-°C
CANLI YAYIN

Cübbe giyerek dini değerleri hedef aldılar! Cadılar Bayramı eğlence mi, yozlaşma mı?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Cübbe giyerek dini değerleri hedef aldılar! Cadılar Bayramı eğlence mi, yozlaşma mı?

Her yıl 31 Ekim'de dünyanın birçok noktasında kutlanan ve son yıllarda Türkiye'de de yaygınlaşan Cadılar Bayramı, dini ve kültürel değerler üzerinden yürütülen tartışmaları beraberinde getirdi. Farklı kostümlerin ve korku temalı makyajların kullanıldığı kutlamalarda bir gencin cübbe giymeyi tercih etmesi büyük tepki çekti. A Haber'e konuşan uzmanlar ve vatandaşlar, yaşananlara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın dört bir yanında kutlanan Cadılar Bayramı, son dönemde Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı. Kökeni pagan inancına dayanan bu kutlama, zamanla Hristiyanlık gelenekleriyle harmanlanarak günümüzde seküler bir etkinlik haline geldi.

Son yıllarda Türkiye'de de özellikle gençler arasında yaygınlaşan kutlamalar, kültürel değerler üzerindeki etkileri bakımından tartışma konusu oldu.

CADILAR BAYRAMI'NDA CÜBBELİ KOSTÜM TARTIŞMASI!

CÜBBE GİYEREK DİNİ DEĞERLERİ HEDEF ALDI

Farklı kostümlerin ve korku temalı makyajların kullanıldığı etkinliklerde bir gencin cübbe giymesi tepkilere yol açtı. Manevi ve kültürel değerlerin aşağılayıcı unsurlara dönüştürülmesi, "Bu durum bilinçli bir asimilasyon çalışması mı, yoksa Batı kökenli kültürlerin toplumdaki yansımasının bir sonucu mu?" ve "Cadılar Bayramı yalnızca kültürel bir unsur mu, yoksa bir eğlence biçimi mi?" sorularını gündeme taşıdı.

İlahiyatçı Dr. Ümran Kılıçerİlahiyatçı Dr. Ümran Kılıçer

"GENÇLERİMİZİN MANEVİYATINI BOŞALTMAK İÇİN OYUNLAR OYNANIYOR"

Konunun dini ve manevi boyutunu A Haber'e değerlendiren İlahiyatçı Dr. Ümran Kılıçer, Müslümanların başka kültürlere ait eğlence ve kutlamalara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti. Tevbe Suresi'nin 65. ayetine işaret eden Kılıçer, bu tür etkinliklerin iman hassasiyeti açısından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gençlerin manevi değerlerinden uzaklaştırılmaya çalışıldığını savunan Kılıçer, "Gençlerimizin maneviyatını boşaltmak için her türlü oyunlar oynanıyor" dedi. Bu süreçte gençleri anlamanın ve onlara doğru yaklaşmanın önemine dikkat çekerek, "Gençlerimizi de bu girdaplardan kurtarmak için onlara güzel bir şekilde yaklaşmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Sosyolog Dr. İsmail ÖzSosyolog Dr. İsmail Öz

SOSYOLOG DR. İSMAİL ÖZ: "KENDİMİZE AİT OLANA SARILACAĞIZ"

Cadılar Bayramı gibi farklı kültürlere ait etkinliklerin toplumsal etkilerini değerlendiren Sosyolog Dr. İsmail Öz ise kültürler arasındaki etkileşimin bir yandan zenginlik oluşturabileceğini, diğer yandan kendi kültürel dokusuna yabancılaşan gençler açısından sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Öz, özellikle kültürel değerlerin korunması ve gençlerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bir şey için mücadele etmeliyiz: O da bizim değerlerimiz, kutsal saydıklarımız, ahlaki normlarımız ve vicdani yükümlülüklerimiz" dedi. Kendi kültürel değerlerine sahip çıkılması gerektiğini belirten Öz, "Kendimize ait olana saygı duyacağız, ona sarılacağız" ifadelerini kullandı.

Cübbe giyerek dini değerleri hedef aldılar! Cadılar Bayramı eğlence mi, yozlaşma mı? - 1

VATANDAŞLARA SORULDU: "BİZİM ÖRFÜMÜZE VE GELENEĞİMİZE AYKIRI"

Kültürel değerlerin korunmasının önemine dikkat çekilen Cadılar Bayramı kutlamaları, vatandaşlara da soruldu. "Şeker mi, şaka mı?" diyerek kapı kapı gezen çocukların da yer aldığı etkinliklere ilişkin A Haber mikrofonuna konuşan vatandaşlara, "Çocuklarınızın Cadılar Bayramı kutlamasına izin verir miydiniz?" sorusu yöneltildi.

  • Kutlamalara belirli ölçüde karşı olmadığını ancak aşırıya kaçılmasını doğru bulmadığını belirten bir vatandaş, "Bana doğru gelmiyor bu kadar abartılması. Onlar da bayağı çığırından çıkardı" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
  • Etkinliklerin geleneklerle bağdaşmadığını savunan bir başka vatandaş ise "Bizim örfümüze ve geleneğimize aykırı olduğunu düşünüyorum" diyerek, dini değerlerle ilgili programlara tepki gösteren bazı kişilerin bu tür kutlamalara katılmasını eleştirdi. Yaşananları üzücü bulduğunu belirten vatandaş, kendi çevresinde de bu etkinliklere katılanların bulunduğunu söyledi.
  • Kostümlü kutlamaları da eleştiren vatandaş, "Korkunç görünüyorlar! Çok gereksiz bir şey yani, kültürümüze ait bir şey değil bu" sözleriyle düşüncesini aktardı.

Cübbe giyerek dini değerleri hedef aldılar! Cadılar Bayramı eğlence mi, yozlaşma mı? - 2

"BİZİM KÜLTÜRÜMÜZ BUDUR" DİYEREK DEĞERLERE VURGU YAPTILAR

  • Cadılar Bayramı'nı kutlamayı tercih etmediğini ancak kutlayanlara saygı duyduğunu belirten bir vatandaş, "Kutlayana saygı duyarım ama ben kutlamayı tercih etmiyorum. Yani daha önce de hiç kutlamadım. Ramazan Bayramı ve dini bayramlarına değer veriyoruz. Bizim kültürümüz budur yani" ifadelerini kullandı.
  • Çevresinde kutlayan kimsenin olmadığını dile getiren vatandaş, "Kutlayan kişilerle çok görüşmemeyi tercih ediyorum. Kutlamam yani, bazı insanlar açısından doğru olabilir ama bana göre bu doğru bir şey değil" dedi.
  • Çevresinde kutlamalara katılan birkaç kişinin bulunduğunu ancak kendisinin etkinliklere ilgi göstermediğini belirten bir başka kadın, "Çevremde birkaç kişi kutlamıştır ama onlara hiç katılmadım yani, pek ilgi göstermedim" ifadelerini kullandı.
  • Kostümlü kutlamaları doğru bulmadığını belirten bir kadın, bu etkinlikleri kendisine oldukça anlamsız bulduğunu ifade etti. Çevresinde Cadılar Bayramı'nı kutlayan fazla kişi olmadığını söyleyen vatandaş, herkesin kendi bayramına saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak kostümlerle sokaklarda dolaşılmasını "çok değişik" bulduğunu dile getirdi.
Cübbe giyerek dini değerleri hedef aldılar! Cadılar Bayramı eğlence mi, yozlaşma mı? - 3

#Cadılar Bayramı
Serhat Bülki
Editör
Orta Doğu'da korkutan senaryo! Katil Netanyahu'dan Trump'a İran'a nükleer saldırı baskısı: Hedefte Kazma Dağı mı var?
Sonraki Haber
Orta Doğu'da korkutan senaryo! Katil Netanyahu'dan Trump'a İran'a nükleer saldırı baskısı: Hedefte Kazma Dağı mı var?
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın