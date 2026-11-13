A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş ve kameraman Özden Kul, İstanbul'da narkotik polislerinin gece operasyonlarını görüntüledi. Günler süren takibin ardından Özel Harekât destekli baskında, uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen bir evin buzdolabında 17 paket uyuşturucu ele geçirildi. İmalat ekipmanlarına el konulurken 1 şüpheli gözaltına alındı.

A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'ın hazırlayıp sunduğu "Hedef Nokta" dosyası, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin zehir tacirlerine karşı verdiği amansız mücadeleyi adım adım takip etti. Kameraman Özden Kul ile birlikte gece boyu süren nefes kesen operasyonlara canlı canlı katılan Mehmet Karataş, günler süren teknik ve fiziki takibin ardından özel harekat desteğiyle düzenlenen baskınların her anını görüntüledi. "HEDEF NOKTA" NARKOTİK OPERASYONLARININ PERDE ARKASINI GÖRÜNTÜLEDİ! İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın kararlılık mesajlarıyla öne çıkan operasyonda, uyuşturucu imalathanesine çevrilen bir evin buzdolabından satışa hazır tam 17 paket uyuşturucu madde ile imalatta kullanılan mikser, hassas terazi ve poşetleme makinesi ele geçirilirken 1 şüpheli de kıskıvrak yakalandı.

KARANLIKTA YÜRÜTÜLEN GÖRÜNMEYEN SAVAŞ: ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da gecenin karanlığına, mesafeye ve zamana aldırmadan görev yapan narkotik polisleri, adresleri sokaklar, silahları zehir ve hedefleri gençlerin geleceği olan uyuşturucu şebekelerine karşı görünmeyen bir savaş yürütüyor. Operasyonlara ilişkin kararlılığını vurgulayan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Bu şehir bizim şehrimiz, biz İstanbul'un emniyetiyiz. Suç ve suçlu grupları asla İstanbul Emniyeti'nin kararlılığını sınamasın. Mutlaka koçbaşlarıyla karşılaşacaklardır." ifadelerini kullandı. Zehir tacirlerine göz açtırılmadığını belirten Selami Yıldız, "Uyuşturucuya adeta savaş açtık. Sokak satıcılarından finans kaynağına, finans kaynağından baronlarına kadar suç zincirinin bütün halkalarını tek tek kırıp atıyoruz." sözleriyle mücadelenin boyutunu aktardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü önünde son hazırlıkların yapıldığı anları takip eden A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Ekipler şu anda son hazırlıklarını yapıyorlar. Birazdan hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz İstanbul sokaklarında düzenlenecek olan o operasyon için yola çıkacağız. Belki gece yarısını aşacak ve hatta günün ilk ışıklarına kadar da devam edecek. Hedef henüz belli değil, adres ise açıklanmadı. Operasyonun detaylarını açıkçası bizler de bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir tek şey var ki o da narkotik polisi her gece olduğu gibi bu gece de zehir tacirlerine geçit vermeyecek." ifadelerini kullandı. Mücadelenin sınırları aşan yönüne de değinen Mehmet Karataş, "Yapılan bu operasyonlar üstelik sadece İstanbul sokaklarıyla da sınırlı değil. Bazen 81 ile uzanan, bazen uluslararası ağa set çekiliyor ve yapılan bu operasyonlar birçok ülkenin güvenlik güçleriyle birlikte eş zamanlı yapılarak büyük baronlara büyük darbe vuruluyor. Bizler de A Haber ekibi olarak bu gece İstanbul sokaklarında verilen bu mücadelenin tam da kalbinde olacağız. Her bir anını sizlerle paylaşacağız." sözleriyle aktardı.

GÜNLER SÜREN TAKİP SONRASI DÜĞMEYE BASILDI: ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ BASKIN İçerideki hazırlıkların tamamlanıp adreslerin belirlenmesinin ardından ekipler operasyon için düğmeye bastı. Araç içerisinden operasyonun arka planını anlatan Mehmet Karataş, "Aslında bu adres bir anda belirlenmiş değil. Günlerce süren istihbarat çalışmaları, teknik ve fiziki takip, şüphelilerin adım adım izlenmesi... Bütün bu çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basıldı." ifadelerini kullandı. İstanbul'un ışıkları altında sokaklar hareketliliğini sürdürürken hedef noktaya ulaşan ekiplere Özel Harekat Polisi de destek verdi. Telsizden yapılan yönlendirmede ekip sorumlusu, "Evet, hedef noktaya yaklaştık. Herkes belirlenen konumda yerini alsın. Öncü özel harekat giriş yaptıktan sonra şüpheli şahsı muhafaza altına alıp çevre güvenliğini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı. Ardından baskın anını aktaran Mehmet Karataş, "Operasyon için belirlenen adrese geldik ve Özel Harekat Polisi de narkotik polisine şu anda bu operasyonda destek veriyor. Özel Harekat Polisi belirlenen noktaya işte şu anda geldi, kapıdan içeri giriyorlar." sözleriyle o anları aktardı. ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, EKİPLER YENİ ADRES İÇİN YOLA ÇIKTI Her biten operasyonun yenisinin başlaması anlamına geldiği İstanbul'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü önünde de yoğun bir hareketlilik yaşandı. Gün içerisinde farklı noktalarda yakalanan zanlıların sevk işlemlerini aktaran Mehmet Karataş, "Gün içerisinde şüpheli olarak İstanbul sokaklarında, caddelerinde gençlere, çocuklara uyuşturucu madde taşımaya çalışan o şüpheliler yapılan operasyonlarla ele geçirildi. Şüphesiz ki bunların hepsi aynı noktada yakalanmadı. Her biri ayrı bir ilçede, ayrı bir sokakta, ayrı bir caddede yakalandı ve şimdi ise İstanbul Polisi tarafından yapılan operasyonlar sonucu ele geçirilen o şüpheliler polis otobüsüne bindirilecek ve her biri sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sabaha karşı adliyeye sevk edilecek." ifadelerini kullandı. Sokağın çelik yumrukları vakit kaybetmeden bir sonraki hedef adres için yeniden yola çıktı. Bu aşamada mücadelenin stratejik önemine değinen Mehmet Karataş, "Bu operasyonun en önemli aşamalarından biri de doğru zamanda doğru noktaya müdahale etmek. Çünkü zehir tacirlerine karşı verilen mücadelede yalnızca uyuşturucu ele geçirmek değil, bu trafiğin arkasındaki isimlere ulaşmak da büyük önem taşıyor." sözleriyle aktardı.