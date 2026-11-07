İstanbul'da hava kirliliği geçen yılın ekim ayına göre yüzde 10 artarak metreküpte 35,2 mikrogram seviyesine yükseldi. Kent genelindeki 26 ölçüm istasyonundan elde edilen veriler, kirliliğin Dünya Sağlık Örgütü'nün yıllık ortalama sınırının iki katını aştığını ortaya koydu. Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros, artışta trafik, sanayi faaliyetleri ve meteorolojik koşulların etkili olduğunu belirterek uyarılarda bulundu. Ölçümlerde en kirli ilçe Sultangazi, en temiz ilçe ise Üsküdar olarak kaydedildi.

Megakent İstanbul'da hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10 artış gösterdi. 26 farklı noktada yapılan ölçümler kirlilikteki tehlikeli yükselişi gözler önüne sererken, uzmanlar solunan havadaki kirlilik oranının Dünya Sağlık Örgütü sınırlarının iki katına ulaştığını belirterek A Haber ekranlarında kritik uyarılarda bulundu.

MEGAKENTTE TRAFİK VE SANAYİ BASKISI: KAYITLI ARAÇ SAYISI 6 MİLYONU AŞTI

Megakentte her geçen gün artan nüfus ve tüketim çılgınlığı, çevre kirliliğini yer üstünden gökyüzüne taşıdı. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın yayınına konuk olan Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros, solunan havanın doğrudan hayati organları tehdit ettiğine dikkat çekerek, "Soluduğumuz hava solunum sistemlerinden ciğerlere, oradan kalp damar ve beyne kadar varan bir yolculuk yapıyor. İstanbul'da tescilli araç sayısı 6 milyonu geçmiş durumda ve günün her saatinde trafikte araçları görüyoruz. Bu araçların çoğunluğu fosil yakıtlar kullanıyor ve yanma sonucu atmosfere bol miktarda kirleticiler çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Kirlilik kaynaklarının yalnızca taşıtlarla sınırlı olmadığını hatırlatan Toros, irili ufaklı sanayi tesislerinin yanı sıra doğal gaz kullanımına rağmen kış aylarında kuralına uygun yakılmayan ve sanayi atıkları kullanılan sobaların da atmosfere ciddi kirleticiler yaydığını vurguladı.

26 NOKTADA İNCELENDİ: YAĞIŞ REJİMİ HAVAYI TEMİZLEMEYE YETMEDİ

Hava kirliliğinde geçen yıla kıyasla yaşanan artışın teknik verilerini paylaşan Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul genelindeki 26 farklı ölçüm istasyonundan alınan sonuçları aktararak, "Geçen yıl ekim ayında 1 metreküp havada 31,9 mikrogram kirletici toz solumuşken, bu sene bu değerin 35,2 mikrogram/metreküp seviyesine çıktığını görüyoruz. İnsan faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olmasa da meteorolojik şartlar etkili oldu. Bu yıl aşırı yağışlar meydana gelse de kısa sürdüğü için atmosferi temizleme oranı yetersiz kaldı; oysa geçen yıl yağışlar uzun süreli ve hafif seyrettiği için havayı daha iyi temizlemişti" sözleriyle tablonun arka planını anlattı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ LİMİTİNİN İKİ KATI: EN KİRLİ İLÇE SULTANGAZİ, EN TEMİZİ ÜSKÜDAR

Megakentin hava kalitesi haritasında ilçeler arasındaki uçurum da dikkat çekerken, ölçümlere göre İstanbul'un havası en kirli ilçesi Sultangazi, en temiz ilçesi ise Üsküdar olarak kayıtlara geçti. Mevcut kirlilik değerlerinin küresel sağlık standartlarını çoktan aştığını belirten Toros, "Dünya Sağlık Örgütü, yaşadığımız bir yerde yıllık ortalamanın 15 mikrogram/metreküp olması gerektiğini bildirirken, bizim şu anda soluduğumuz hava ortalama 30 mikrogram/metrekübün üzerinde seyrediyor. Bu kirlilik hem sağlığımızı hem de iklim krizini doğrudan tetikliyor, havamızı temizlemek için hep birlikte acil adımlar atmalıyız" uyarısında bulundu.