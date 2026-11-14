Esenler'de 5 aydır bitmeyen yol çilesi: İSKİ çalışması vatandaşı ve esnafı isyan ettirdi
İstanbul Esenler'de Tuna Mahallesi'nde temmuz ayında başlayan yol ve altyapı çalışmaları, aradan geçen 5 aya rağmen tamamlanmadı. İSKİ'nin devam eden çalışmaları nedeniyle yollar çamur ve toza teslim olurken sürücüler, mahalle sakinleri ve esnaf mağdur oldu. Gıda işletmelerinde hijyen sorunu yaşanırken esnaf, bir an önce çalışmaların tamamlanmasını istiyor. A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve Kameraman Ahmet Işık, mahalledeki son durumu yerinde görüntüledi.
Esenler'deki Tuna Mahallesi'nde Temmuz ayında başlayan ve yaklaşık 5 aydır tamamlanamayan yol çalışması, mahalle sakinleri ve esnafı mağdur etti. İSKİ'nin bitmeyen çalışmaları nedeniyle yolların harap duruma geldiği ve yağışların ardından çamura teslim olan bölgede yaşanan son durumu A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve Kameraman Ahmet Işık yerinde görüntüleyerek aktardı.
ESENLER'DE 5 AYDIR BİTMEYEN YOL ÇALIŞMASI
İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Tuna Mahallesi'nde aylardır süren yol, altyapı ve kaldırım çalışmaları mahalle halkının tepkisine neden oluyor. Daha önce de aynı noktadan canlı yayın gerçekleştiren A Haber ekibi, aradan geçen zamana rağmen sorunların devam ettiğini görüntüledi. Bölgedeki kaldırımların bir bölümünün kullanılamayacak durumda olduğunu ve kaldırım çalışmalarının sürdüğünü belirten A Haber muhabiri Kübra Tepeci, "Bitmeyen buradaki çalışmalar nedeniyle hem vatandaşlar hem esnaf canından bezdi. Biz bir süre önce de yine burada canlı yayınımızı yapmıştık, gerçekleştirmiştik. Yollar bu şekilde harap durumdaydı." ifadelerini kullandı.
İSKİ'NİN BİTMEYEN YOL ÇALIŞMASI ÇİLEYE DÖNÜŞTÜ
Özellikle sağanak yağmur ve yağış sonrası yerlerin ıslanmasıyla etrafın tamamen çamura bulandığı mahallede, sürücüler de zor anlar yaşıyor. Girdili çıktılı ve sorunlu yollarda ilerlemeye çalışan araçların toz ve çamur içinde kaldığı görülürken, vatandaşlar bir türlü tamamlanmayan çalışmalardan dolayı büyük şikayetçi.
BOZUK YOL NEDENİYLE ESNAF MAĞDUR OLDU
Çamurlu ve tozlu yollar en çok bölgedeki gıda ve sağlık işletmelerini olumsuz etkiliyor. Kuruyemişçi, market, bakkal, fırın ve eczane gibi temiz olması gereken iş yerleri hijyen sağlamakta güçlük çekiyor. Esnafın çamura karşı aldığı önlemleri anlatan Kübra Tepeci, "Özellikle yağmurla birlikte burada çamur oluşuyor. Esnaf gıda ürünlerinde büyük sorun yaşadıklarını söylüyorlar bu noktada. İçeriye genellikle kartonlar seriyorlar. Günde kaç defa dükkanlarını temizlediklerini bilmediklerini dile getiriyorlar." sözleriyle aktardı.
Bölgedeki kuruyemişçilerin normalde dükkanlarının önünde çerez sergilediğini ancak burada bırakın içerisini dışarıda dahi adım atacak yer kalmadığı için ürünlerin dışarı çıkarılamadığını belirten Tepeci, esnafın tüm çerezlerin ve ürünlerin mahvolduğunu söylediğini bildirdi. Çevredeki bir bakkalın da çamurlu ayaklarla içeri girildiğinde temizliğe katkı sağlaması amacıyla yere karton serip bunları sürekli değiştirerek attığı görüldü.
ECZANE VE FIRINLARDA TOZ VE ÇAMUR İSYANI
Steril ve temiz olması gereken eczanelerin de daha önceki röportajlarda çok büyük sorunlar yaşadıklarını dile getirdiklerini hatırlatan Tepeci, fırınların girişinde ise dünya kadar toz biriktiğini ve esnafın sürekli temizlik yapmasına rağmen devam eden yol, altyapı ve kaldırım çalışmaları nedeniyle bunun bir çare olmadığını belirtti. Aylardır bitmeyen bu çileye karşı hem vatandaşların hem de esnafın artık isyan etmiş durumda olduğunu vurgulayan Kübra Tepeci, "Hem vatandaşın hem de esnafın tek istediği bir şey var, artık bu bitmeyen çalışmaların son bulması." ifadelerini kullandı.