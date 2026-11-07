AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve COP31 Kadın Elçisi Tuğba Işık Ercan, A Haber canlı yayınında kadınların siyasetten üretime, kültürel mirasın korunmasından çevre diplomasisine kadar üstlendiği rolleri değerlendirdi. Türk dünyasında kadın diplomasisine yönelik çalışmaları anlatan Ercan, 81 ilde 45 bin kadına sıfır atık eğitimi verildiğini açıkladı. Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında kadın siyasetçi ve akademisyenlerin katılımıyla 10 gün boyunca etkinlikler gerçekleştirileceğini belirtti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, İstanbul Milletvekili ve COP31 Kadın Elçisi Tuğba Işık Ercan, A Haber canlı yayınında Moderatör Tahir İnan'ın konuğu oldu. Türk dünyasından çevre diplomasisine, kadın kooperatiflerinden siyasetteki temsil gücüne ve başörtüsü mücadelesine kadar birçok kritik başlıkta değerlendirmelerde bulunan Ercan, Türk kadınının sahip olduğu tarihsel ve kültürel birikimle sadece Türkiye'de değil, küresel ölçekte de çığır açan adımlara öncülük ettiğini vurguladı.

TÜRK DÜNYASINDA KADIN DİPLOMASİSİ: "ORTAK TARİH, ORTAK GELECEK"

Kadın çalışmalarını yalnızca Türkiye sınırları içerisinde tutmadıklarını belirten AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi kapsamında İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ve AK Parti Genel Merkezi'nde çok önemli paneller gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Dünyaya baktığımızda kadınların ortak sorunları, hedefleri ve hayalleri olduğunu görüyoruz. Türkiye'deki tecrübelerimizi dışarıyla ve diğer ülkelerle paylaşmak, onların tecrübelerinden faydalanmak adına yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi yan etkinliklerinde 'Ortak Tarihimiz, Ortak Geleceğimiz' başlığı altında Türk dünyasından gelen kadın siyasetçiler ve akademisyenlerle tecrübelerimizi paylaştık. Bu adım Türk dünyasında kadınlar özelinde bir ilk oldu" ifadelerini kullandı.

Türk tarihinde kadının her zaman yönetimde ve liderlikte kilit bir rol üstlendiğini hatırlatan Ercan, "Bilge Kağan anıtlarına baktığımızda Kül Tigin'in yanında Hatun'dan da bir yönetici olarak bahsedildiğini görürüz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin girişimleriyle lider eşleriyle birlikte kurulan kadın platformunun varlığı da bu zirvede çok anlamlı bir birliktelik oluşturdu" sözleriyle yürütülen diplomasi trafiğini aktardı.

RAMİ KÜTÜPHANESİ'NDE 81 İLİN KÜLTÜREL MİRASI: "ÖZGÜ" SERGİSİ

Kültürel değerlerin korunması ve geleceğe aktarılmasında kadınların merkezi bir görev üstlendiğini vurgulayan Ercan, Rami Kütüphanesi'nde açılışı yapılan sergiye ilişkin olarak, "81 ilimizden gelen kadın sanatkar ve zanaatkarlarımızın el emeğini gün yüzüne çıkardığımız 'Özgü' sergimizin açılışını gerçekleştirdik. Anadolu'daki değerlerin sergilenmesi genelde büyükşehirlerle sınırlı kalıyor; biz bu sınırlamayı ortadan kaldırdık. Şanlıurfa'dan gelen bir kardeşimiz dededen kalan üç asırlık çulha sanatını yaşatıyor ve öğrenci yetiştiriyor. Kazaziyeden sedef işlemeciliğine, geleneksel tezhip ve hattan Antep ve Maraş el işlemelerine kadar kadınlarımızın unutulmaya yüz tutmuş zanaatları nasıl birer sanat eserine dönüştürdüğüne şahitlik ettik. Tarihi kışla geçmişiyle hafızamızı ve kitaplarımızı koruyan Rami Kütüphanesi'nde bu serginin yer alması da ayrı bir anlam taşıyor. Sergimiz ay sonuna kadar ziyaretçilerini bekliyor" açıklamasında bulundu.

KADININ ÜRETİMDEKİ GÜCÜ: 15 BİN GİRİŞİMCİ KADINA SERTİFİKA

Türkiye genelinde kadınların sahadaki ve üretimdeki payının hızla arttığına dikkat çeken Tuğba Işık Ercan, kadın kooperatiflerinin teşvik edilmesine ilişkin olarak, "Kadınlarımız üretme konusunda son derece kararlı ve istekli. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın teşvikleriyle online KOSGEB eğitimleri düzenledik ve yaklaşık 15 bin kadınımız girişimcilik sertifikalarını aldı. Köylerde ve kasabalarda üreten kadınlarımız bir araya gelip kooperatifleştikçe ürünlerini çok daha rahat pazarlıyor ve satıyor. Bizler de kooperatifçiliğin şartlarını daha da kolaylaştırmak için gayret gösteriyoruz. Anadolu'da harikalar oluşturan kadın kooperatiflerimizle gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

2013 DÖNÜM NOKTASI OLDU: "ENGEL VE YASAKLARI GERİDE BIRAKTIK" Türkiye'de kadın hakları ve temsiliyet konusunda 2002 yılından itibaren tarihi bir dönüşüm yaşandığını ve 2013 yılında kamusal alandaki başörtüsü yasağının kaldırılmasıyla büyük bir adaletsizliğe son verildiğini kaydeden Ercan, "Ben de geçmişte bu başörtüsü mağduriyetini yaşamış biriyim. Türkiye'de okuyamayacağımız için eğitimime Amerika'da devam etmek zorunda kalmıştım. Eğer AK Parti iktidara gelmeseydi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2013 yılında bu yasaklar tamamen kalkmasaydı, binlerce kadının birikimi heba olacaktı. Bugün mecliste milletvekili olarak, uluslararası komisyonlarda, NATO Parlamenter Asamblesi'nde ve COP31 Kadın Elçisi olarak ülkemizi gururla temsil edebiliyoruz. Kadınların önündeki engeller kalktıkça Türkiye'nin gücü her alanda katlanarak büyüyor" dedi.

COP31 VE SIFIR ATIK SEFERBERLİĞİ: 45 BİN KADINA ÇEVRE EĞİTİMİ

Antalya'da ev sahipliği yapılacak küresel ölçekteki COP31 zirvesine Kadın Elçisi olarak atanmasının ardından yürütülen hazırlıkları aktaran Tuğba Işık Ercan, çevre bilincinin ailede başladığına işaret ederek, "İklim değişikliğiyle mücadelede kadınların karar verici ve dönüştürücü rolünü tüm dünyaya göstereceğiz. COP31'de AK Parti Kadın Kolları olarak bir pavilyonumuz yer alacak ve 10 gün boyunca uluslararası alandan kadın siyasetçiler ve akademisyenlerle paneller, atölye çalışmaları gerçekleştireceğiz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde küresel bir harekete dönüşen 'Sıfır Atık' vizyonunu kadın teşkilatlarımızla sahanın her alanına yaydık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın katkılarıyla 81 ilimizde 45 bin kadına sıfır atık eğitimi ve sertifikası verdik. Sıfır atık ve israftan kaçınma bilinci bizim kültürümüzde, inancımızda 1400 yıl önceden bize öğretilen bir değerdir. Annelerin sahiplendiği bu bilinç evlatlarımıza aktarılıyor ve gezegenimizin geleceğine yön veriyor" ifadeleriyle Türkiye'nin iklim diplomasisinde kadın vizyonuyla dünyaya liderlik edeceğini kaydetti.