COP31'e Türkiye ve Sıfır Atık damgası: Yapay et ve tarımı bitirme lobilerine kapı tamamen kapatıldı!
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 Zirvesi'nde Sıfır Atık ve tarım gündeme damga vurdu. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, A Haber'e yaptığı açıklamada, "Bizim olduğumuz hiçbir masada ne yapay et tartışması ne de tarımın azaltılması gündeme gelebilir." diyerek küresel lobilere tepki gösterdi.
9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen COP31 Zirvesi'nde Türkiye rüzgarı esiyor. Zirvenin nabzını tutan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un canlı yayında ağırladığı Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi hitabıyla başlayan zirvede Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Sıfır Atık hareketinin ilk kez ana gündem maddesi haline geldiğini vurguladı. Ağırbaş, Türkiye'nin liderliğinde zirvenin artık bir "uygulama COP'una" dönüştüğünü belirterek, küresel lobilerin yapay et ve tarımı kısıtlama dayatmalarına karşı çok net mesajlar verdi.
KATILIMCI ÜLKELER KENDİ KÜLTÜRLERİNİ SERGİLİYOR
Dünyanın dört bir yanından liderlerin, bakanların ve delegasyonların buluştuğu pavilyon alanında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. 190'dan fazla ülkeden 100 bini aşkın katılımcının ve 100'den fazla devlet başkanının yer aldığı zirvede ülkeler, kurdukları özel pavilyonlarda çevre ve iklim vizyonlarını paylaşıyor. Farklı coğrafyalardan gelen hükümet temsilcileri ve uzmanlar kendi kültürlerini tanıtırken, iklim krizine ve çevreye dair geliştirdikleri projeleri uluslararası kamuoyunun dikkatine sunuyor.
COP31 ZİRVESİ'NDE ANLAMLI ETKİNLİKLER
Birleşmiş Milletler'in 30 yıldır COP toplantıları gerçekleştirdiğini ancak COP31'in tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, "İlk defa COP31'de biz bunu bir 'uygulama COP'u' olarak planladık. Bugüne kadar COP'larda alınan bütün kararlar tekrardan değerlendiriliyor. Yeni kararlar almak ve yeni taahhütler vermek yerine, bugüne kadar alınan kararların ve verilen taahhütlerin uygulamaya geçirildiği bir COP toplantısı inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Zirveye Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık vizyonunun damga vurduğunu kaydeden Ağırbaş, "COP tarihinde ilk defa COP sistematiğine sıfır atık ana gündem maddesi olarak girdi ve COP31 itibarıyla bundan sonraki bütün zirvelerde artık ana gündem maddesi olacak." dedi. Dünyanın atık krizinin ciddiyetini nihayet kabul ettiğini hatırlatan Ağırbaş, Emine Erdoğan'ın savunduğu teze dikkat çekerek, "Dünya şayet iklim değişikliğiyle mücadele etmek, iklim olaylarını azaltmak istiyorsa önce atığını ve atık krizini doğru yönetmelidir, atık sürecini doğru planlamalıdır." sözleriyle gelinen noktayı özetledi.
"YAPAY ET VE TARIMI AZALTMA DAYATMASI BİZİM MASAMIZA GELEMEZ"
Uluslararası arenada bazı çıkar gruplarının gıda ve tarım üzerinden yürüttüğü algı operasyonlarına sert tepki gösteren Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, "Uluslararası bazı lobiler yapay et tartışması veya tarımın azaltılmasıyla alakalı belli gündemleri dolaşıma sokuyorlar. Buradan açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum; bizim olduğumuz hiçbir masada ne yapay et tartışması ne de tarımın veya hayvanların azaltılması gündeme gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.
Sıfır Atık Vakfı olarak Türkiye'nin köylerinde, mahallelerinde ve dünyanın farklı coğrafyalarında çiftçilere destek verdiklerini belirten Ağırbaş, "Temel bir hedefimiz var; ülkemizde ve dünyada tarım ve hayvancılık daha çok gelişsin istiyoruz. 2 bin yıldır bu topraklarda tarım ve hayvancılık yapılıyor. Biz tarımın ve hayvancılığın gelişmesini sonuna kadar destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
KUTUP AYILARI DEĞİL GAZZE VE KÜRESEL ADALET KONUŞULDU
Geçmiş zirvelerde gerçek insan hayatına dokunmayan suni başlıkların öne çıkarıldığını belirten Ağırbaş, "Bugüne kadar bu toplantılarda dünyanın suni gündemi konuşuluyordu; kutup ayılarını konuşuyorlardı veya insanların hayatına etki etmeyen konuları tartışıyorlardı. Bugün ise bir iklim zirvesinin açılışında Sayın Cumhurbaşkanımız 190'dan fazla ülkeden gelen üst düzey misafirlere Gazze'den, iklim adaletinden ve dünyadaki adaletsizliklerden bahsetti." sözleriyle Türkiye'nin vicdani duruşunu aktardı.
Küresel boyuttaki çifte standardı çarpıcı verilerle gözler önüne seren Ağırbaş, "Bugün yaşadığımız dünyada 8 milyondan fazla insanımızı açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden kaybediyoruz. Dünyanın bir tarafında obezite ilaçlarının fiyatlarının düşürülmesi için lobi çalışması yapılırken, diğer tarafında insanlar açlık ve susuzluktan ölüyor. Şayet bu adaletsizlikleri diplomasi masasına taşımazsak aldığımız kararların halklar nezdinde karşılığı olmaz. Biz bu zirvede 86 milyonun ortak değerlerini dünyaya anlatıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.