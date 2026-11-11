Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, COP31 kapsamında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Milli Enerji 2040 vizyonunu anlatan Bayraktar, rüzgâr ve güneşte 175 bin megavat kurulu güç, 20 milyon elektrikli araç ve yeni bir nükleer santral hedefini açıkladı. Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlığını hedeflediklerini belirten Bayraktar, "Sözlerden aksiyona geçme zamanı" mesajını verdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi'nin 3. gününde dünya liderleri buluşmaya devam ederken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi'nin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığını, dünyaya verilen kritik mesajları ve geçtiğimiz günlerde açıklanan "Milli Enerji 2040" vizyonunun perde arkasını paylaşan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık yol haritasını A Haber canlı yayınında detaylandırdı. BAKAN BAYRAKTAR'DAN A HABER'E ÖZEL COP31 VE MİLLÎ ENERJİ AÇIKLAMASI TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇAĞRISI COP31 Zirvesi'nin küresel önemine ve iklim değişikliğiyle mücadeledeki kritik eşiğe dikkat çeken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "COP, dünyanın iklim değişikliğiyle mücadeledeki en önemli platformlarından bir tanesi; Birleşmiş Milletler çatısı altında 92'de malum İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne Türkiye de, ülkemiz de taraf oldu. Bu yıllar çok önemli yıllar dünyanın iklim değişikliğiyle, küresel ısınmayla mücadelesinde. 2050'de artı 1,5 dereceyle sınırlandırmaya çalıştığımız bu küresel ısınmada, içinde bulunduğumuz yıllar çok kritik yıllar. Eğer bu yıllarda gerekli aksiyonlar, gerekli adımlar atılmazsa, alınmazsa maalesef bu 2050 hedeflerini tutturmak mümkün olmayabilir. Çünkü şu anda hala dünya emisyon artışı gördüğümüz bir süreçte gidiyor. Artık bu emisyonların belli bir noktadan sonra aşağı dönmesi gerekiyor. Bunu yaparken tabii dünya ekonomik büyümesinden de, hiçbir ülke sosyal ve siyasi kalkınma hakkından da vazgeçmek istemiyor. Dolayısıyla bunu nasıl başaracağız? Yani bir taraftan kalkınacak, bir taraftan dünya ekonomisi büyüyecek, bir taraftan da iklimle ilgili bu mücadeleye katkı yapacağız. İşte bunun için bu yıllar çok önemli" ifadelerini kullandı.

"ELEKTRİKLEŞMENİN SAĞLANMASI GEREKİYOR" Türkiye'nin zirvede iki temel eksende dünyaya öncülük ettiğini vurgulayan Bakan Bayraktar, "Burada Türkiye şunu aslında dünyaya söylüyor; iki şey var bu COP'ta. Birçok şey söyleniyor; sıfır atıkla ilgili alınan inisiyatif, diğer alanlarda yapılacak şeyler, özellikle Afrika'da, dünyanın geri kalmış bölgelerinde temiz pişirmeyle alakalı yapılacak şeyler, yani insanların hayatına birebir dokunacak alanlarda yapılacak şeyler var. Ama daha makro ölçekte, daha büyük ölçekte de iki şeyi söylüyoruz: Bir; elektrikleşme olması lazım, işte 2035'te yüzde 35 elektrikleşme hedefi. İkincisi de artık sözlerden ve taahhütlerden aksiyona geçmeyi Türkiye öneriyor. İnşallah böyle bir zirveyi yaşayacağız burada" sözleriyle aktardı. TÜRKİYE'NİN MİLLİ ENERJİ 2040 VİZYONU Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurulan "Milli Enerji 2040" programının arka planını ve hedeflerini anlatan Bakan Bayraktar, "Biz bunu yaparken aslında bundan yaklaşık 10 sene önce anons ettiğimiz Milli Enerji ve Maden Politikamızın 10. yılında o programın bir anlamda yeni versiyonunu ve onu daha ileriye götürecek neler yapabiliriz diye baktık. Çünkü bu 10 sene içerisinde birçok şey değişti dünyada. Bundan 3-5 sene önce yapay zekayı konuşmuyorduk, şimdi herkes yapay zekayı konuşuyor, herkes buna hazırlanmaya çalışıyor. Dolayısıyla değişen dünyanın ihtiyaçlarına göre bu programımızı bir anlamda revize etmek istedik. Ama onu 2027'yi beklemeden bu COP öncesinde yapalım istedik ki aynı zamanda COP'a giderken Türkiye'nin bu alandaki söylemi ne, Türkiye bu alanda ne yapıyor, ne planlıyor, vizyon ne, onu ortaya koyalım istedik. Onun için geçen hafta İstanbul'da Milli Enerji 2040 programını açıkladık" dedi.