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Ankara kulislerinde yeni transfer hareketliliği: 6 belediye başkanı AK Parti'ye mi geçiyor?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara kulislerinde yeni transfer hareketliliği: 6 belediye başkanı AK Parti'ye mi geçiyor?

Ankara'da yeni haftayla birlikte siyaset kulisleri tarihi bir hareketliliğe sahne oluyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in istifasının ardından, aralarında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in de bulunduğu 6 kritik belediye başkanının AK Parti saflarına katılabileceği iddia edildi. Sıcak gelişmeleri ve kulis bilgilerini A Haber canlı yayınında aktaran Mert Hacıalioğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde yeni isimlere bizzat rozet takabileceğini bildirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in istifasıyla alevlenen başkent kulislerinde siyasi hareketlilik doruğa çıktı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE AK PARTİ'YE YENİ TRANSFERLER Mİ GELİYOR?

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, canlı yayınında kulis bilgilerini aktarırken yeni hafta ile birlikte hem büyükşehirlerde hem de il ve ilçe belediyelerinde peş peşe katılımların yaşanabileceğini belirtti.

Ankara kulislerinde yeni transfer hareketliliği: 6 belediye başkanı AK Parti'ye mi geçiyor? - 1

ANKARA KULİSLERİNDE NELER KONUŞULUYOR?
A Haber canlı yayınında Ankara kulislerindeki son gelişmeleri değerlendiren Mert Hacıalioğlu, "Yeni hafta ile birlikte iç siyasete yönelik önemli adımların ve transferlerin olması bekleniyor. Bu kapsamda AK Parti saflarına yeni isimleri katabilir." sözleriyle aktardı.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

Hem büyükşehir belediyeleri hem de ilçe ve büyükşehir olmayan il belediyeleri noktasında bir çalışma yürütüldüğünü belirten Hacıalioğlu, "Ancak bunlar bir süreç tabii ki, bir yandan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda önümüzdeki haftaya gözler çevrildi diyoruz. AK Parti'de MYK toplantısı var pazartesi, çarşamba grup toplantısı var, perşembe günü ise genişletilmiş il başkanları toplantısı var. Yani bu üç gün içerisinde bu bahsettiğimiz toplantılar içerisinde rozet takmalara şahitlik edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hangi isimlere rozet takacağının takip edildiğini kaydeden Hacıalioğlu, belediye meclis üyeleriyle birlikte de geçişlerin gerçekleştiğini vurgulayarak bunun oldukça önemli ve kritik bir süreç olduğunu aktardı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?
Kulislerde adı öne çıkan isimlerden birinin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer olduğunu aktaran Mert Hacıalioğlu, "Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Yeni Parti'den yakın zamanda aslında istifa eden bir isim. Özellikle kendisi delege olarak gösterilmemişti ve bir yandan da il başkanlığı seçimleri noktasında kendisinin fikrine çok da başvurulmamıştı. Bu da aynı zamanda kendisinde tabii ki bir rahatsızlık yaratmıştı ve o da partisinden istifa etmişti. Şu anda bağımsız olarak görevine devam ediyor. Bu ismin de yine AK Parti'ye geçmesi muhtemel." sözleriyle aktardı.

Hacıalioğlu ayrıca, Tekirdağ'daki bazı ilçe belediyelerinin de AK Parti'ye geçiş yapabilme ihtimalinin değerlendirildiğini belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra ÖzdemirAntalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir

ANTALYA BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne dair kulislerde konuşulanları paylaşan Hacıalioğlu, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerine vekalet eden Büşra Özdemir'in uzun süredir aslında AK Parti'ye geçme yönünde bir talebi olduğu yönünde beklentiler vardı. Bunlar kulislerde sıkça konuşuluyordu." ifadelerini kullandı.

Yalnızca Antalya Büyükşehir Belediyesi değil, Antalya'da bulunan bazı ilçe belediyeleri noktasında da çalışmaların devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ArasMuğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras

MUĞLA KULİSLERİ VE İZMİR SONRASI HIZLANAN SÜREÇ

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Mert Hacıalioğlu, "Muğla sıkça konuşuluyordu. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçiş sürecinde aslında biz Muğla'yı da bekliyorduk. Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden bir isim." ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ArasMuğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras

İlçe ve il belediyeleriyle birlikte nasıl bir çalışma yapılacağının önümüzdeki süreçte görüleceğini belirten Hacıalioğlu, "Özellikle AK Partili vekillerle konuştuğumuzda da Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında olumlu ifadeleri var, bir dirsek teması var aslında gördüğümüz kadarıyla. Bu da kulislere yansımış durumda." sözleriyle aktardı.

Ankara kulislerinde yeni transfer hareketliliği: 6 belediye başkanı AK Parti'ye mi geçiyor? - 2

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesinin ardından geçiş sayısının önümüzdeki süreçte çok daha hızlanabileceğini ifade eden Hacıalioğlu, "Çünkü biliyorsunuz İzmir, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kalesi olarak görülmekteydi. Cumhuriyet Halk Partisi Yeni Parti ile birlikte ikiye bölündü. Şöyle de bir durum var; 'İzmir geçtiyse biz neyi bekliyoruz' şeklinde bazı durumlar da yaşanıyor tabii ki. Özellikle belediye başkanlarının aklında dönen fikirler arasında bu ifade de var." ifadelerini kullandı.

Ankara kulislerinde yeni transfer hareketliliği: 6 belediye başkanı AK Parti'ye mi geçiyor? - 3

BUGÜNE KADAR 107 BELEDİYE VE 281 VEKİL

AK Parti'ye bugüne kadar gerçekleşen katılımların bilançosunu da paylaşan Mert Hacıalioğlu, AK Parti'nin 281 vekil sayısına ulaştığını ve 107 belediyenin AK Parti'ye geçiş gerçekleştirdiğini kaydetti.

Farklı partilerden gerçekleşen geçişlerin dağılımını aktaran Hacıalioğlu, "43 belediye Yeniden Refah Partisi'nden, 36 belediye Cumhuriyet Halk Partisi'nden, 11 İYİ Parti'den, 6 bağımsız, 3 DEVA Partisi, 3 DEM Parti, 2 Demokrat Parti, 2 Saadet Partisi ve 1 Büyük Birlik Partisi gibi birçok ismi kadrosuna kattı." ifadelerini kullandı.

Hacıalioğlu, yeni hafta ile birlikte bu listeye yenilerinin eklenebileceğini ve kulis bilgilerinin netleşmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

#Candan Yüceer #Ankara #Ahmet Aras #AK Parti #Büşra Özdemir
Süleyman Yıldırmaz
Editör
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