Alabarda, "Benim az önce söylemiş olduğum gibi, aslında bu tablonun içerisinde olmayan isimler var. Mesela Afyon Belediye Başkanı da Aydın Belediye Başkanı da bu tabloda olsaydı daha farklı olurdu. Sadece büyükşehirler de değil; Keçiören, bir küsur milyon nüfusuyla Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri. O da bu tabloda olsaydı olayın vahameti daha net anlaşılırdı. Aydın ve Afyon gibi vilayetlerin belediye başkanları burada yok. Dolayısıyla Yeni Parti'nin bu tablodan verdiği kayıplar ortada. Nerede mesela Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı? Tutuklandı, yerine başkası geçti. Muhittin Böcek ve Özcan Yalım gibi isimler de farklı saiklerle Yeni Parti tefrikatının içerisinden kopartılıp suçlamalarla karşı karşıya kaldı." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in çifte standart uyguladığını savunan Yusuf Alabarda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özgür Bey bugün Emir Sarıgül'ü pahalı içkiler iddiası sebebiyle mahkemeye vereceğini söylüyor. Peki, o zaman Özcan Yalım seninle ilgili çok daha fazlasını söyledi, onu neden mahkemeye vermiyorsun? Muhittin Böcek, yargılama süreçlerindeki ifadelerinde oğlu Gökhan Böcek'i CHP Genel Merkezi'ne çantayla gönderdiğini ve parayı Veli Ağbaba'nın bir adamına ilettiğini anlatıyor. Neden Muhittin Böcek'i ya da Özcan Yalım'ı mahkemeye vermiyor da sadece Emir Sarıgül'ü veriyor? Özcan Yalım mahkemeye verildiğinde ortaya çıkacak tablodan ve onun yapacağı açıklamalardan mı çekiniliyor? Bu tablo, başlı başına büyük bir krizin devam ettiğini gösteriyor. Ben bu tablonun dahi eksik olduğunu söylüyorum."

MANSUR YAVAŞ VE KÜLLİYE TRAFİĞİ

Cemil Tugay'ın 38. Olağan Kurultay'da Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte değişimci grupta hareket ederek aday gösterildiği, ancak sonraki süreçte istifa ederek ayrıldığı; Mansur Yavaş'ın ise bu ortaklaşmanın içinde yer almadığı, sürece mesafeli ve rahatsız yaklaştığı yönündeki değerlendirmeler de tartışıldı.

Gazeteci Yusuf Alabarda, Mansur Yavaş'ın siyasi konumunun diğer isimlerden farklı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mansur Yavaş hiçbir zaman Halk Partisi'nden Yeni Parti'ye geçip oradan da istifa etmedi. Onun durumu biraz daha farklı. Kendisi CHP'den istifa etmeyip içeride kalmayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünde de 'Özgür Özel'in haberi vardı.' demeyi tercih etti. Siz CHP'nin büyükşehir belediye başkanısınız ve partinizin kuruluş yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanı ile randevuya gidiyorsunuz. Sonra da 'Özgür Özel'in bilgisi dâhilinde gittim.' diyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dâhilinde gidilmesini bir nebze anlarız ancak Özgür Özel'in bilgisiyle gidildiği açıklamasını içine sindirebilecek bir siyasi parti olamaz. Kâğıt üzerinde CHP'de siyaset yapıp Ankara'ya hizmet gerekçesiyle Külliye'ye gitmek ve genel başkanın onayına sığınmak, kabul edilebilir bir siyasi argüman değildir."

Mansur Yavaş'ın bu denge siyasetini "İki arada bir derede kaldım, süreci idare etmem lazım." yaklaşımıyla yönetip yönetemeyeceğine ilişkin değerlendirmelere de karşı çıkan Alabarda, şöyle konuştu:

"Siyaset her renge bürünerek bir yere kadar gider. Bir insan hem CHP'de kalıp hem de 'Gönlüm Yeni Parti'deki arkadaşlarla.' diyemez. Öyle derseniz 'Buyur, o zaman oraya git, hizmetini orada yap.' derler. Böyle açık kapı bırakırsanız partiyi kontrol edemezsiniz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise CHP'den seçildi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllarca genel başkan yardımcılığını yaptı ve çizgisini bozmadan orada kaldı. Onun tutumunda bir zikzak görmüyorum."