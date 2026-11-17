Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi (COP31) tüm hızıyla devam ederken, dev organizasyonun iletişim ve dijital altyapısı Türk Telekom tarafından yönetiliyor. Güçlü fiber ve mobil altyapısı, yeni nesil teknolojileri ve mühendislik birikimiyle uluslararası katılımcıları Antalya'dan dünyaya bağlayan dev operasyonun detaylarını, A Haber muhabiri Abdullah Ünver ve konuğu Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Feyzullah Tecirli aktardı.

Böylesine büyük bir organizasyonun iletişim altyapısının nasıl sağlandığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Feyzullah Tecirli, "Bizler en köklü telekomünikasyon ailesi olarak, Türk Telekom olarak burada Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'nin altyapısını, uçtan uca bütün operasyonlarını yönetmekten ötürü büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sayın Bakanımız da ilk talimatları aldığı doğrultuda ilerlediğimizde bizi partner olarak gördük kendimizi. Elimizden geldiği kadar da bu alandaki yeterliliklerimizi, özellikle İklim Değişikliği Zirvesi noktasında bütün noktalara sirayet ettirmek için gayret ettik." ifadelerini kullandı.

150 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE DEV ALANDA KESİNTİSİZ KAPSAMA

Zirve alanının büyüklüğüne ve çevre bölgelerde yapılan iyileştirmelere dikkat çeken Tecirli, "Alan geniş bir alan, 1.1 milyon metrekarelik bir alan burası COP alanı. İçerisinde ayrıyeten oteller bölgesi olarak adlandırdığımız Belek bölgesinde, bunun yanı sıra havalimanındaki karşılama operasyonlarına kadar geniş bir alanda kapsama alanıyla ilgili bir iyileştirme çalışmalarımız söz konusu oldu. Tabii ki çok zorlanmadık dış kaynaklarda ki daha önce yatırım yaptığımız alanlardan bir tanesiydi bu bölgede. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler standartlarıyla beraber ilerlettiğimiz bir dönemsellikten bahsedebilirim sizlere. Totalde baktığınızda birazcık daha somutlaştırmam gerekirse yaklaşık 150 futbol sahasına tekabül ediyor bu alan. 150 tane yan yana koyduğunuzda bir futbol sahasına tekabül ediyor." sözleriyle aktardı.

YAKA KARTINDAN SİBER GÜVENLİĞE UÇTAN UCA TEKNOLOJİK ÇÖZÜM Kurulan altyapının yalnızca internet erişimiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Tecirli, "Sadece internet altyapısının kurgulanması değil, bunun yanı sıra görüntü işleme alanlarından simültane çeviri alanlarına kadar, bunun yanı sıra siber güvenlik altyapımızdan tutun uç cihazlarımıza kadar, el terminallerinden tutun girişte almış olduğunuz kart basımdan kartların yaka kartlarına kadar olan süreçlerinin hepsinin uçtan uca teknolojik çözümlerinin sağlandığı bir alandan bahsedebiliriz. Türk Telekom olarak da bizler bu yeteneklerimizi, bu alandaki hikayemizi Bakanlığımıza ve ilgili kuruluşlara yansıtmaktan ötürü son derece memnunuz. Bu alanda da elimizden geldiği kadar yaklaşık 2 bin arkadaşımızla birlikte sahadayız son 2 aydan, 3 aydan beri. Tabii biz Bakanlığımız başta olmak üzere tüm ilgili partnerlerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"TEKNOLOJİ KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR NOKTADAYIZ"

Türk Telekom'un artık sadece bir telekomünikasyon şirketi olmadığını belirten Tecirli, "Türk Telekom artık sadece bir telco şirketi değildir. Bunun yanı sıra teknolojik dönüşümü de kurgulayan, aynı zamanda bu tarz organizasyonları A'dan Z'ye, uçtan uca çözüm önerisi geliştirme noktasında ciddi bir noktaya doğru geldi diye düşünüyoruz. Bizler daha önce çok sayıda teknoloji fuarlarına katılıyorduk. Bugün Avrupa'dan tutun işte okyanus ötesi Amerika'ya kadar birçok yerlerde çeşitli organizasyonlara dahil oluyorduk. Bu bizim ifademiz değil, devlet başkanlarının ifadesi; bu tarzda kapsama alanı [sorunu] yaşanmadan, burada rakam da verebilirim 400 gigabitlik bir internet çıkışıyla beraber son zamanlardaki en başarılı organizasyonlarından bir tanesi olarak adımızı yazdırdığımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.