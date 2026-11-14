Esenler'deki Tuna Mahallesi'nde Temmuz ayında başlayan ve yaklaşık 5 aydır tamamlanamayan yol çalışması, mahalle sakinleri ve esnafı mağdur etti. İSKİ'nin bitmeyen çalışmaları nedeniyle yolların harap duruma geldiği ve yağışların ardından çamura teslim olan bölgede yaşanan son durumu A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve Kameraman Ahmet Işık yerinde görüntüleyerek aktardı.

ESENLER'DE 5 AYDIR BİTMEYEN YOL ÇALIŞMASI

İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Tuna Mahallesi'nde aylardır süren yol, altyapı ve kaldırım çalışmaları mahalle halkının tepkisine neden oluyor. Daha önce de aynı noktadan canlı yayın gerçekleştiren A Haber ekibi, aradan geçen zamana rağmen sorunların devam ettiğini görüntüledi. Bölgedeki kaldırımların bir bölümünün kullanılamayacak durumda olduğunu ve kaldırım çalışmalarının sürdüğünü belirten A Haber muhabiri Kübra Tepeci, "Bitmeyen buradaki çalışmalar nedeniyle hem vatandaşlar hem esnaf canından bezdi. Biz bir süre önce de yine burada canlı yayınımızı yapmıştık, gerçekleştirmiştik. Yollar bu şekilde harap durumdaydı." ifadelerini kullandı.