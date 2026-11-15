Bakan Vedat Işıkhan A Haber'de açıkladı: İUP kapsamında 54 bin kişilik kontenjan ayrıldı
Dünyanın gözünü çevirdiği ve 198 ülkeden yoğun katılımın gerçekleştiği COP31 İklim Değişikliği Zirvesi Antalya'da tüm hızıyla sürerken, zirveye katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan A Haber'e çok özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin uluslararası diplomasideki kilit rolüne, yeşil ve dijital dönüşümün istihdama etkilerine dikkat çeken Bakan Işıkhan; Resmî Gazete'de yayımlanan 77 eylemli Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında ayrılan 54 bin kişilik yeni kontenjanın detaylarını paylaştı.
Türkiye'nin peş peşe ev sahipliği yaptığı dev uluslararası organizasyonlara işaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, A Haber'e özel açıklamasında "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'nin ülkemizde gerçekleştirilmiş olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. 2026 yılı aslında ülkemiz için zirveler yılı oldu. Nisan ayında OECD Beceriler Zirvesi'ni, ardından Antalya Diplomasi Forumu'nu, NATO Liderler Zirvesi'ni ve Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Şimdi de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bunların üstesinden başarıyla geldi ve daha iyi zirvelere de hazırlık yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE BÖLGESİNDE GÜVEN ADASIDIR"
Türkiye'nin küresel krizlerde oynadığı arabulucu ve güven tesis eden rolün altını çizen Bakan Işıkhan, "Etrafımız ateş çemberi ama Türkiye güven sağlayan, kriz yaşayan ülkelerin çözümlerinin arandığı bir ülke konumundadır. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın yönetiminde bu diplomasiyi başarılı bir şekilde yöneterek bir güven adası oluşturulmuştur. Liderlik ve vizyon ile hem sahada hem masada güçlü bir diplomasi yürütülüyor" sözleriyle sahadaki kararlılığı aktardı.
17 SEKTÖRÜ KAPSAYAN 77 EYLEMLİ "ULUSAL ADİL GEÇİŞ" PLANI
İklim krizinin çalışma hayatına getireceği değişimlere karşı önlemlerin önceden alındığını belirten Işıkhan, "İklim değişikliğinin yaratmış olduğu olumlu ya da olumsuz faktörleri Çalışma Bakanlığı olarak değerlendirmek zorundayız. Bununla ilgili Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı'mızı hazırladık. İki gün önce Resmî Gazete'de yayımlanan bu plan, 2027-2029 yıllarını kapsayan 77 eylem ve 33 tematik başlıktan oluşuyor. İhracatta öncü olan çimento, demir-çelik, enerji, turizm ve perakende gibi 17 sektörü baz aldık" dedi.
Çalışan sağlığına yönelik koruyucu adımlara da değinen Bakan Işıkhan, "Sağlık Bakanlığımız ile birlikte iklim değişikliğine duyarlı hastalıklar listesinin belirlenmesi gibi kritik hedeflerimiz var. Dışarıda aşırı sıcaktan dolayı çalışan, asfalt döken işçilerimizi nasıl koruyacağımız ve iş sağlığı güvenliği standartlarını nasıl artıracağımız bizim için büyük önem taşıyor" ifadelerine yer verdi.
BECERİ DÖNÜŞÜMÜ VE İUP KAPSAMINDA 54 BİN KONTENJAN
Dönüşüm sürecinde kimsenin geride bırakılmayacağını ve istihdam kaybına izin verilmeyeceğini vurgulayan Bakan Işıkhan, "Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre 92 milyona yakın meslek ortadan kalkarken, 172 milyon yeni meslek ortaya çıkacak. Biz bu beceri dönüşümünü İŞKUR aracılığıyla mesleki eğitim merkezlerimizde yeşil ve dijital dönüşüme uyumlu hale getiriyoruz. Çalışanlarımızın refahında ve haklarında bir gerileme olmaması, iş kayıplarının yaşanmaması yönünde sendikalarımız ve işverenlerimizle ortak çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.
Atıl iş gücünün üretime kazandırılması amacıyla devreye alınan yeni nesil çalışma modellerini hatırlatan Bakan Işıkhan, "Özellikle kadınlar, gençler ve engelliler başta olmak üzere potansiyelini tam olarak ortaya koyamayan kesimleri istihdama katmak önceliğimizdir. Bu doğrultuda İşgücü Uyum Programı (İUP) için 54 bin kontenjan ayırdık. Değişimi zamanında öngörerek insanımızı geleceğin mesleklerine en güçlü şekilde hazırlamaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.