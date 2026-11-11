Kosova Çevre Bakanı Pacolli A Haber'e konuştu: "Türkiye olmasaydı COP31'e katılamazdık!"

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde Kosova Çevre Bakanı Fitore Pacolli, A Haber muhabiri Abdullah Ünver'e konuştu. BM üyesi olmayan Kosova'nın zirveye Türkiye'nin desteğiyle katılabildiğini belirten Pacolli, Arnavutluk ile ortak stantta yer aldıklarını söyledi. Türkiye'ye teşekkür eden Bakan, ülkesinin kömür ağırlıklı enerji yapısını, güneş ve rüzgâr enerjisi hedeflerini ve Rus gazına bağımlı olmamasının Ukrayna Savaşı sürecindeki etkilerini anlattı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi dünyanın dört bir yanından yoğun katılımla devam ederken, Kosova Çevre Bakanı Fitore Pacolli, A Haber muhabiri Abdullah Ünver'in sorularını yanıtladı. Zirvenin ilk gününde çok kritik açıklamalarda bulunan Pacolli, Birleşmiş Milletler üyesi olmayan Kosova'nın zirveye katılımını Türkiye'nin sağladığını belirterek hem Türkiye'ye hem de stantlarını paylaşan Arnavutluk'a minnettar olduklarını vurguladı; Kosova'nın enerji stratejisini ve Rus gazına bağımlı olmadıkları için savaştan neden etkilenmediklerini A Haber canlı yayınında anlattı.

KOSOVA ÇEVRE BAKANI A HABER'DE: "TÜRKİYE'DE EVİMİZDE GİBİ HİSSEDİYORUZ"

COP31 organizasyonundan övgüyle bahseden ve Türkiye'deki atmosferi değerlendiren Kosova Çevre Bakanı Fitore Pacolli, "Bugün COP31'deki ilk günümüz. Organizasyonun en üst seviyede olduğunu görüyorum. Burada, Türkiye'de en önemli şey evimizde gibi hissediyor olmamız" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE OLMASAYDI COP ZİRVESİNE KATILAMAZDIK"

Kosova'nın uluslararası statüsü nedeniyle zirveye katılımının yalnızca Türkiye sayesinde mümkün olduğunu vurgulayan Bakan Pacolli, "Çünkü Kosova Birleşmiş Milletler'in bir parçası değil ve COP zirvesine katılmamız çok zordu. Eğer başka bir ülkede olsaydı katılamazdık. Türkiye'de olduğunda evimizde gibi hissediyoruz çünkü burada olmamız için Türkiye yardım etti. Gördüğünüz gibi Arnavutluk ile birlikteyiz çünkü Kosova'nın kendisine ait bir bölümü yok. Bu yüzden Türkiye'ye ve Arnavutluk bizimle burayı paylaştığı için minnettarız" sözleriyle aktardı.

"TERMİK SANTRALLER İLE ENERJİ ÜRETİYORUZ" VE "YEŞİL ENERJİYE GÜNEŞ VE RÜZGAR İLE YOĞUNLAŞIYORUZ"

Kosova'nın mevcut enerji yapısını ve yenilenebilir enerjiye geçiş hedeflerini açıklayan Pacolli, "Kosova büyük oranda kömür ile enerji üretiyor. Biz Kosova'da daha çok yenilenebilir enerjiye çevirmeye çalışıyoruz bunu. Güneş ve rüzgar enerjisi üzerine yoğunlaşmak istiyoruz. Hidroelektrik yönünden zayıf olduğumuz için bu yönde güneş ve rüzgar enerji kaynaklarına yöneliyoruz" dedi.

"UKRAYNA SAVAŞI KOSOVA'YI ENERJİ YÖNÜNDEN ETKİLEMEDİ"

Avrupa'yı sarsan enerji krizinin Kosova'ya yansımadığını belirten Bakan Pacolli, "Ukrayna'daki savaş Avrupa'nın aksine enerji yönünden bizi çok etkilemedi. Çünkü biz Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığı nedeniyle oluşan etkiyi gördük ancak Kosova Rus gazına bağımlı değil; çünkü kendi kömür yataklarımız var. Ayrıca elektriğin bir kısmını ithal ediyoruz. Güneş ve rüzgar enerjisi kullanarak da kapasitemizi artırmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"ARNAVUTLUK İLE ENERJİ KONUSUNDA İŞBİRLİĞİMİZ VAR"

Bölgesel işbirliklerine ve Arnavutluk ile kurulan enerji köprüsüne değinen Fitore Pacolli, "Arnavutluk ile de büyük oranda işbirliği yapıyoruz. Onlar da hidroelektrik santrallerinden elektrik üreterek ihraç ediyorlar. Onlarla birlikte çalışarak enerjiye ulaşımımızı artırıyoruz" ifadelerini kullandı.