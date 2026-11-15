Türkiye'nin peş peşe ev sahipliği yaptığı dev uluslararası organizasyonlara işaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, A Haber'e özel açıklamasında "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'nin ülkemizde gerçekleştirilmiş olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. 2026 yılı aslında ülkemiz için zirveler yılı oldu. Nisan ayında OECD Beceriler Zirvesi'ni, ardından Antalya Diplomasi Forumu'nu, NATO Liderler Zirvesi'ni ve Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Şimdi de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bunların üstesinden başarıyla geldi ve daha iyi zirvelere de hazırlık yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BÖLGESİNDE GÜVEN ADASIDIR"

Türkiye'nin küresel krizlerde oynadığı arabulucu ve güven tesis eden rolün altını çizen Bakan Işıkhan, "Etrafımız ateş çemberi ama Türkiye güven sağlayan, kriz yaşayan ülkelerin çözümlerinin arandığı bir ülke konumundadır. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın yönetiminde bu diplomasiyi başarılı bir şekilde yöneterek bir güven adası oluşturulmuştur. Liderlik ve vizyon ile hem sahada hem masada güçlü bir diplomasi yürütülüyor" sözleriyle sahadaki kararlılığı aktardı.

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