Türk Telekom COP31'in dijital altyapısını kurdu: 27 bin kişi aynı anda bağlandı
Antalya'da düzenlenen COP31'in iletişim ve dijital altyapısını Türk Telekom üstlendi. 1,1 milyon metrekarelik alanda fiber ve mobil altyapıdan 5G teknolojisine, siber güvenlikten simültane çeviriye kadar kapsamlı çözümler sunuldu. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Feyzullah Tecirli, Liderler Zirvesi'nde 27 bin kişinin aynı anda dünyayla bağlantı kurduğunu açıkladı.
Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi (COP31) tüm hızıyla devam ederken, dev organizasyonun iletişim ve dijital altyapısı Türk Telekom tarafından yönetiliyor. Güçlü fiber ve mobil altyapısı, yeni nesil teknolojileri ve mühendislik birikimiyle uluslararası katılımcıları Antalya'dan dünyaya bağlayan dev operasyonun detaylarını, A Haber muhabiri Abdullah Ünver ve konuğu Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Feyzullah Tecirli aktardı.
Böylesine büyük bir organizasyonun iletişim altyapısının nasıl sağlandığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Feyzullah Tecirli, "Bizler en köklü telekomünikasyon ailesi olarak, Türk Telekom olarak burada Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'nin altyapısını, uçtan uca bütün operasyonlarını yönetmekten ötürü büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sayın Bakanımız da ilk talimatları aldığı doğrultuda ilerlediğimizde bizi partner olarak gördük kendimizi. Elimizden geldiği kadar da bu alandaki yeterliliklerimizi, özellikle İklim Değişikliği Zirvesi noktasında bütün noktalara sirayet ettirmek için gayret ettik." ifadelerini kullandı.
150 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE DEV ALANDA KESİNTİSİZ KAPSAMA
Zirve alanının büyüklüğüne ve çevre bölgelerde yapılan iyileştirmelere dikkat çeken Tecirli, "Alan geniş bir alan, 1.1 milyon metrekarelik bir alan burası COP alanı. İçerisinde ayrıyeten oteller bölgesi olarak adlandırdığımız Belek bölgesinde, bunun yanı sıra havalimanındaki karşılama operasyonlarına kadar geniş bir alanda kapsama alanıyla ilgili bir iyileştirme çalışmalarımız söz konusu oldu. Tabii ki çok zorlanmadık dış kaynaklarda ki daha önce yatırım yaptığımız alanlardan bir tanesiydi bu bölgede. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler standartlarıyla beraber ilerlettiğimiz bir dönemsellikten bahsedebilirim sizlere. Totalde baktığınızda birazcık daha somutlaştırmam gerekirse yaklaşık 150 futbol sahasına tekabül ediyor bu alan. 150 tane yan yana koyduğunuzda bir futbol sahasına tekabül ediyor." sözleriyle aktardı.
YAKA KARTINDAN SİBER GÜVENLİĞE UÇTAN UCA TEKNOLOJİK ÇÖZÜM
Kurulan altyapının yalnızca internet erişimiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Tecirli, "Sadece internet altyapısının kurgulanması değil, bunun yanı sıra görüntü işleme alanlarından simültane çeviri alanlarına kadar, bunun yanı sıra siber güvenlik altyapımızdan tutun uç cihazlarımıza kadar, el terminallerinden tutun girişte almış olduğunuz kart basımdan kartların yaka kartlarına kadar olan süreçlerinin hepsinin uçtan uca teknolojik çözümlerinin sağlandığı bir alandan bahsedebiliriz. Türk Telekom olarak da bizler bu yeteneklerimizi, bu alandaki hikayemizi Bakanlığımıza ve ilgili kuruluşlara yansıtmaktan ötürü son derece memnunuz. Bu alanda da elimizden geldiği kadar yaklaşık 2 bin arkadaşımızla birlikte sahadayız son 2 aydan, 3 aydan beri. Tabii biz Bakanlığımız başta olmak üzere tüm ilgili partnerlerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
"TEKNOLOJİ KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR NOKTADAYIZ"
Türk Telekom'un artık sadece bir telekomünikasyon şirketi olmadığını belirten Tecirli, "Türk Telekom artık sadece bir telco şirketi değildir. Bunun yanı sıra teknolojik dönüşümü de kurgulayan, aynı zamanda bu tarz organizasyonları A'dan Z'ye, uçtan uca çözüm önerisi geliştirme noktasında ciddi bir noktaya doğru geldi diye düşünüyoruz. Bizler daha önce çok sayıda teknoloji fuarlarına katılıyorduk. Bugün Avrupa'dan tutun işte okyanus ötesi Amerika'ya kadar birçok yerlerde çeşitli organizasyonlara dahil oluyorduk. Bu bizim ifademiz değil, devlet başkanlarının ifadesi; bu tarzda kapsama alanı [sorunu] yaşanmadan, burada rakam da verebilirim 400 gigabitlik bir internet çıkışıyla beraber son zamanlardaki en başarılı organizasyonlarından bir tanesi olarak adımızı yazdırdığımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.
KARBON AYAK İZİNİ AZALTAN 5G VE PRİVATE LTE TEKNOLOJİSİ
Zorlu altyapı kurulum sürecinin detaylarını ve çevre dostu teknolojik yaklaşımlarını paylaşan Tecirli, "Yaklaşık 4 aydan beri arkadaşlarımız aktif sahadaydı. Tabii burada bir santral binamız vardı bizim Telekom olarak. Bizler burada da özellikle Private LTE teknolojisiyle, 5G teknolojisiyle bu alandaki kablo döşeme yaklaşımlarından ziyade biz birazcık daha karbon ayak izini minimize edecek düzeyde teknoloji dönüşümünü kurgularken aynı zamanda da karbon salınımını minimize edecek düzeyde bir Private LTE teknolojimizi, 5G teknolojimizi sahada etkin bir şekilde uyguladığımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Altyapının güvenliği konusunda Birleşmiş Milletler standartlarının eksiksiz karşılandığını kaydeden Tecirli, "Bu manada da gerek siber güvenlik çözümlerinde ki böyle bir organizasyonun altyapısının güvenlik tarafı da gerek SOC boyutunda gerek NOC dediğimiz boyutlarda ciddi derecede bir hazırlık süreci oldu ki bunun bir standartları var aynı zamanda Birleşmiş Milletler tarafından. Bunların sağlanma konusunda da gerçekten çok yetkin ekiplerle çalıştık alanda." açıklamasında bulundu.
LİDERLER ZİRVESİ'NDE 27 BİN KİŞİ AYNI ANDA DÜNYAYA BAĞLANDI
Mavi Alan'daki yoğun katılıma rağmen tüm konuşmaların dünyaya kesintisiz ulaştırıldığını aktaran Tecirli, "Aynı zamanda uç cihazlar kısmında da iyi bir noktada arkadaşlarımız sınav verdiler. İlk günkü katılımlara göre Liderler Zirvesi'nde yaklaşık 30 bin tane kişiyi ağırladık alanda, Mavi Alan'da. Mavi Alan'da da bu yaklaşık 30 bin kişinin de 27 bin kişilik kısmı anında erişime açık şekilde dış dünyayla bağlantıya geçtiler. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere içerideki söylemlerin, konuşmaların dış basına ve dış dünyaya aktarımı noktasında en ufak bir kesinti sorunu yaşamadan..." dedi.
A Haber muhabiri Abdullah Ünver'in "COP31'in sesini dünyaya duyurdunuz diyebilir miyiz?" sorusu üzerine sözlerini tamamlayan Tecirli, "Evet, o manada kesintisiz bir erişim sağladığımızı düşünüyoruz. Ben bu konuda da gerek Bakanlık yetkililerine gerekse tüm altyapı firması arkadaşlarımıza, bizle beraber çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.