A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, canlı yayınında kulis bilgilerini aktarırken yeni hafta ile birlikte hem büyükşehirlerde hem de il ve ilçe belediyelerinde peş peşe katılımların yaşanabileceğini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan

Hem büyükşehir belediyeleri hem de ilçe ve büyükşehir olmayan il belediyeleri noktasında bir çalışma yürütüldüğünü belirten Hacıalioğlu, "Ancak bunlar bir süreç tabii ki, bir yandan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda önümüzdeki haftaya gözler çevrildi diyoruz. AK Parti'de MYK toplantısı var pazartesi, çarşamba grup toplantısı var, perşembe günü ise genişletilmiş il başkanları toplantısı var. Yani bu üç gün içerisinde bu bahsettiğimiz toplantılar içerisinde rozet takmalara şahitlik edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hangi isimlere rozet takacağının takip edildiğini kaydeden Hacıalioğlu, belediye meclis üyeleriyle birlikte de geçişlerin gerçekleştiğini vurgulayarak bunun oldukça önemli ve kritik bir süreç olduğunu aktardı.