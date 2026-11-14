Ankara kulislerinde yeni transfer hareketliliği: 6 belediye başkanı AK Parti'ye mi geçiyor?
Ankara'da yeni haftayla birlikte siyaset kulisleri tarihi bir hareketliliğe sahne oluyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in istifasının ardından, aralarında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in de bulunduğu 6 kritik belediye başkanının AK Parti saflarına katılabileceği iddia edildi. Sıcak gelişmeleri ve kulis bilgilerini A Haber canlı yayınında aktaran Mert Hacıalioğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde yeni isimlere bizzat rozet takabileceğini bildirdi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in istifasıyla alevlenen başkent kulislerinde siyasi hareketlilik doruğa çıktı.
A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, canlı yayınında kulis bilgilerini aktarırken yeni hafta ile birlikte hem büyükşehirlerde hem de il ve ilçe belediyelerinde peş peşe katılımların yaşanabileceğini belirtti.
ANKARA KULİSLERİNDE NELER KONUŞULUYOR?
A Haber canlı yayınında Ankara kulislerindeki son gelişmeleri değerlendiren Mert Hacıalioğlu, "Yeni hafta ile birlikte iç siyasete yönelik önemli adımların ve transferlerin olması bekleniyor. Bu kapsamda AK Parti saflarına yeni isimleri katabilir." sözleriyle aktardı.
Hem büyükşehir belediyeleri hem de ilçe ve büyükşehir olmayan il belediyeleri noktasında bir çalışma yürütüldüğünü belirten Hacıalioğlu, "Ancak bunlar bir süreç tabii ki, bir yandan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda önümüzdeki haftaya gözler çevrildi diyoruz. AK Parti'de MYK toplantısı var pazartesi, çarşamba grup toplantısı var, perşembe günü ise genişletilmiş il başkanları toplantısı var. Yani bu üç gün içerisinde bu bahsettiğimiz toplantılar içerisinde rozet takmalara şahitlik edebiliriz." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hangi isimlere rozet takacağının takip edildiğini kaydeden Hacıalioğlu, belediye meclis üyeleriyle birlikte de geçişlerin gerçekleştiğini vurgulayarak bunun oldukça önemli ve kritik bir süreç olduğunu aktardı.