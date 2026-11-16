Dünyanın dört bir yanında kutlanan Cadılar Bayramı, son dönemde Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı. Kökeni pagan inancına dayanan bu kutlama, zamanla Hristiyanlık gelenekleriyle harmanlanarak günümüzde seküler bir etkinlik haline geldi.

Son yıllarda Türkiye'de de özellikle gençler arasında yaygınlaşan kutlamalar, kültürel değerler üzerindeki etkileri bakımından tartışma konusu oldu.

CÜBBE GİYEREK DİNİ DEĞERLERİ HEDEF ALDI Farklı kostümlerin ve korku temalı makyajların kullanıldığı etkinliklerde bir gencin cübbe giymesi tepkilere yol açtı. Manevi ve kültürel değerlerin aşağılayıcı unsurlara dönüştürülmesi, "Bu durum bilinçli bir asimilasyon çalışması mı, yoksa Batı kökenli kültürlerin toplumdaki yansımasının bir sonucu mu?" ve "Cadılar Bayramı yalnızca kültürel bir unsur mu, yoksa bir eğlence biçimi mi?" sorularını gündeme taşıdı.

İlahiyatçı Dr. Ümran Kılıçer "GENÇLERİMİZİN MANEVİYATINI BOŞALTMAK İÇİN OYUNLAR OYNANIYOR" Konunun dini ve manevi boyutunu A Haber'e değerlendiren İlahiyatçı Dr. Ümran Kılıçer, Müslümanların başka kültürlere ait eğlence ve kutlamalara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti. Tevbe Suresi'nin 65. ayetine işaret eden Kılıçer, bu tür etkinliklerin iman hassasiyeti açısından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Gençlerin manevi değerlerinden uzaklaştırılmaya çalışıldığını savunan Kılıçer, "Gençlerimizin maneviyatını boşaltmak için her türlü oyunlar oynanıyor" dedi. Bu süreçte gençleri anlamanın ve onlara doğru yaklaşmanın önemine dikkat çekerek, "Gençlerimizi de bu girdaplardan kurtarmak için onlara güzel bir şekilde yaklaşmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Sosyolog Dr. İsmail Öz

SOSYOLOG DR. İSMAİL ÖZ: "KENDİMİZE AİT OLANA SARILACAĞIZ"

Cadılar Bayramı gibi farklı kültürlere ait etkinliklerin toplumsal etkilerini değerlendiren Sosyolog Dr. İsmail Öz ise kültürler arasındaki etkileşimin bir yandan zenginlik oluşturabileceğini, diğer yandan kendi kültürel dokusuna yabancılaşan gençler açısından sorunlara yol açabileceğini belirtti.