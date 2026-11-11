9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen COP31 Zirvesi'nde Türkiye rüzgarı esiyor. Zirvenin nabzını tutan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un canlı yayında ağırladığı Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi hitabıyla başlayan zirvede Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Sıfır Atık hareketinin ilk kez ana gündem maddesi haline geldiğini vurguladı. Ağırbaş, Türkiye'nin liderliğinde zirvenin artık bir "uygulama COP'una" dönüştüğünü belirterek, küresel lobilerin yapay et ve tarımı kısıtlama dayatmalarına karşı çok net mesajlar verdi.

KATILIMCI ÜLKELER KENDİ KÜLTÜRLERİNİ SERGİLİYOR

Dünyanın dört bir yanından liderlerin, bakanların ve delegasyonların buluştuğu pavilyon alanında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. 190'dan fazla ülkeden 100 bini aşkın katılımcının ve 100'den fazla devlet başkanının yer aldığı zirvede ülkeler, kurdukları özel pavilyonlarda çevre ve iklim vizyonlarını paylaşıyor. Farklı coğrafyalardan gelen hükümet temsilcileri ve uzmanlar kendi kültürlerini tanıtırken, iklim krizine ve çevreye dair geliştirdikleri projeleri uluslararası kamuoyunun dikkatine sunuyor.

COP31 ZİRVESİ'NDE ANLAMLI ETKİNLİKLER

Birleşmiş Milletler'in 30 yıldır COP toplantıları gerçekleştirdiğini ancak COP31'in tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, "İlk defa COP31'de biz bunu bir 'uygulama COP'u' olarak planladık. Bugüne kadar COP'larda alınan bütün kararlar tekrardan değerlendiriliyor. Yeni kararlar almak ve yeni taahhütler vermek yerine, bugüne kadar alınan kararların ve verilen taahhütlerin uygulamaya geçirildiği bir COP toplantısı inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.