK KAZANIM BEKLİYOR
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile perşembe günü gerçekleştireceği üçlü zirveye ilişkin beklentilerini de dile getirdi.
Putin, zirvenin APEC toplantısı kapsamında gerçekleştirileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bu nedenle Rusya, Çin ve ABD liderleri arasında APEC Zirvesi kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan yaklaşan üçlü görüşmeden büyük bir potansiyel fayda bekliyorum."